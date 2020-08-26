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Didem Uzel, LG Ürünleriyle Evlerinize Konuk Oluyor

Beyaz Eşya 08/26/2020
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LG Electronics (LG), mağazaları gezip, ilgisini çeken LG ürünlerini inceleyemeyen tüketiciler için mağazayı eve getiriyor. TeknoSA ve Didem Uzel işbirliği ile, 27 Ağustos Perşembe günü saat 20:30’da TeknoSA’nın (@teknosa) Instagram hesabından canlı yayın yapacak olan LG, yapay zeka destekli buzdolaplarından, Steam (Buhar) teknolojili çamaşır makinelerine, kurutuculardan bulaşık makinelerine kadar, LG markalı yeni nesil beyaz eşyalar hakkında bilgi verecek.

 

Ünlü oyuncu Didem Uzel, yarım saat sürecek canlı yayın sırasında, sürpriz hediyeler dağıtacak, 26 Ağustos günü, LG’nin Instagram hesabından (@lgturkiye) yapılacak yarışmanın kazanını yine bu canlı yayın sırasında paylaşacak.

 

LG’nin canlı yayın katılımcılarına sürprizi bunlarla da bitmiyor. Yarım saatlik canlı yayın programında, www.teknosa.com online alışveriş sayfasından yapılacak olan LG markalı ürünlere ait alışverişlerde, sadece 2 saat boyunca geçerli sürpriz indirimler duyurulacak.

 

Detaylı bilgiler için @lgturkiye ve @teknosa instagram sayfasını takip edebilirsiniz.

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