Dijital Tasarımcılar Hayal Gücünü Gerçeğe Dönüştürüyor









LG ailesinde yaratıcı bakış açıları ve yetenekleri ile öne çıkan dijital tasarımcıların oynadığı önemli rolü yakından incelemeye ne dersiniz?

Yeni bir ürün yaratma söz konusu olduğunda, tasarım sürecinde oluşturulan kavramların, eskizlerin ve planların bitmiş hallerinin nasıl görünebileceğinin üç boyutlu örneğini oluşturmak dijital tasarımcının görevi. Herhangi bir kaşif veya tasarımcının da kabul edeceği gibi, bir fikri alıp onu gerçek bir şeye dönüştürmek ise, oldukça büyük bir başarı sayılıyor. Henüz var olmayan bir şeye sanal veya fiziksel olarak biçim vermek, tahmin edilebileceği gibi kadar zor bir süreç. Ancak hayal gücünü gerçeğe dönüştürmek LG’nin dijital tasarım profesyonellerinin gündelik işinin bir parçası.

Kalem ve kağıt tasarımda her zaman yerini alıyor. Ancak dijital tasarımcılar projelere şekil vermek için sanal gerçeklik (VR), artırılmış gerçeklik (AR) ve 3B yazıcılar gibi daha gelişmiş araçları kullanıyor. VR, bir ürünün gerçekte nasıl görüneceğini ve hissettireceğini gerçekçi bir şekilde simüle etmeyi mümkün kılıyor. Bir çizime bakmanın veya bir bilgisayar ekranında bir 3B modeli incelemenin sağlayamayacağı değerli iç görüler sunuyor. LG’nin tasarımcıları, modellemenin gerçekçi olması adına, gerçek yaşam alanlarına dayalı sanal ortamlar bile yaratıyorlar. Böylece bir tasarım tamamlanmadan önce, ürünün bir dizi farklı iç tarz ve konfigürasyonla mekansal ve estetik olarak uyum sağlama yeteneği daha doğru bir şekilde değerlendiriliyor.

Renklerin, malzemelerin ve kaplamaların seçimi, tasarım sürecinin çok önemli bir parçası. Bu seçim, bir ürünün sunuluş vaadi ve bu vaadin tüketiciler tarafından nasıl algılandığı arasındaki fark anlamına gelebiliyor. Dijital tasarımcılar, bu alanda da büyük destek sağlıyor. LG'nin dijital tasarımcılarının çalışmalarının, LG Mobilya Konsept Ev Aletleri'ni gerçeğe dönüştürmede etkili olduğunu da rahatlıkla söyleyebiliriz.

3D baskının gelişi, dijital tasarım profesyonelleri için bir ürünün tasarımını somut bir modele dönüştürmenin temel adımını önemli ölçüde kolaylaştırdı. Dokunulabilen ve görüntülenebilen üç boyutlu ürün taslakları oluşturma yeteneği, LG'nin tasarımcılarının daha fazla düşünülmesi gereken alanları her zamankinden daha hızlı belirlemesine yardımcı oluyor. 3D baskı, tasarımları yeniden işleme ihtiyacını azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda genel ürün geliştirme süresini kısaltarak LG'nin ürünleri tüketicilere daha hızlı sunmasına olanak tanıyor.

LG dijital tasarımcısı Lim Hwi-tae'nin açıkladığı gibi, "Dijital tasarımcının rolü yoktan bir şey yaratmak, yalnızca hayal gücünde var olan bir görüntüyü veya dünyayı alıp sanal gerçeklik ve 3D baskı gibi teknolojileri kullanarak onu hayata geçirmektir.”

LG'deki bir başka özel dijital tasarımcı Ryu Byoung-gi “Dijital tasarım uygulayıcıları olarak en büyük hedefimiz, yeni ve geliştirilmiş ürünleri pazara sunmak için gereken süreyi kısaltmak. Ürün geliştirme aşamasında ürettiğimiz ayrıntılı dijital görselleştirmeler bunun gerçekleşmesine yardımcı oluyor ve bu hepimizin gurur duyduğu bir şey” diyor.

Hayali olanı daha kısa sürede gerçeğe dönüştüren LG’nin dijital tasarımcıları, şirketin küresel, tüketici merkezli daha iyi bir yaşam için inovasyon yaratma misyonunun gerçekleştirilmesine önemli katkılarda bulunmaya devam ediyor.