Dolby Atmos destekli TIDAL Uygulaması LG Smart TV’lere eklendi

LG TV Uygulama Mağazası'na yeni eklenen TIDAL Uygulaması; Dolby Atmos desteği, kayıpsız Hi-Fi seste geniş şarkı seçimi, çeşitli videolar ve çok daha fazlasını kullanıcılara sunuyor.

LG Electronics (LG), küresel müzik ve eğlence platformu TIDAL'’ın dünya çapında 50'den fazla ülke ve bölgedeki LG Smart TV platformunda yayınlandığını duyurdu. webOS 4.0 ve üstü sürümlerine sahip 2018-2021 serisi LG TV modelleriyle uyumlu olan TIDAL uygulaması, platformun Hi-Fi katmanı aracılığıyla yüksek kaliteli, kayıpsız ses deneyimi ve Dolby Atmos® desteği ile benzersiz müzik keyfiniz için yeni bir alan sağlamasının yanı sıra, yüksek çözünürlüklü müzik videoları, filmler, belgeseller ve daha fazlasını sunuyor.

TIDAL kendini, en titiz müzik meraklılarını ve odyofilleri tatmin edebilecek ses kalitesi sunmaya adıyor. Master Quality Authenticated (MQA) ses, orijinal bir kaydın tüm ayrıntılarını ve dinamizmini yeniden üretiyor ve TIDAL, üyelerinin parçaları tam olarak sanatçının istediği gibi duyarak en sevdikleri şarkı ve sanatçılarla daha yakın bir bağlantı kurmalarına olanak tanıyor.

Kullanıcılar tüm türlerde 70 milyondan fazla parçanın ve 250.000 yüksek kaliteli videonun (tamamı reklamsız) yanı sıra sınırsız atlama, çevrimdışı planlar, sanatçı ve radyo istasyonları arama, sezgisel keşif gibi kullanışlı özelliklerin keyfini çıkarabiliyor. Kullanıcılar ayrıca, platformların deneyimli editör ekibi, müzik endüstrisi uzmanları, gazeteciler ve sanatçıların kendileri tarafından hazırlanan binlerce çalma listesine erişebiliyorlar.

TIDAL’in Hi-Fi katmanı aracılığıyla Dolby Atmos desteği, müzik deneyimini daha da ileriye taşıyor. LG'nin en yeni Dolby Atmos özellikli TV'lerinden ya da en yeni sound barlarından biri gibi Dolby Atmos özellikli bir ses cihazıyla eşleştirildiğinde, Dolby Atmos, dinleyicileri daha derine, en sevdikleri müziğin içine çekmek için sıradan dinleme deneyiminin ötesine geçiyor.

LG kullanıcıları lansman ile birlikte, Dolby Atmos destekli büyüyen bir şarkı ve albüm kitaplığının keyfini çıkarabilecek. Bu, Ariana Grande’nin 7 Rings’i, The Weeknd’in After Hours’u ve Shawn Mendes ve Camila Cabello düeti Señorita’nın da dahil olduğu ve 50’den fazla kişiselleştirilmiş çalma listesi gibi çeşitli türlere yayılan önemli hitleri içeriyor.

Dolby Atmos'u destekleyen ilk TV üreticilerinden biri olan LG, kendini mevcut en gerçekçi ve dinamik ses deneyimlerini sağlamaya adamış durumda.

LG TV’ler hakkında daha fazla bilgi için : https://www.lg.com/tr/tv