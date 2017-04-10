LG kazandığı çifte “En İyinin En İyisi” ödülüyle bu yılki Red Dot Ödüllerine damgasını vurdu

LG Electronics (LG), aralarında iki adet “En İyinin En İyisi” ödülü de bulunan toplam 20 ödülle, bu yılın Red Dot tasarım ödüllerinin en büyük kazananı oldu. LG SIGNATURE OLED TV W ve Smart InstaView buzdolabı, tasarım dünyasına yaptıkları katkı ve sundukları eşsiz inovasyonla yarışma kapsamındaki en üst seviye olan “En İyinin En İyisi” ödüllerini almaya hak kazandılar. Red Dot Ödülleri, iF Tasarım Ödülleri ve IDEA (Uluslararası Tasarım Mükemmelliği Ödülleri) ile birlikte dünyanın en prestijli tasarım yarışmalarından birisi olarak görülüyor.

LG SIGNATURE OLED TV W, göz alıcı Picture-on-Wall tasarımı ile TV kavramını alıp adeta bir sanat eserine dönüştürüyor. Yandan bakıldığında süper incelikte minimal bir profile sahip olan 65 inçlik W7’nin kalınlığı, duvara monte edildiğinde 4 milimetreden daha az oluyor. Bu sayede adeta havada süzülüyormuş gibi büyülü bir görüntü sunarak TV deneyimini çok daha sürükleyici bir hale getiriyor. LG SIGNATURE OLED TV W, aynı zamanda 2017 iF Tasarım Ödülleri’nde kazandığı başarıyla LG’nin ödüllü ürünleri arasında yerini aldı.

LG’nin InstaView Pratik Kapı™ buzdolabı da interaktif teknolojiyle başarılı bir şekilde birleştirdiği muhteşem tasarımıyla Red Dot tarafından ödüllendirildi. Üzerine iki kez tıklandığında anında şeffaflaşan 29 inçlik dokunmatik bir LCD ekrana sahip buzdolabı, bu sayede kapısı açılmadan içinde hangi ürünlerin olduğunu gösterebiliyor. Smart Tag menü özelliği ise kullanıcıların ekran üzerinde buzdolabının içindeki ürünlerle ilgili etiketler oluşturmasına imkân veriyor. Smart Tag ile her bir yiyeceğin son kullanma tarihi de eklenebildiği için, bozulmak üzere olan yiyeceklerle ilgili bildirimler kullanıcılara anında iletilebiliyor.

Bu iki “En İyinin En iyisi” ödülünün yanında LG ürünleri Red Dot jürisi tarafından 18 farklı ödüle daha layık görüldü. LG SIGNATURE OLED TV, Gram dizüstü bilgisayar, V20 akıllı telefon, LG Watch Style ve Sports, Tone serisi kablosuz kulaklıklar ve Minibeam projektör de göz alıcı tasarımları ve sundukları teknolojik inovasyonla LG’nin ödüllü ürünleri arasında yer aldı.

LG Electronics Kurumsal Tasarım Bölümü Yöneticisi ve Başkan Yardımcısı Noh Chang-Ho ise konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Red Dot gibi oldukça saygın bir organizasyondan aldığımız bu ödüllerle tasarım konusundaki sektör liderliğimizi kanıtlıyoruz. Kullanıcılarımıza tasarım ve teknolojinin sınırlarını zorlayan ürünler sunmaya devam etmekle birlikte, estetik konusunda en üstün standartları karşılamak için çalışarak kullanıcıların bu alandaki beklentilerini yeniden şekillendireceğiz.”

LG Electronics LG şirketleri arasında yer alan LG Display ve LG Hausys ile birlikte tasarım kavramının kullanıcıların günlük yaşamında yarattığı etkiye dikkat çekmek amacıyla 4–9 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Milano Tasarım Haftası’na katılıyor.