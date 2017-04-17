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LG G6 test grubuna katıl, LG G6’yı deneyimleme şansını yakala

Kurumsal 04/17/2017
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LG Electronics’in herkesin merakla beklediği en yeni amiral gemisi akıllı telefonu LG G6 için özel olarak düzenlediği “kullanıcı deneyimi” etkinliğine katılan tüm kullanıcılar, “Neden LG G6 test grubunda olmak istiyorsun ? “sorusuna cevap verenler arasından yapılacak seçimle LG G6 kazanma şansı yakalayacaklar.

 

LG G6 kazanarak test grubuna dahil olan kullanıcıların, LG G6 ile ilgili deneyimleri, ikili fotoğraf, geniş açı fotoğraf, video ve yorumlarıyla birlikte özel olarak hazırlanan www.lgg6testgrubu.com micro sitesinde paylaşılacak.

 

21 Nisan tarihine kadar başvurular kabul edilecek; ardından seçilecek adaylara LG G6 akıllı telefonu hediye edilecek. LG G6’yı test etme şansını yakalayan kullanıcıların çektikleri fotoğraflara ve yorumlara aşağıdaki site üzerinden erişilebilecek.

 

www.lgg6testgrubu.com

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