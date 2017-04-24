LG, Deep Learning teknolojili beyaz eşyalarıyla fütüristik evler yaratıyor

Trendleri belirleyen teknolojileriyle sektörün bir adım önünde olan LG Electronics (LG), ilk olarak CES 2017’de tanıttığı “Deep Learning” teknolojisiyle günümüzün beyaz eşyalarının işlevselliğini yepyeni bir seviyeye çıkarıyor. Kullanıcıların her zaman hayalini kurduğu kendi kendine düşünebilen, yapay zekâlı robot ve bilgisayar teknolojilerini beyaz eşyalara uygulayarak, evinizi çok daha fütüristik bir hale getiriyor. Kullanım tercihlerinizi öğrenen bunlara göre kendi kendine çözümler geliştiren LG Deep Learning teknolojili beyaz eşyalar, çok daha kişiselleştirilmiş kullanım özellikleriyle kendinizi daha iyi ifade etmenize yardımcı oluyor.

Henüz Türkiye’de aktif olmamasına rağmen akıllı cihazların gelişiminin bir sonraki safhası olan LG Deep Learning teknolojisiyle üretilen robot süpürge, buzdolabı, klima ve çamaşır makinesi modelleri bu alandaki teknolojilerin ulaştığı noktayı göstermesi açısından büyük bir inovasyon ve vizyon sunuyor. Artık sadece bir makine değil aynı zamanda birbiriyle haberleşen, kullanıcıların ihtiyaçlarını bilen ve ona ayak uyduran, gerektiğinde kişiselleştirilebilen bir seviyeye ulaşan beyaz eşyalar gitgide günlük hayatımızın daha da içinde yer almaya başlayacaklar.

LG Robot süpürge: Bellek ile geliştirilmiş performans

Çoklu sensörler ve LG Deep Learning teknolojisini kullanan LG'nin en yeni robot süpürgesi, odadaki eşyaları tanıyor ve buna göre tepki veriyor. Odanın yüzey görüntülerini kaydeden akıllı süpürge, karşılaştığı engelleri hatırlıyor ve onları aşmayı öğreniyor. LG robot süpürge temizlik sırasında karşısına çıkan engelin bir insan mı yoksa bir koltuk ya da masa gibi cansız bir nesne mi olduğunu da ayırt edebiliyor.

LG Çamaşır makinesi: Her durumda en uygun performans

Yeni teknolojiye sahip LG akıllı çamaşır makinesi, en uygun yıkama performansını sağlamak için bulunduğu ortamdaki çevresel değişkenleri öğreniyor ve kullanıcının günlük faaliyetleri hakkında bilgi ediniyor. Örneğin, suyun aşırı kalsiyum karbonat ihtiva ettiği bölgelerde, sert suyun kıyafetler üzerindeki etkilerini ortadan kaldırmak için kullanılan su miktarını ve sıcaklığını en uygun şekilde ayarlıyor. Çok tozlu bölgelerde ise daha temiz bir yıkama için otomatik olarak fazladan bir durulama döngüsü daha ekliyor.

LG Buzdolabı: Daha akıllı, daha rahat

LG'nin Deep Learning teknolojisi, LG akıllı buzdolaplarının tüketiciye sağladığı rahatlık ve kolaylığı çok daha üst seviyeye taşıyor. LG akıllı buzdolabı kullanıcıların alışkanlıklarını analiz ederek neye ihtiyaçları olduğunu “öngörüyor” ve kendi kendine çeşitli görevleri yerine getiriyor. LG'nin Deep Learning teknolojili buzdolabı, soğuk içeceklerin en çok tüketildiği zamanları gözlemliyor ve o saatlerde buz haznesini otomatik olarak kendisi dolduruyor.

LG Klima: Daha iyi enerji tasarrufu ve yüksek performans

LG'nin Deep Learning teknolojisine sahip akıllı kliması, ev sahiplerinin gün içinde en fazla hangi odaları kullandığını analiz ederek hızlı ve verimli bir şekilde en uygun oda sıcaklığını ayarlayabiliyor ve gerekli alanlara daha hızlı soğutma imkânı sağlıyor.