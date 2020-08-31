Yeni LG CineBeam Projektör Evde Sinema Keyfini Bir Adım Öteye Taşıyor





LG CineBeam 4K UHD Lazer Projektörü, Ortam Ne Kadar Parlak, Film Sahnesi Ne Kadar Karanlık Olursa Olsun, En Üst Düzey Ev Sineması Deneyimi Sunuyor.

LG Electronics'in (LG) en yeni LG CineBeam 4K UHD Lazer projektörü (model HU810P), tüketicilere evlerinin rahatlığında otantik bir sinema deneyimi sunmak için tasarlandı. LG’nin popüler yüksek çözünürlüklü projektör serisindeki en son yenilik olan CineBeam, film severler ve evde eğlenen aileler için mükemmel özellikler ve teknolojiler sunuyor. Bu model, sinema kalitesindeki görüntüsüne ek olarak, popüler içerik akışı uygulamalarına sağladığı uyumlulukla, doğrudan akış hizmetlerinde sunulan filmlere kolay ve rahat erişim sağlıyor.

LG CineBeam 4K UHD Lazer projektör, çift lazer sistemi ile DCI-P3 renk alanının yüzde 97'sini kaplayan göz kamaştırıcı 2.700 ANSI lümen parlaklıkla 300 inçe (çapraz olarak) varan görkemli 4K (3.840 x 2.160) çözünürlük sunuyor. Projektörün lazer ışık kaynağı, yaklaşık 20.000 saatlik parlaklık ömrüyle son derece güvenilir ve dayanıklı.

Ortam ne kadar parlak, film sahnesi ne kadar karanlık olursa olsun projektör, LG’nin yeni Adaptive Picture Pro teknolojisi ile canlı, kristal netliğinde görüntüler sunuyor. İris Modu, mümkün olan en iyi resmi sunmak için odadaki ışık miktarını algılayan, hatta istenirse gerçek bir sinema ortamı sunan iki ön ayar sunuyor; Parlak Oda Modu ve Karanlık Oda Modu. Uyarlanabilir Kontrast ise, karanlık sahnelerde optimum kontrast oranını elde etmek için her kareyi otomatik olarak ayarlıyor.

LG CineBeam, Gerçek Sinema Modu ve TruMotion Modu desteği ile yeni yansıtılan görüntünün kare hızını 24 Hz'de orijinal kaynakla eşleşecek şekilde ayarlayarak filmleri yönetmenlerinin çekimlerde amaçladığı gibi gösterebiliyor. LG’nin TruMotion ürünü, hızlı hareketleri ve hızlı sahneleri sorunsuz ve doğal bir şekilde işlemesiyle özellikle aksiyon filmleri için çok uygun. Projektör, HDR10 ve HLG gibi çeşitli popüler HDR formatlarını ve Dinamik Ton Eşleme'yi de destekliyor.

Maksimum rahatlık için, LG CineBeam 4K UHD Lazer projektör, WiSA ve Bluetooth aracılığıyla ev sineması ses sistemleriyle kablosuz bağlanma özelliğine sahip. Gelişmiş ses dönüş kanalına (eARC) sahip HDMI 2.1 aracılığıyla bağlanan projektör, neredeyse kayıpsız ses kalitesiyle 10 bit renkli 4K görüntüler sunuyor. 1,6X yakınlaştırma ve yatay ve dikey lens kaydırma sayesinde CineBeam'i odanın herhangi bir yerine konumlandırmak ise yeterince kolay.

Projektör, sezgisel kontrol ve gezinmenin yanı sıra Disney+ ve YouTube gibi popüler yayın hizmetlerine hızlı erişim için LG’nin en yeni webOS 5.0 platformunu çalıştırıyor. Apple AirPlay 2 ve Screen Share ile uyumlu olan projektör, izleyicilere akıllı telefonlar ve tabletlerdeki içerikleri sinematik ölçekte paylaşma olanağı veriyor. CineBeam sahipleri, Auto Calibration II yazılımı sayesinde, daha önce yalnızca profesyonel resim kalibrasyonuyla mümkün olan sonuçları elde edebiliyorlar.

LG Electronics Business Solutions Company Kıdemli Başkan Yardımcısı ve BT İş Birimi Başkanı Jang Ik-hwan, “Yeni CineBeam projektörümüz parlak veya karanlık sahnelerde eşit derecede iyi performans göstererek resim kalitesini yükseltir ve izleme deneyimini yepyeni bir düzeye çıkartıyor. Şu anda piyasada benzeri olmayan bu ürün, LG'nin yaşamları iyileştiren yenilikler sunmaya nasıl devam ettiğinin bir göstergesi” dedi.

LG, IFA 2020'de, Eylül ayı boyunca, LG CineBeam 4K UHD Lazer projektör gibi en son yeniliklerini içeren sanal bir sergi sunacak. Daha fazla bilgi için www.lg.com/exhibition adresini ziyaret edebilirsiniz.