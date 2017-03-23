LG SIGNATURE, akıllı ev çözümlerinde ultra premium ürünlerin yolunu açıyor

LG Electronics’in uzun zamandır merakla beklenen bölgesel inovasyon etkinliği InnoFest 2017, LG’nin Ortadoğu ve Afrika Bölgesindeki 250’den fazla perakendeci ve iş ortağının katılımıyla gerçekleştirildi. LG Electronics, etkinlik kapsamında tanıttığı her biri sofistike bir dokunuşla şekillenen ultra-premium LG SIGNATURE ürün grubu ise oldukça büyük bir ilgi topladı. LG SIGNATURE Ortadoğu ve Afrika bölgesindeki birçok ülkede 2017’nin ilk yarısında kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Uzun zamandır beklenen LG SIGNATURE ultra-premium serisindeki en dikkat çekici ürünler arasında, sadelik ve zarafeti eşsiz bir görsel deneyimle birleştirerek “Engadget – CES 2017’nin En İyisi” ödülünü almaya hak kazanan LG SIGNATURE W7 OLED TV yer alıyor. Aynı zamanda sezgisel ve devrimci bir tasarıma sahip olan LG SIGNATURE InstaView buzdolabı, inovatif şeffaf paneliyle hava temizleme işlemini görsel bir deneyime çeviren LG SIGNATURE hava temizleyicinin ve kullanıcılara sunduğu üstün yıkama performansı, rahatlık ve prestijli tasarımı ile LG SIGNATURE TWINWash çamaşır makinesi de ultra-premium LG SIGNATURE ürün serisinin diğer üyeleri olarak öne çıkıyor.

LG Electronics Ortadoğu ve Afrika Bölgesi Başkanı Kevin Cha, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Ultra-premium bir marka olarak konumlandırdığımız LG SIGNATURE ürün grubunun LG’nin en iyi ürünlerini kullanıcıların beğenisine sunmayı amaçlayan tüm saygın iş ortaklarımız tarafından büyük bir ilgiyle karşılanması bizi gururlandırıyor. LG SIGNATURE markası, evlerinde her zaman en üst düzey kaliteyi arayan kullanıcılar için yalnızca LG SIGNATURE serisinin sunabileceği sezgisel ve sofistike bir deneyim yaşatıyor.”

Ev Eğlence Sistemleri

LG SIGNATURE markasının bir üyesi olan LG SIGNATURE OLED 4K TV, üstün görüntü kalitesi ve gelişmiş OLED teknolojisiyle kusursuz siyahlar, gelişmiş parlaklık, geniş renk seçenekleri ve geniş izleme açılarında bile göz alıcı görüntüler sunuyor. OLED teknolojisinin benzersiz özelliği sayesinde her bir piksel açılabiliyor ya da kapatılabiliyor. LG OLED TV’ler, parlak nesneler doğrudan derin ve karanlık alanların yanında olduğunda bile berrak, canlı renkler ve zengin gölge ayrıntılarını kusursuz bir şekilde işleyebiliyor. Nefes kesici Wallpaper tasarıma sahip LG SIGNATURE 77W7 ise güçlü performansı ve ses kapasitesiyle kullanıcılara en üstün OLED TV deneyimini yaşatıyor. 77W7, modern bir evin ihtiyaç duyduğu en ideal hepsi bir arada çözümü sunuyor.

Estetik açıdan bakıldığında ise LG SIGNATURE OLED TV’lerin “Picture-on-Glass” teknolojisi olağanüstü incelikte ve yarı saydam camdan üretilen arka bölümüyle tasarım alanındaki standartları yeni bir seviyeye yükseltiyor. OLED modülü ise doğrudan camdan üretilen arka panele eklenerek ön cepheye bakan güçlü sound bar ile birleşiyor. Bu sayede ortaya çıkan görünmez stand ve çerçeve tasarımıyla temiz ve ultra ince bir görünüm sağlanıyor.

Beyaz Eşya

Etkinlikte sergilenen LG SIGNATURE InstaView™ ise hem sezgisel hem de devrim yaratan bir buzdolabı. LG, inovatif ruhuna uygun olarak, ödüllü Pratik Kapı™ teknolojisini bir adım öteye taşıyarak kullanıcıların beğenisine sunduğu InstaView Pratik Kapı™ özelliği sayesinde opak haldeki Pratik Kapı™ bölümü tek dokunuşla şeffaf hale geliyor. Böylece buzdolabının kapısını açmadan içini görme imkanı sunuyor.

LG’nin seçkin ürün gamında yer alan LG SIGNATURE TWINWash™ çamaşır makinesi, diğer tüm makinelerden farklı olarak aynı anda iki farklı çamaşır grubunu yıkayabilen eşsiz sistemi sayesinde, prestijli tasarım, rahatlık ve en üstün yıkama performansını kullanıcıların beğenisine sunuyor. LG SIGNATURE TWINWash™ ana yıkama bölmesinin altında yer alan mini yıkama bölmesi ile diğer tüm cihazlardan ayrılıyor.

Ev Klima çözümleri

Oldukça zarif bir şekilde tasarlanan LG SIGNATURE serisinde yer alan hava temizleme cihazı, sahip olduğu inovatif şeffaf paneliyle hava temizleme işlemini görsel bir deneyime çeviriyor. Eşsiz bir Sulama Sistemiyle (Watering System) donatılan cihaz, zararlı kimyasalları ve atıkları filtrelemek için suyun gücünü kullanarak içinde bulunduğu odanın nem oranını oldukça hızlı bir şekilde ideal seviyeye çıkarıyor. LG SIGNATURE Siyah Filtre Sistemini de kullanan LG hava temizleyici,kullanıcıların filtreleri çıkarmasını, yıkamasını ve tekrar kullanmasına imkân vererek filtreler için 10 yıla kadar kullanım ömrü sunuyor. Bu sayede maliyet ve zaman tasarrufu sağlıyor.

LG, eşsiz yaşam tarzları ve son teknoloji meraklılarına, en inovatif teknolojileri ve seçkin tasarımları sunmayı uzun zamandır odak noktasına koyuyor. InnoFest 2017, LG'nin Beyaz Eşya, Ev Eğlence Sistemleri başta olmak üzere tüm iş birimleri tarafından üretilen en gelişmiş ürün gruplarını sergileyerek, markanın premium pazar kategorisindeki liderliğine dikkat çekiyor.