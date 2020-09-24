LG, Genişletilmiş K Serisi ile Daha Fazla Tüketiciye Üstün Performans ve Tasarım Sunuyor





Yükseltilmiş Özellikler ve Zarif, Modern Tarzıyla LG’nin Rekabetçi Fiyatlı K Serisi, Keyifli Mobil Deneyim Sunuyor.

LG Electronics (LG), herkesin beğenisini kazanan fiyat, yükseltilmiş özellikler, işlevsellik ve birinci sınıf tasarımla 2020 K serisi serisini genişletiyor. Yeni LG K serisi modeller - LG K42, LG K52 ve LG K62 - önümüzdeki aydan itibaren Avrupa'da ve ardından Asya, Latin Amerika ve Orta Doğu'daki kilit pazarlarda satışa sunulacak.

Hem LG hayranları, hem de yeni kullanıcılara hitap edecek şıklıkta tasarıma sahip yeni K serisi telefonun her biri olağanüstü bir değeri de temsil ediyor. K42'nin arkası, renkleri değiştiriyor gibi görünen benzersiz bir dalga deseni sergilerken, UV kaplaması cihazın birinci sınıf estetiğine katkıda bulunuyor, izlere ve çizilmelere karşı koruma sağlıyor. Hem LG K52 hem de LG K62'deki modern mat kaplama ise, parmak izine dayanıklı benzersiz bir optik desen oluşturuyor ve her üç telefon şık tasarımlarını tamamlayan bir dizi çekici renkte sunuluyor.

Yeni K serisi cihazların tümü, 20: 9 en boy oranında 6,6 inç HD + FullVision ekranıyla kullanıcı deneyimini artırıyor. Ön kamera, minimal bir delikte yer alırken, telefonların ön tarafı ise, ince, göze çarpmayacak şekilde çerçevelenmiş durumda. LG 3D Ses Motoru, çalınan içerik için optimize edilmiş otantik, ayrıntılı sesler sunarak daha büyük bir daldırma hissi sağlıyor.

Öne bakan kameraya ek olarak dört yüksek kaliteli arka lens (Standart, Ultra Geniş, Derinlik ve Makro) ile yeni K serisi cihazlar, çok daha pahalı akıllı telefonlarla aynı düzeyde bir içerik oluşturma deneyimi sunuyor. Hem K52 hem de K62, muhteşem 13 MP birincil lense sahip. K42’de ise, daha parlak ve daha net fotoğraflar ve videolar çeken 48 MP ana kamera bulunuyor. K62'nin 28 MP’lik selfie kamerası, sanatsal bulanıklaştırma efektleriyle harika görünümlü selfie yapma olanağı sağlarken, her üç modeldeki makro lens de yakınlaştırma olmadan süper ayrıntılı yakın çekimler yakalayabiliyor.

Benzersiz kamera özellikleri, yeni K serisi telefonların sunduğu yaratıcılık olanaklarına katkıda bulunuyor. Flash Jump Cut, eğlenceli bir stop-motion efekti oluşturmak için önceden belirlenmiş aralıklarla dört fotoğraf çekiyor ve AI CAM, kameranın gördüğü konuya göre en uygun ayarları öneriyor. Kameranın ara yüzünde yerleşik olan “YouTube Live” ile kullanıcılar, içerikleri istedikleri zaman arkadaşları ve takipçileriyle anında paylaşabiliyor.

LG’nin en yeni K serisi modellerinin üstün performansı sağlam, güvenilir temeller üzerine inşa edilmiş durumda. 4.000 mAh pil, hareket halindeyken daha fazla zaman oluşturmak ve içerik tüketmek için uzun ömürlü güç sağlarken, LG'nin akıllı telefonlarının yapı gücü günlük kullanım için gereken dayanıklılığı sağlayarak ABD ordusunun katı MIL-STD-810G standartlarını karşılıyor.

LG Electronics Mobile Communications Company Denizaşırı Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Johan Chung “Hem tasarım hem de fiyat açısından çekici olan bu yeni K serisi modeller, performans için olağanüstü bir değeri temsil ediyor. Dörtlü kamera dizileri, sürükleyici geniş ekranlar ve en yeni özelliklere sahip bu en yeni K serisi cihazlarla, dünyanın her yerinden daha fazla tüketici birinci sınıf LG kullanıcı deneyiminin keyfini çıkarabilecek” dedi.

Temel Özellikler

LG K62

Çip: 2.3 GHz Octa-core

Ekran: 6.6-inch 20:9 HD+ FullVision Display

Hafıza: 4GB RAM / 128 ROM / microSD (up to 2TB)

Camera: Arka: 48MP 2 Standart / 5MP Ultra Geniş (115°) / 2MP Derinlik / 2MP Macro Ön: 28MP Standart

Pil: 4,000mAh

Işletim Sistemi: Android 10.0 (Q OS)

Boyut: 165.0 x 76.7 x 8.4 mm

Ağırlık 186g

Ağ: LTE / 3G / 2G

Bağlanabilirlik: Wi-Fi / Bluetooth 5.0 / NFC / USB Type-C (USB 3.1 Gen 1 Compatible)

Renk: White / Sky Blue

Diğer: Google Assistant Düğmesi / Google Lens / AI CAM / AR Sticker / LG 3D Sound Engine / Side-mounted Fingerprint Sensor / MIL-STD 810G Compliance

LG K52

Çip: 2.3 GHz Octa-core

Ekran: 6.6-inch 20:9 HD+ FullVision Display

Hafıza: 4GB RAM / 64GB ROM / microSD (up to 2TB)

Kamera: Arka: 48MP 2 Standart / 5MP Ultra Geniş (115°) / 2MP Derinlik / 2MP Macro Ön: 13MP Standart

Pil: 4,000mAh

İşletim Sistemi: Android 10.0 (Q OS)

Boyut: 165.0 x 76.7 x 8.4 mm

Ağırlık: 186g

Ağ: LTE / 3G / 2G

Bağlanabilirlik: Wi-Fi / Bluetooth 5.0 / NFC / USB Type-C (USB 3.1 Gen 1 Compatible)

Renk: White / Blue / Red

Diğer: Google Assistant Düğmesi / Google Lens / AI CAM / AR Sticker / LG 3D Sound Engine / Side-mounted Fingerprint Sensor / MIL-STD 810G Compliance

LG K42