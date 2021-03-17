LG Türkiye ile Ezber Bozan Yarış Heyecanı “LG UltraGear eRacing” Başlıyor!



Dünyanın ilk Nano IPS ekranı özelliğine sahip LG Ultragear oyuncu monitörleri heyecan dolu bir yarışa davet ediyor. 27 Mart 2021 saat 21.30’da LG Türkiye YouTube kanalından Serhan Acar’ın anlatımı ile canlı olarak yayımlanacak mücadelede Fırat Albayram, Enis Kirazoğlu, Mervan Tepelioğlu ve Buğra Akpınar’ın oluşturacakları takımlarda yer almak için elemelere katılmak yeterli.

Üstelik elemelere katılanlar 4K, 1 ms LG UltraGear 27” 27GN950 modeli kazanma şansı yakalıyor.

LG’nin tüm dünyada kendini kanıtlamış “UltraGear” oyuncu monitörleri, tüm oyunlarda olduğu gibi yarış oyunlarında da simülasyon yarışçılarının öncelikli tercihi olmaya devam ediyor. Motorsporları severlerin yakından takip ettiği e-spor yarışlarına LG UltraGear eRacing ile iddialı bir şekilde giriyor.

19-20 Mart tarihlerinde gerçekleşecek elemelerde en iyi zamanı yapacak olan 20 yetenekli simülasyon yarışçısı Türkiye’nin oyun incelemeleri ve yarışları ile en bilinen isimlerinden Enis Kirazoğlu, Fırat Albayram, Mervan Tepelioğlu ve Buğra Akpınar’ın oluşturacağı 4 takımda yerini alacak ve 27 Mart Cumartesi günü saat 21.30’da gerçekleşecek canlı yayında kozlarını paylaşacak. Yapılacak elemeler sonrası final yarışına çıkacak 20 hızlı ve yetenekli yarışçıdan sadece biri yarışı kazanarak dünyanın ilk Nano IPS ekranına sahip oyuncu monitörü olan LG UltraGear 27” boyutlarındaki 4K çözünürlüklü 1 ms tepkime hızıyla rakiplerini geride bırakan “27GN950” modeline sahip olacak.

Canlı Yayında Soluk Kesen Mücadele

27 Mart Cumartesi günü saat 21.30’da ise, sadece simülasyon yarışçıları değil, aynı zamanda tüm motorsporları tutkunları için heyecan dolu, harika bir görsel şölen yaşanacak. Canlı yayında Türkiye’de motor sporlarının sesi Serhan Acar’ın anlatımı ve Enis Kirazoğlu, Fırat Albayram, Mervan Tepelioğlu ve Buğra Akpınar’ın yorumlarıyla ezber bozan bir yarış heyecanı için geri sayım şimdiden başladı.

Şampiyonların Tercihi LG UltraGear

LG UItraGear Monitörler, oyun severler ve profesyonel Espor oyuncuları tarafından tercih ediliyor. Dünyanın ilk 4K IPS 1 ms (GtG) Oyun Monitörü olan LG UltraGear 27GN950, 27 inç-68 santimetrelik ekranıyla da oyun severleri en heyecanlı maceraları bire bir yaşamaya davet ediyor. Öte yandan 4K UHD çözünürlüğe sahip bu monitör, DCI-P3 renk gamının yüzde 98'ini ve 10 Bit rengi kapsıyor. Üstün renk kalitesini mükemmel hızla buluşturmayı başaran UltraGear 27GN950 dünyanın ilk 4K IPS 1 ms (GtG) oyun monitörü 144 Hz'lik ultra yüksek hıza, ‘overclock’ta ise 160hz sahip. LG ULtraGear 27GN950 ayrıca NVIDIA onaylı G-SYNC® uyumluluğuna da sahip. NVIDIA tarafından test edilen ve resmi olarak doğrulanan G-Sync® uyumluluğu sayesinde monitör, ekran yırtılmasının önüne geçip takılmayı en aza indirerek Esporculara daha sorunsuz ve daha hızlı bir oyun deneyimi de sunuyor.

LG Türkiye ve Motorsport Türkiye birlikteliğinde gerçekleşecek bu yarış hakkında detaylı bilgiye LG Türkiye ve Motorsport Türkiye internet sitelerinden ulaşabilirsiniz.

Yarışın Teasaser Videosu için ;https://www.youtube.com/user/LGTurkiye

Yarışma Katılım koşulları ve detaylı için; : https://tr.motorsport.com/esports/news/lg-ultragear-racing-heyecani-basliyor/5759629/