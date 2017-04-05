LG, Inverter Linear Kompresör teknolojisine sahip 15 milyon buzdolabı sattı

LG Electronics (LG), tescilli Inverter Linear Kompresör teknolojisiyle güçlendirilmiş 15 milyonuncu buzdolabını satarak dünya çapında dev bir başarıya imza attı. Beyaz eşya alanında küresel lider olan LG, aynı zamanda premium buzdolaplarının satışını bir önceki yıla oranla yüzde 8 artırdığını da açıkladı. LG, bu sene ise dört milyonu aşkın ürünü daha kullanıcılarıyla buluşturarak, dakikada ortalama yedi buzdolabı satmayı hedefliyor.

Inverter Linear Kompresör, LG’nin tüm premium buzdolaplarının en önemli bileşeni ve markanın beyaz eşya alanında gösterdiği başarısının arkasındaki kilit teknoloji olarak öne çıkıyor. LG’nin Linear Kompresörü geleneksel kompresörlerin aksine, daha hassas soğutma kontrolü sunarak enerji verimliliğini artırıyor. Ayrıca, daha az iç sürtünme yaratarak gürültünün dışarı çıkmasını engelliyor.

LG, Inverter Linear Kompresör teknolojisini bundan tam 16 yıl önce geliştirdiğinden beri, aralıksız olarak bu teknolojiyi mükemmelleştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. LG’nin 2014 yılında tanıtılan beşinci nesil Inverter Linear Kompresörü ise ilk örneklerine oranla yüzde 55 oranında enerji verimliliği sağlıyor ve yüzde 15 oranında daha sessiz çalışıyor. Inverter Linear Kompresör teknolojisi için Güney Kore’de tam 981 patente sahip olan LG, aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri’nde 232, Avrupa’da ise 52 patente sahip.

LG’nin Inverter Linear Kompresör teknolojisine sahip buzdolabı, mükemmel performansı, ısı kontrolü ve düşük ses seviyesi sayesinde birçok tüketici organizasyonu ve ürün inceleme mecrası tarafından “En İyi Buzdolabı” olarak tanımlanıyor. LG aynı zamanda bu ödüllü ürün serisini geçtiğimiz yıl tanıttığı ve Avrupa’ya özel olarak geliştirilen Centum System™ teknolojili buzdolaplarıyla genişletti. Centum System Inverter Linear Kompresör, sektörde bir ilk olan 20 yıllık garantisi ile birlikte, Avrupa’nın en prestijli kalite ve güvenlik organizasyonu olarak görülen Alman VDE Kurumu tarafından da sertifikalandırıldı.

LG Electronics Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri Bölümü Başkanı Song Dae-Hyun konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “LG buzdolaplarının dünya çapında yakaladığı üstün başarıda, Inverter Linear Kompresör gibi eşsiz teknolojileri geliştirmedeki tutkumuzun payı büyük. Buzdolaplarımızın performansını geliştirmekteki en önemli önceliğimiz ise, çok daha az enerji harcarken ses seviyesini de en alt seviyeye indirmek. Önümüzdeki dönemde de bu yaklaşımlarımız doğrultusunda kullanıcılarımızın hayatlarını güzelleştiren yenilikler sunmaya devam edeceğiz.”