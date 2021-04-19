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Yeni Nesil Oyun Konsolları İle Uyumlu LG TV’ler Üstün Oyun Deneyimi Sunuyor

TV Ses Video 04/19/2021
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HDMI 2.1 desteğine sahip LG OLED ve NanoCell TV’ler yeni nesil oyun konsollarından tam performans alınmasını sağlıyor. HDMI 2.1 uyumlu TV model sayısı göz örüne alındığında LG şu an piyasada bu desteği en çok modelinde sağlayan marka konumunda.

TV ‘den oyun oynayanlar, üstün performans sergileyebilecekleri, hızlarına ayak uydurabilecek mükemmellikte bir TV arayışına girerler. Oyun deneyimi için TV seçerken, TV’nin geçen yıl piyasaya sürülen yeni nesil oyun konsolları ile uyumlu olması da büyük önem taşıyor. HDMI 2.1 standardını destekleyen TV’lerle yeni nesil oyun konsollarında 120 Hz’de 4K oyun deneyimi mümkün oluyor.

 

Günümüz TV’leriyle karşılaştırıldığında LG, HDMI 2.1 özelliği taşıyan geniş ürün yelpazesi ile kullanıcılarına, özellikle de oyun severlere üst düzey deneyim sunuyor. GX, ZX, WX, CX ve BX LG OLED ve NANO86 ve üstü NanoCell TV modellerinin bir çok yenilikçi özellikle birlikte HDMI 2.1 desteğine sahip olması, yeni nesil oyun konsolları ile uyumlu olması anlamına geliyor. HDMI 2.1 desteğinin sağladığı 120 kare/saniyede 4K oyun oynama deneyimi ile 4K oyun keyfi en üst noktaya taşınıyor.

 

HDMI 2.1 desteğine sahip LG OLED ve NanoCell TV’ler, değişken yenileme hızı (VRR) ve otomatik düşük giriş gecikme modu (ALLM) gibi üstün oyun özelliklerini de kullanıcılarla buluşturuyor. Bu özellikler, hızlı hareket eden içeriğin daha yüksek çözünürlükte görüntülenmesine, ayrıca akıcı ve senkronize grafikler elde edilmesine olanak tanıyor ve kullanıcılara daha sürükleyici ve gerçekçi bir oyun deneyimi sağlıyor.

 

Yeni nesil oyun konsolları ile uyumlu LG OLED ve NanoCell TV’leri detaylı olarak incelemek için https://www.lg.com/tr/tv sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

 

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