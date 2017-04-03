LG G6, 19 Nisan’da Türkiye’de satışa çıkıyor

LG Electronics, herkesin merakla beklediği en yeni amiral gemisi akıllı telefonu LG G6’yı; ‘Astro Black’, ‘Ice Platinum’ ve ‘Mystic White’ olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle Türkiye’deki kullanıcılarla 19 Nisan 2017 tarihinden itibaren buluşturacak. LG G6, yeni ve cesur ekran oranı, ergonomik mükemmelliği, minimalist tasarımı ve üstün dayanıklılığıyla göz kamaştırıyor.

Ön satış kampanyası dahilinde kullanıcılar, 12 - 18 Nisan 2016 tarihleri arasında telekom operatör satış kanallarında LG G6 ile birlikte stoklarla sınırlı olmak üzere LG Minibeam (PH 150) projektöre sahip olma fırsatını yakalayacaklar.

Tam elinize göre büyük ekran

FullVision® özellikli, 2880X1440 çözünürlükte, 5,7 inçlik QHD+ ekrana sahip olan LG G6, aynı zamanda 18:9 ekran oranını kullanan ilk akıllı telefon olarak kullanıcıların beğenisine sunuluyor. LG G6’nın sunduğu inovatif 18:9 ekran oranı, geleneksel 16:9 ekran oranına sahip akıllı telefonlarla karşılaştırıldığında, sağladığı çok daha geniş izleme alanı sayesinde oyun oynarken ve video izlerken bütünsel bir deneyim sunuyor.

LG G6’nın tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı 3 bin 699 TL olacak ve 19 Nisan itibariyle avantajlı tarife seçenekleri ile kullanıcıların beğenisine sunulacak.