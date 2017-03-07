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LG G6, Mobile World Congress 2017’de “En İyi Akıllı Telefon” ödüllerini topladı

Kurumsal 03/07/2017
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LG Electronics’in yeni amiral gemisi LG G6, Mobile World Congress 2017 (MWC 2017) etkinliğinde dünya çapındaki birçok saygın teknoloji yayını ve kurum tarafından verilen tam 31 farklı ödülle, eşi benzeri görülmemiş bir başarı kazandı. LG G6 kazandığı bu ödüllerle birlikte LG’nin mobil iletişim ve tüketici isteklerini cevaplamaktaki öncülüğünü kanıtladı. LG G6’nın kazandığı en büyük ödüller arasında ise Wired, Android Authority, Digital Trends, PCMag ve TechRadar tarafından verilen “MWC 2017’nin En İyi Akıllı Telefonu” ödülleri geliyor.

 

LG Electronics Mobil İletişim Bölümü Başkanı Juno Cho, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Kullanıcılar, akıllı telefonlarda büyük ekran kullanılmasından çok hoşlanıyorlar. Ama aynı zamanda bu büyük ekranlı telefonların tek elle de rahatlıkla kullanılabilmesini istiyorlar. LG G6, kullanıcıların bu ihtiyacını ön planda tutarak geliştirildi. LG G6 bu eşsiz tasarımı ile akıllı telefonlardaki gelecek nesil tasarım çizgilerini ve kullanıcı deneyimini şekillendiriyor. LG G6’nın oldukça ince çerçevesiyle birlikte alüminyum ve camın mükemmel uyumunu yansıtan eşsiz tasarımına kullanıcılarımızın gösterdiği yoğun ilgi, LG olarak bu alandaki liderliğimizi kanıtlıyor.”

 

LG G6, teknoloji profesyonellerinden oluşan bin 400’ü aşkın katılımcısıyla mobil iletişim piyasasının nabzını tutan MWC 2017 etkinliğinde tanıtılarak büyük bir ilgi ile karşılandı. LG G6’nın ergonomik kusursuzluğu tüm kullanıcılara minimalist bir tasarımla birlikte üstün bir güvenilirlik sunuyor. 18:9 ekran oranı ve 5.7 inçlik FullVision ekranı ise sürükleyici bir izleme deneyimi ve geniş ekran tecrübesi yaşatıyor. Kullanıcılar daha küçük boyutlu gövdesi ve eşsiz ekran oranı sayesinde oldukça kolay ve rahat bir şekilde LG G6’yı tek elle kullanabiliyorlar. 13 MP’lik çift arka kamera, kullanıcıların standart ve geniş açılı fotoğraflar çekmelerine de imkân veriyor. LG G6 aynı zamanda dayanıklılık ve güvenilirlik kavramları ön planda tutularak en üst seviyedeki standartları karşılayan birçok testten de başarıyla çıktı.

 

MWC 2017, yaklaşık 100 bin ziyaretçisiyle, mobil endüstriyle ilgili dünyanın en büyük etkinliği olarak görülüyor. LG G6’nın MWC 2017’de kazandığı ödüller ise şu şekilde:

 

Wired

MWC’nin En Havalısı - LG G6

Digital Trends

MWC 2017’nin En İyi Teknolojisi - LG G6

Slashgear

Editörün Seçimi– LG G6

PCMag

MWC 2017’nin En İyisi – LG G6

TechRadar

Etkinliğin En İyisi – LG G6

En İyi Akıllı Telefon– LG G6

Okuyucuların Seçimi – LG G6

Android Central

En İyi Tasarım – LG G6

MWC 2017’nin En İyisi – LG G6

Android Authority

MWC 2017’nin En İyisi – LG G6

Ubergizmo

MWC 2017’nin En İyisi – LG G6

Tom’s Guide

MWC 2017’nin En İyisi – LG G6

Mobile Geeks

MWC 2017’nin En İyisi – LG G6

T3

En İyi Telefon – LG G6

ComputerBild

En iyi Ürün: Akıllı Telefon – LG G6

AndroidPIT

En iyi Android Telefon – LG G6

Chip Chick

MWC 2017’nin En İyi Seçimi – LG G6

Expert Reviews

MWC 2017’nin En İyisi – LG G6

Android Headlines

MWC 2017’nin En İyisi – LG G6

Tech Advisor

En İyi Seçim – LG G6

Pisapapeles

Etkinliğin En İyisi – LG G6

Okuyucuların Seçimi – LG G6

Fone Arena

MWC 2017’nin En İyi Akıllı Telefonu – LG G6

PhoneScoop

MWC 2017’nin En İyisi – LG

 

LG’nin MWC 2017’de tanıttığı ürünlerle ilgili daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz:

 

www.LGnewsroom.com/MWC2017

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