We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG K10, Türkiye’de satışa çıkıyor
Orta segment akıllı telefon pazarının giderek genişlemesiyle birlikte, geniş bir bütçe aralığına hitap eden LG Electronics, K Serisi telefonlarının üst modeli olan K10’u Türkiye’deki kullanıcılarla 10 Mart 2017 tarihinden itibaren buluşturacak.
LG K10 görüntü kalitesi ve sağlamlığıyla dikkat çekiyor
LG K10, 5.3 inç HD hücre içi dokunmatik ekranıyla iç ve dış mekanlarda kusursuz bir görüntü deneyimi sunuyor. Ayrıca selfie objektife sahip 120 derece geniş açılı 5MP ön kamera ile LG'nin amiral gemisi G serisi cihazlarında da kullanılan 13 MP arka kamerası kusursuz şekilde birbirini tamamlıyor. LG K10’un bu kategorideki diğer akıllı telefonlarda bulunmayan gelişmiş özelliklerine baktığımızda ise 7.9 mm kalınlıkta ince ve oldukça sağlam metalik U-çerçeve ile 2.5D kavisli tasarımı da oldukça dikkat çekiyor.
LG Electronics Mobil İletişim Satış Müdürü Mehmet Ali Yıldırım, "LG Electronics Türkiye olarak, K Serisi telefonlarımızın en iyisi K10’un tasarımı, ergonomisi ve üstün özellikleriyle kullanıcılarımız tarafından beğenileceğini umuyoruz. LG olarak, tüketicilerimizin hayatını teknoloji anlamında kolaylaştırmaya 2017 yılında da devam edeceğiz." şeklinde konuştu.
K10 Teknik Özellikler:
- İşlemci: MT6750 1.5 GHz Octa-Core
- Ekran: 5.3 inç Hücre İçi Dokunmatik(1280 x 720 / 277ppi)
- Hafıza: 2GB LPDDR3 RAM / 16 GB eMMC ROM / microSD (2 TB’a kadar)
- Kamera: Ön 5MP (Geniş) / Arka 13MP (Standart)
- Pil: 2,800mAh (Çıkarılabilir)
- İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat
- Boyutlar: 148.7 x 75.3 x 7.9mm
- Ağırlık: 144g
- Ağ: 4.5G / 3G / 2G
- Bağlantı: Wi-Fi (802.11 b, g, n) / Bluetooth 4.2 / USB 2.0 Type B
Renk: Siyah / Titan / Gold
https://www.lg.com/content/lge/tr/tr/lg-hakkinda/basin-ve-medya/k102.html isCopied
paste