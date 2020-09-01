LG’nin Sanal Standı Açıldı





LG’nin Kusursuz, Gelişmiş Ev Yaşamı Vizyonu Online IFA Standında Sergileniyor.

LG Electronics (LG), bu yılki IFA ticaret fuarında, evde daha fazla zaman geçiren aileler ve bireyler için rahatlığı ve konforu en üst düzeye çıkaracak ideal bir ev vizyonunu paylaşıyor. Eylül ayı boyunca online olacak, LG’nin ilk sanal sergisi, şirketin ev hayatını nasıl daha rahatlatıcı, verimli ve ödüllendirici hale getirdiğine dair gerçek hayat senaryoları ve gösterileriyle tamamlanan etkileyici bir deneyim sunuyor.

Messe Berlin'in 18. Salonunun gerçekçi bir görüntüsü eşliğinde, “LG’yi daha önce hiç deneyimlemediğiniz gibi deneyimleyin” temasıyla sunulan sanal stand, ziyaretçilere şirketin en son yeniliklerini kendi evlerinin konforuyla, güven içerisinde keşfetme şansı veriyor. Ziyaretçiler, LG’nin çevrimiçi standına girdikten sonra, arkalarına yaslanıp sanal bir rehberin önderliğinde özel bir turun keyfini çıkarabiliyor ya da mini bir harita kullanarak standı tek başlarına keşfedebiliyorlar.

Ziyaretçiler, ürünlerin üzerine tıklayarak deneyebiliyor ya da ürün özelliklerini inceleyebiliyorlar. Stand alanı, etkileşimli, gerçek zamanlı 3D (RT3D) içerik sağlamak için dünyanın önde gelen platformu olan Unity motoru kullanılarak Unity Technologies’in Kore ofisi ile tasarlandı. Motor; cep telefonları, tabletler, PC'ler, konsollar ve artırılmış ve sanal gerçeklik cihazları için etkileşimli, gerçek zamanlı 2D ve 3D içerik oluşturmak, çalıştırmak ve bunlardan para kazanmak için kapsamlı bir yazılım çözümleri seti sağlıyor.

Dijital serginin öne çıkan ürünü ise, Ocak ayında CES’te katılımcıların büyük beğenisini kazanan ve LG OLED’in rakipsiz görüntü kalitesini benzersiz form faktörleri ile sunan bir dizi esnek ekrana sahip bir enstalasyon olan OLED New Wave. Bunun yanı sıra ziyaretçiler, LG OLED TV'nin olağanüstü görüntü ve ses kalitesini deneyimleyebilecekleri “Ev Sineması Bölümü” veya ideal oyun ortamına girebilecekleri “Oyun Bölümü”nde zaman geçirebiliyorlar. Sanal Spor Barı, spor içeriğinin keyfini çıkarmayı sağlarken, Lifestyle alanı, ziyaretçilerin Wallpaper’dan Gallery ve Rollable tasarımına kadar OLED ile hayata geçirilen benzersiz olasılıkların tadını çıkarmasını sağlıyor.

Ev eğlencesi bölümündeki izleme deneyimi, OLED TV’nin sinema, spor, oyun ve tasarım alanlarında öne çıkan özelliklerini sunmak için tasarlandı. Sanal teknoloji, ziyaretçilerin yıldızlı bir gecenin ayrıntılı görüntülerini kullanarak, LG'nin kendinden aydınlatmalı OLED ekranlarını geleneksel LED LCD ekranlarla karşılaştırmalarına olanak tanıyor. Ayrıca ziyaretçiler, Meridian Audio teknolojisi sayesinde şirketin gelişmiş soundbarları ve hoparlörleri tarafından üretilen zengin, üç boyutlu sesin keyfini sanal olarak çıkarabiliyorlar.

LG’nin kapsamlı akıllı ev aletleri ve entegre hizmet yelpazesinin avantajları yedi ayrı bölgede görülebiliyor. ‘Sağlık’, ‘Hijyen’ ve ‘Rahatlık’ olmak üzere üç tema etrafında düzenlenmiş, “Reimagine Your Life @ Home” ile LG, bir evin teknolojiyle nasıl daha da rahatlatıcı ve hijyenik hale getirilebileceğini gösteriyor. Soluduğumuz havayı iyileştirme, giysi ve bulaşıkların hijyenini sağlama, daha sağlıklı, rahat bir mutfak yaşamı yaratma ve proaktif, kişiselleştirilmiş müşteri hizmetleri sunma konularında gelişmiş LG teknolojisi gözler önüne seriliyor.

LG’nin “AI Connect Air Care Modu Gösterisi”nde ziyaretçiler, evde daha fazla zaman geçirmeyi çok daha kolay hale getiren bağlı cihazların keyfini ve rahatlığını yaşıyor. Çamaşır ve Şekillendirme Odası'nda ziyaretçiler, LG'nin en iyi yıkama performansını sunmak için AI teknolojisine sahip LG WashTower gibi en yeni çamaşır makinesi serisini görebiliyor. Konuklar, ‘Hazırlık İstasyonu’ ve ‘Yemek Odası’nda, LG akıllı cihazlarını kullanarak yemeklerin nasıl hazırlandığını görüyor. Alandaki cihazlarda görülebilen AI Connect Pişirme Modu, daha az planlama ve düşünme ile pişirmeyi daha da kolaylaştırıyor. Ziyaretçiler ayrıca, LG'nin yapay zeka tabanlı, müşterileri ortaya çıkmadan önce uyaran, ihtiyaç duyulduğunda onarımları hızlandıran ve LG cihazlarının en iyi performansı göstermesini sağlamak için faydalı bakım ipuçları sunan, genişletilmiş Proaktif Müşteri Hizmetleri çözümlerini deneyimleyebiliyor.

LG'nin IFA sergisini tüm sanal ihtişamıyla deneyimlemek veya Android veya iOS cihazları için LG Virtual Studio etkileşimli mobil uygulamasını indirmek için www.lg.com/exhibition adresini ziyaret edebilirsiniz.