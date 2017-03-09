LG K10, Türkiye’de satışa çıkıyor

Orta segment akıllı telefon pazarının giderek genişlemesiyle birlikte, geniş bir bütçe aralığına hitap eden LG Electronics, K Serisi telefonlarının üst modeli olan K10’u Türkiye’deki kullanıcılarla 10 Mart 2017 tarihinden itibaren buluşturacak.

LG K10 görüntü kalitesi ve sağlamlığıyla dikkat çekiyor

LG K10, 5.3 inç HD hücre içi dokunmatik ekranıyla iç ve dış mekanlarda kusursuz bir görüntü deneyimi sunuyor. Ayrıca selfie objektife sahip 120 derece geniş açılı 5MP ön kamera ile LG'nin amiral gemisi G serisi cihazlarında da kullanılan 13 MP arka kamerası kusursuz şekilde birbirini tamamlıyor. LG K10’un bu kategorideki diğer akıllı telefonlarda bulunmayan gelişmiş özelliklerine baktığımızda ise 7.9 mm kalınlıkta ince ve oldukça sağlam metalik U-çerçeve ile 2.5D kavisli tasarımı da oldukça dikkat çekiyor.

LG Electronics Mobil İletişim Satış Müdürü Mehmet Ali Yıldırım, "LG Electronics Türkiye olarak, K Serisi telefonlarımızın en iyisi K10’un tasarımı, ergonomisi ve üstün özellikleriyle kullanıcılarımız tarafından beğenileceğini umuyoruz. LG olarak, tüketicilerimizin hayatını teknoloji anlamında kolaylaştırmaya 2017 yılında da devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

K10 Teknik Özellikler:

İşlemci: MT6750 1.5 GHz Octa-Core

Ekran: 5.3 inç Hücre İçi Dokunmatik(1280 x 720 / 277ppi)

Hafıza: 2GB LPDDR3 RAM / 16 GB eMMC ROM / microSD (2 TB’a kadar)

Kamera: Ön 5MP (Geniş) / Arka 13MP (Standart)

Pil: 2,800mAh (Çıkarılabilir)

İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat

Boyutlar: 148.7 x 75.3 x 7.9mm

Ağırlık: 144g

Ağ: 4.5G / 3G / 2G

Bağlantı: Wi-Fi (802.11 b, g, n) / Bluetooth 4.2 / USB 2.0 Type B

Renk: Siyah / Titan / Gold