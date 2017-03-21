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LG, müşteri bağlılık seviyesi en yüksek olan televizyon markası seçildi

Kurumsal 03/21/2017
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KalDer ve Ipsos'un müşteri bağlılıklarını ölçmeye ve geliştirmeye odaklanan Türkiye Müşterinin Sesi (TMS) araştırmasına göre Televizyon markaları arasında müşteri bağlılık seviyesi en yüksek marka LG oldu.

 

KalDer (Türkiye Kalite Derneği) ve Ipsos'un, sektörlerdeki müşteri bağlılığını ölçmeye ve geliştirmeye odaklanan TMS - Türkiye Müşterinin Sesi araştırması sonuçları, 20 sektörde 20 bini aşkın müşterinin görüşleri sonrasında belirlendi.

 

Müşterileri tarafından beğenilen bir şirket olma adına çok çalıştıklarını belirten LG Electronics Türkiye TV Pazarlama İletişimi Müdür Yardımcısı Fevziye Bali, " 'Türkiye Müşterinin Sesi' araştırmasında müşteri bağlılık seviyesi en yüksek marka seçilmenin gururunu ve sevincini yaşıyoruz. Müşterisinin sesine kulak veren ve beklentilerini anlayan bir şirket olarak, yapılamayanı yapmaya odaklanıp öncü rolümüzü devam ettireceğiz."

 

Araştırma Künyesi

TMS – Türkiye Müşterinin Sesi Araştırması, Ipsos tarafından KalDer işbirliğinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma Şubat – Aralık 2016 döneminde, 18 yaş üzeri toplam 21.533 kişi ile başarılı görüşmeler üzerinden, telefonla anket yöntemiyle (CATI) yapılmıştır. Her sektör en az 1500 yanıt üzerinden raporlanmıştır. Araştırma kapsamında, il sınırlaması olmadan Türkiye’de ikamet eden 340.000’i aşkın tüketiciyle temas edilmiştir. Her bir sektördeki marka pazar paylarına uyum gözetilerek, gerekli durumlarda ağırlıklandırma kullanılarak raporlanmıştır.

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