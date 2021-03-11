Şıklık Detaylarda Saklı: LG VELVET



Farklı tasarımı ile zerafetin yeni tanımı olarak adlandırılan LG VELVET, kendini her zaman şık hissetmek isteyenleri bekliyor. Farklı ve stiliyle herkesten ayrışanların telefonu olarak bilinen LG VELVET, yeni bir dönem başlatıyor.

Kıvrımlı köşeleri, şık tasarımı ile öne çıkan LG VELVET, kullanıcı merkezli tasarıma en yeni multimedya özellikleri entegre ederek kendini ayrıştırıyor. Zarif hatları, 3D kavisli tasarımıyla yeni bir tasarım dili yaratan LG VELVET, şıklığı ceplerinde taşımayı isteyenleri bekliyor. Koyu gri ve beyaz renk seçenekleri, cilalanmış görünümüne sahip yüzeyi, yağmur damlasını andıran kamerası LG VELVET’in diğer öne çıkan tasarım özellikleri arasında yer alıyor.

Tasarım ve Teknoloji LG VELVET’le Bir Arada

Tarzının yanı sıra, teknolojisiyle de dikkatleri çeken LG VELVET, üstün görüntü kalitesi ve 3D fotoğraf efektleri ile öne çıkıyor. 16MP ön kameraya, arkada ise 48MP ana kameranın yanı sıra, 8MP genişlik ve 5MP derinlik sensörüne sahip olan LG VELVET, LG Creator’s Kit adı verilen bir dizi gelişmiş görüntüleme çözümü de sunuyor. LG VELVET’in, yüksek ortam gürültüsünde bile net dış mekan kayıtları yapabilmek için kullanılan Voice Bokeh özelliği de bulunuyor. Timelapse Kontrolü özelliği ile, kullanıcıların videolarının hızını diledikleri gibi ayarlamasını sağlayan LG VELVET, ASMR Kayıt özelliği, 3D AR Sticker ve 3D Fotoğraf Efektine, 3D Ses Motoru tarafından geliştirilen stereo hoparlörlere sahip.

LG VELVET’in 7,9 milimetre inceliğinde, 6,8 inç P-OLED Sinematik FullVision ekranı tamamen sürükleyici bir mobil görüntüleme ve oyun deneyimi sağlıyor. LG'nin akıllı telefonlarında sunduğu üstün ses özelliğini sürdüren LG VELVET, etkileyici bir ses deneyimi için güçlü stereo hoparlörler sunuyor.

Qualcomm’un yeni Snapdragon™ 765 5G mobil platformuna sahip olan LG VELVET, LG Dual Screen ile iki kat daha fazla eğlence, iki kat daha fazla üretkenlik için artırılmış performans avantajı sunuyor. LG VELVET ve Çift Ekran, parmak kullanmanın mümkün olmadığı durumlarda, rahat not alma ve eskiz çizmeye uygun etkin kalem girişini de destekliyor.

Sıra dışı ve şık bir akıllı telefon arayanlar için sunulan LG VELVET, Turkcell, Vodafone ve Vatan online mağazalarında satılıyor.

Temel Özellikler

LG VELVET

Çip: Qualcomm ® Snapdragon™ 845

Snapdragon™ 845 Ekran: 6.8-inch 20.5:9 FHD+ P-OLED Sinematik FullVision (2,460 x 1,080 / 395ppi)

Hafıza: 6GB RAM / 128GB ROM / microSD (2TB`a kadar yükseltilebilir.)

Kamera: Arka: 48MP Standart Kamera (F1.6 / 0.8μm / 79˚) / 8MP Süper Geniş Açılı Kamera (F2.2 / 1.12μm / 120˚) / 5MP Derinlik Kamerası (F2.4 / 1. 12μm / 81˚) Ön: 16MP Standart Kamera (F1.9 / 1.0μm / 73˚)

Pil: 4,300mAh

İşletim Sistemi: Android 10

Boyut: 167.2 x 74.1 x 7.9mm

Ağırlık: 180g

Ağ: LTE / 3G / 2G

Bağlanabilirlik: Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooth 5.1 / NFC / USB Type-C (USB 3.1 Uyumlu)

Biometrik: Ekran İçi Parmak İzi Okuyucusu

Renk: Aurora Beyaz

Diğer: Stereo Hoparlör / Yapay Zeka Kamera (AI CAM) / Google Lens / Google Asistan / LG 3D Ses Motoru / IP68 Suya ve Toza Dayanıklılık / HDR10 / Qualcomm Hızlı Şarj (Quick Charge) / MIL-STD 810G Askeri Dayanıklılık Sertifikası