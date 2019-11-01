LG, 2019 Üçüncü Çeyrek Finansal Sonuçlarını Açıkladı

LG Electronics Inc. (LG), Temmuz-Eylül dönemi için rekor kıran üçüncü çeyrek konsolide gelirlerini 15,7 trilyon KRW (13,15 milyar ABD doları) ve faaliyet karı 781,4 milyar KRW (654,4 milyon ABD Doları) olarak açıkladı. Satışlardaki yüzde 1,8’lik artışın yanı sıra, işletme geliri, özellikle ev aletleri, ev eğlence ve iş çözümleri iş birimlerinin güçlü performansından ötürü, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,4 yükseldi.

LG Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri Şirketi, Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Orta Doğu'daki güçlü performans sayesinde, bugüne kadarki en yüksek üçüncü çeyrek satışlarını 5,33 trilyon KRW (4,46 milyar ABD Doları) tutarında bildirdi. 428,9 milyar KRW işletme geliri (359,2 milyon ABD doları), artan satışlar, devam eden maliyet düşüşleri ve düşük hammadde fiyatlarının bir kombinasyonundan dolayı geçen yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 3,8'lik bir artışı temsil etti.

LG Ev Eğlence Sistemleri Şirketi, Latin Amerika ve Orta Doğu'daki güçlü satışların etkisiyle, 2018 dönemine göre yüzde 3,5 artışla 3.87 trilyon (3.24 milyar ABD doları) tutarında üç aylık gelir elde etti. 318 milyar KRW (266,3 milyon ABD Doları) faaliyet geliri, yoğun piyasa rekabeti ve daha düşük kur oranı nedeniyle bir yıl öncesine göre hafifçe düşse de, OLED TV'ler gibi yüksek kaliteli ürün satışları, üç aylık dönem için yüzde 8,2'lik sağlıklı bir işletme marjıyla sonuçlandı.

LG Mobil İletişim Şirketi, zorlu bir küresel akıllı telefon pazarında, çeyrek için 1,52 trilyon KRW (1,27 milyar ABD doları) satış yaptığını bildirdi. Bir önceki çeyreğe kıyasla, üretim kaybı ve maliyet iyileştirmelerinden dolayı faaliyet kaybı 161,2 milyar KRW (135 milyon ABD doları) olarak daraldı.

LG Otomotiv Malzemeleri Şirketi, bilgi-eğlence sistemlerinde satışların artmasıyla, gelirini geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 14 yükselterek, 1.34 trilyon KRW (1.12 milyar ABD Doları) tutarında üç aylık gelirler elde etti. Yeni projelerle ilgili daha yüksek seri üretim kurulum maliyetleri, 2019'un üçüncü çeyreğinde 60,1 milyar KRW (50,3 milyon ABD Doları) işletme kaybına neden oldu.

LG İş Çözümleri Şirketi, 698,7 milyar KRW ile (585,2 milyon ABD Doları) üncü çeyreğinde, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 21,2 daha yüksek satış yaptığını bildirdi. Bunun nedeni kilit pazarlarda bilgi ekranı satışlarının ve güneş modüllerinin daha güçlü satışları oldu. Faaliyet geliri, artan verimlilik ve daha yüksek satışlar sonucunda yıllık yüzde 90 artışla 66,8 milyar KRW (55,9 milyon ABD Doları) seviyesine yükseldi.

2019 Q3 Döviz Kurları Açıklandı

LG Electronics'in denetlenmeyen üç aylık kazanç sonuçları, 30 Eylül 2019 tarihinde sona eren üç aylık döneme ilişkin UFRS'ye (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları) dayanmaktadır. Kore’de kazanılan tutarlar, üç aylık bazda (KRW) ABD Doları’na (USD) USD başına 1.194 KRW’den çevrilmiştir.