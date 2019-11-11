LG Türkiye, Kore Gazileriyle 11. Kez Buluştu

LG Electronics Türkiye (LG), Kore Gazileri ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği üyeleri ile özel bir yemekte bir araya geldi.Bu sene 11.’si düzenlenen ve Mihrabat Korusu’nda gerçekleşen yemeğe 50 Kore Gazisi’nin yanı sıra, LG Electronics Türkiye Genel Müdürü Seonghak Kim, LG Electronics Türkiye Tüketici Elektroniği Satış ve Pazarlama Direktörü Ergün Altay, LG Türkiye çalışanları, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Pendik Şube Başkanı Sefa Altunparlar ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Sirkeci Şube Başkanı Ahmet Kendigel katıldı. Gaziler, gelenekselleşen yemekte, yeniden bir araya gelmenin keyfini çıkarttılar.

LG Electronics Türkiye, Mihrabat Korusu’nda gerçekleştirdiği öğle yemeğinde Kore Gazileri ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği üyeleri ile buluştu. LG’nin 11 yıldır aralıksız sürdürdüğü bu buluşmaya 50 Kore Gazisi aileleriyle birlikte katıldı. Yemekte LG Türkiye çalışanları ile birlikte hazır bulunan LG Electronics Türkiye Genel Müdürü Seonghak Kim duygusal bir konuşma yaparak Kore Gazileri’ne şükranlarını sundu.

LG Electronics Türkiye Genel Müdürü Seonghak Kim, “Bugün, burada Güney Kore’nin dünyaya açılan yüzünü temsil eden markalardan biri olarak bulunuyorsak, bunu sizlere borçlu olduğumuzu özellikle belirtmek isterim. Bundan 66 yıl önce, siz saygıdeğer Türk askerleri Kore’ye bizlere destek olmak, güç vermek üzere yola çıktınız. Bizlerle birlikte çetin mücadeleler vererek bugünkü modern Güney Kore’nin temellerini atmamıza yardımcı oldunuz. Size ne kadar teşekkür etsek az. Güney Kore’den çıkan, dünyanın önemli şirketlerinden bir haline gelen LG’nin yöneticisi olmanın yanı sıra, Kore halkını temsilen sizlere şükranlarımı sunuyorum” dedi.

LG Electronics Türkiye Tüketici Elektroniği Satış ve Pazarlama Direktörü Ergün Altay ise; “Sizlerin canlarınızı hiçe sayarak kurtuluşu için mücadele verdiğiniz Güney Kore’den çıkan ve dünyaya devlerinden biri olan LG için bu buluşmanın anlamı çok büyük. Sizlere ne kadar teşekkür etsek az, Türk halkının gurur kaynağı, Kore halkının ise umudu oldunuz” şeklinde konuştu.

Etkinlik, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Pendik Şube Başkanı Sefa Altunparlar ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Sirkeci Şube Başkanı Ahmet Kendigel’in de konuşmaları ve gazilere şükranlarını sunmalarıyla devam etti.

LG Türkiye, bu sene 11. Kez bir araya geldiği Kore Gazileri ile birlikte olmaya, Kore halkının şükranlarını bizzat iletmeye devam edecek.