LG Mobil Telefonlarda Yeni Özellik: Bilinmeyeni Keşfetmek Artık Daha Kolay





LG, Platform Ortakları ve Sektör Yenilikçileriyle Birlikte Eşsiz Akıllı Telefonlar Geliştirmek için İşbirliği Yapıyor.

LG Electronics (LG), “Explorer Projesi”ni yeni serisinin ilk akıllı telefonuna ipucu veren 30 saniyelik bir davet videosuyla başlatıyor. “Explorer Projesi” (Explorer Project) hem bir girişim hem de bir kategori olarak sınıflandırıyor ve sektördeki keşfedilmemiş bölgeleri ortaya çıkartan bir strateji olarak sunuluyor. Explorer Projesi, farklı ve henüz keşfedilmemiş kullanım deneyimleri sunan cihazları içerecek. Explorer Projesi'nin detayları resmi olarak 14 Eylül saat 10:00'da (EDT) LG Mobile'ın resmi YouTube kanalında ve Facebook sayfasında duyurulacak.

LG, günümüzün akıllı telefon müşterilerinin çeşitli kullanım ihtiyaçlarına yanıt olarak, mobil sektörde ihtiyaç duyulan merak ve heyecanı sunmak için Explorer Projesini yarattı. Girişim, güvenilir platform ortaklarından yardım alarak "keşfetmeyi", kullanılmayan alanlara yeni yaşam enjekte etmeyi, mevcut kullanıcı deneyimini yeniden şekillendirmeyi ve genişletmeyi amaçlıyor. Explorer Project, LG’nin akıllı telefonlarının sınıflandırılma stratejisinde de yeni bir yönü işaret ediyor. Explorer Projesi yalnızca yenilikçi tasarımlarla keşfedilen yeni kullanılabilirliğe odaklanacak. LG’nin yeni Universal Serisi ise, şirketin LG VELVET gibi tüketici yaşam tarzlarına odaklanan rekabetçi cihazlar serisi olacak.

LG, Explorer Project cihazlarında mobil görüntüleme deneyimini artıracak benzersiz özellikler geliştirmek için endüstri ortakları Rave, Ficto, Tubi ve NAVER ile işbirliği yapıyor. Qualcomm Technologies, LG’nin farklılaştırılmış serisinin olağanüstü performansını sürdürmek için endüstri lideri işleme teknolojisine ve bilgi birikimine bir kez daha katkıda bulunuyor.

Rave, kullanıcılara nerede olurlarsa olsunlar içerik akışının birlikte keyfini çıkarma ve iletişim kurma olanağı sağlıyor. Mobil içerik için gelir paylaşımına öncülük eden Ficto ise, akış hizmetinin küresel lansmanını Explorer Projesi ile uyumlu hale getiriyor. Reklam destekli en büyük ücretsiz yayın hizmeti olan Tubi, Explorer Projesi'nin de ilk ortağı. LG İkili Ekranda LG ile yakın işbirliği içinde çalışan Güney Koreli arama lideri NAVER, Explorer Project cihazları için benzersiz tarama özelliklerine sahip bir Whale tarayıcısı sürümü geliştiriyor.

LG’nin Mobil İletişim Şirketi Başkanı Morris Lee “LG ve platform ortakları, tüketicilere akıllı telefon alanında yeni ve farklılaştırılmış kullanıcı deneyimlerini göstermenin hayati önem taşıdığını düşünüyor. LG, mobil pazarda çok ihtiyaç duyulan yeniliği getirmenin tek yolu olan akıllı telefon form faktörlerinin sınırlarını zorlamada her zaman öncü olmuştur” dedi.