LG’nin “Eve Gel” Meydan Okuması Ev ve Ailenin Önemini Yeniden Tanımlıyor





#LGComeHomeChallenge Kampanyası herkesi sağlıklı ev çözümlerinin bir parçası haline getiriyor.

Pandemi sırasında yeterli konut veya barınma imkanı olmayan aileler için evlerinde kalmak imkansız hale geldi. Bu nedenle LG Electronics (LG), kendini dünya genelinde aileler için konutlar inşa etmeye ve iyileştirmeye adanmış kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Habitat for Humanity'nin Kore şubesiyle ortaklık yapıyor.

Mutlu bir ailenin LG’nin gelişmiş ev aletleriyle daha iyi hale getirilmiş hayatını anlatan bir videosuyla başlan dijital kampanya, tüketicileri, evin onlar için ne anlama geldiğini gösteren kısa videolar oluşturmaya ve #LGComeHomeChallenge etiketi altında paylaşmaya davet ediyor. Videoların, katılımcıların hayatlarından, ev ve ailenin onlar için ne anlama geldiğini en iyi tanımlayan birlikte yemek yemek, birlikte oynamak, birlikte gülmek veya sadece hayattan zevk almak gibi sahneleri göstermesi gerekiyor. Kampanya için oluşturulan özel bir AR Instagram filtresi de, her yüklemeye daha fazla kişiselleştirme imkanı katıyor.

LG kampanya kapsamında, yeni inşa edilen evlere ev aleti alımı için Habitat for Humanity Korea'ya 300.000 USD bağış yapacak. Cihazlar, muhtaç aileler için güvenli sığınaklar yaratmak amacıyla Hindistan, Kenya ve Vietnam'da inşa edilen yeni evlere kurulacak.

LG Electronics Ev Aletleri ve Hava Çözümleri Şirketi Başkanı Dan Song, “LG her zaman hayatı daha iyi hale getirmenin yollarını arıyor. Habitat for Humanity'nin iyi çalışmasını desteklemekten ve sağlıklı ev çözümlerimizle yardım ettikleri ailelerin refahını korumaktan onur duyuyoruz. Kampanyamız, insanların güvenli ve sağlıklı bir ev hediyesinden yararlanmasının gerçek bir yolunu temsil ediyor” dedi.