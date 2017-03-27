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LG G6, çok yakında sürpriz ön-satış kampanyasıyla Türkiye’de olacak

Kurumsal 03/27/2017
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LG’nin eşsiz 18:9 görüntü oranı, ergonomik mükemmelliği, minimalist tasarımı ve üstün dayanıklılığıyla göz kamaştıran en yeni amiral gemisi akıllı telefonu LG G6; ‘Astro Black’, ‘Ice Platinum’ ve ‘Mystic White’ olmak üzere üç farklı rengi ile Türkiye’de çok yakında satışa çıkıyor. Kullanıcılar, detayları çok yakında daha da netleşecek ön satış kampanyası dahilinde telekom operatör satış kanallarında LG G6 ile birlikte sınırlı sayıdaki LG Minibeam (PH 150) projektöre sahip olma fırsatını yakalayacaklar.

 

LG Electronics Mobil İletişim Satış Müdürü Mehmet Ali Yıldırım, "LG Electronics Türkiye olarak, tek elle bile rahatlıkla kullanılabilen yeni ve şık tasarımı sayesinde Mobil Dünya Kongresi 2017 etkinliğinde tam 31 farklı ödül kazanan LG G6’yı, Türkiye’deki kullanıcılarımızla çok yakında buluşturacağız. LG G6 ön satış kampanyasıyla ilgili detaylar için LG’nin sosyal medya hesaplarını takipte kalın" şeklinde konuştu.

 

Ürünle ilgili videolara LG Türkiye Youtube kanalı ve aşağıdaki linkler üzerinden ulaşabilirsiniz:

 

LG G6 Ürün Videosu: https://www.youtube.com/watch?v=xJ4vh9hG_Go

 

LG G6 Tasarım Videosu: https://www.youtube.com/watch?v=FffQzSHsKW0

 

LG G6 Test Videosu: https://www.youtube.com/watch?v=yow-jvCq8sI

 

LG G6’yı Keşfet Videosu: https://www.youtube.com/watch?v=BDYH3lqkR8A

 

LG G6 Teknik Özellikler:*

İşlemci: Qualcomm® Snapdragon™ 821 İşlemci

Ekran: 5.7-inç 18:9 QHD+ FullVision® Ekran (2880 x 1440 / 564ppi)

Hafıza: 4GB LPDDR4 RAM / 32GB UFS 2.0 ROM / MicroSD (2TB’a kadar)

Kamera:

Ön 5MP Geniş (F2.2 / 100°)

Arka Çift: 13MP Geniş (F2.4 / 125°) / 13MP Standart OIS 2.0 (F1.8 / 71°)

Batarya: 3,300mAh (Sabit)

Işletim Sistemi: Android 7.0 Nougat

Boyutlar: 148.9 x 71.9 x 7.9mm

Ağırlık: 163g

Ağ: LTE-A 3 Band CA

Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooth 4.2 BLE / NFC / USB Type-C 2.0 (3.1 uyumlu)

Renk Seçenekleri: Platinyum/Beyaz/Siyah

Diğer: Su ve Toz Dayanıklılığı / Parmak İzi Sensörü / UX 6.0 / Dolby Vision™ / HDR10 / Qualcomm Quick Charge™ 3.0 / 32-bit Hi-Fi Quad DAC

*Özellikler pazara göre farklılık gösterebilir.

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