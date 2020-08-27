LG Tüm Dünyadan Tüketicileri IFA 2020 Online’a Davet Ediyor

LG’nin IFA 2020 Online için hazırladığı interaktif videolarla dolu sanal standında, kesintisiz bağlantı ve evde yaşamla ile ilgili yeni ve cesur yaklaşımlar sunuluyor.

www.youtube.com/GlobalLG - canlı olarak yayınlanacak. LG Electronics (LG), geçmişi 96 yılı bulan IFA’ya bu sene ilk defa sanal standla katılarak geleceğin evi vizyonunu sergiliyor. LG’nin online fuar standı, “Life’s Good from Home – Evde Hayat Güzel” sloganıyla, ziyaretçilerin şirketin en son yeniliklerini evlerinin ve mobil cihazlarının konforunda keşfetmelerine olanak tanıyacak. LG’nin IFA 2020 basın toplantısı 3 Eylül 12:00 ‘da Messe Berlin’de yapılacak ve LG Global YouTube kanalında -- canlı olarak yayınlanacak.

LG Electronics CTO’su Dr. I.P. Park, “Evde Hayat Güzel” sloganı altında, LG’nin, dünyanın dört bir yanından, yeni yaşam tarzına adapte olmaya çalışan insanlar için sunduğu, daha güvenli ve daha rahat bir ev yaşantısının keyfine varma vizyonunu sunacak. IFA 2020'de dünya lansmanını yapacak olan “LG ThinQ Ev Çözümü”, LG’nin yeni normale ve hayatımızın gelecekte nasıl görüneceğine dair vizyoner yanıtı olarak gösteriliyor.

Berlin’de gerçekleşecek IFA Fuarı’nın şekil değiştirmesiyle LG , ürünlerinin mümkün olan en iyi ev deneyimini sunmak ve kusursuz bir şekilde birlikte çalıştığını göstermek amacıyla kendi fiziksel akıllı ev konseptini Kore’de kurdu. K-pop yıldızı Henry Lau, LG teknolojisinin bir evin konforuna ve sürdürülebilirliğine katkısını gözler önüne seren dört katlı bu örnek evi gezmek isteyen tüketicileri sanal bir tura çıkaracak. Ev turuna, bir LG evinde yaşayan bir ailenin sanal ziyaretçilerin tercihlerine göre özelleştirebilecekleri etkileşimli bir videosu eşlik edecek.

Akıllı ev showroomuna ve interaktif video içeriğine ek olarak, LG'nin sanal IFA standı, şirketin evde yaşamı nasıl daha rahatlatıcı, verimli ve ödüllendirici hale getirdiğine dair çekici bir interaktif deneyim sunacak. LG’nin IFA 2020 sanal standının ziyaretçileri, farklı bölgelerden geçerek şirketin kapsamlı akıllı ev aletleri ve entegre hizmet yelpazesinin avantajları hakkında her şeyi öğrenecekler.

LG Electronics’in Küresel Pazarlama Merkezi Başkanı Kim Jin-hong “Daha iyi koşullar altında katılmayı tercih etsek de, daha sağlıklı ve daha rahat bir ev vizyonumuzu dünya çapındaki tüketicilerle paylaşmak için IFA 2020'nin bir parçası olmaktan heyecan duyuyoruz. Yapay zeka ve insan merkezli tasarımdaki gücümüz sayesinde, evde yaşamayı, çalışmayı ve dinlenmeyi kolaylaştıran tamamen entegre bir ürün ve hizmet paketi oluşturuyoruz” dedi.