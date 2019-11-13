LG G8s ThinQ LG Projektör Hediyesiyle Vodafone Online’da

Üstün niteliklere sahip akıllı bir cep telefonu arayanların öncelikli tercihi olan LG G8sThinQ, Vodafone Online Shop’larda 5.999 TL’lik satış fiyatı ve LG PH150G Projektör hediyesiyle satışa sunuldu. 1 Kasım Kasım itibariyle, stoklarla sınırlı olarak düzenlenen kampanya kapsamında, Vodafone online mağazalarından LG G8sThinQ alan tüketiciler, hiçbir koşul aranmadan Bluetoothlu projeksiyon cihazı LG PH150G’ye sahip olacak.

Bluetoothlu, Ekran Paylaşım Özellikli Projeksiyon Cihazı: LG PH150G

LG PH150G projeksiyon, 2,5 saate kadar bataryalı kullanım özelliğinin yanı sıra, ekran paylaşımı özelliği, Bluetooth ses çıkışı, 130 Lumen, 30 bin saat lamba ömrü ile dikkat çekiyor. LG PH150G, içeriklerin Wireless Mirroring özelliğine sahip PC ya da laptoplardan kablosuz olarak projeksiyon ekranına aktarılmasına olanak tanıyor, projektörden Bluetooth birleşeni ile ev sinema, kulaklık ve taşınabilir hoparlör gibi cihazlara direk kablosuz ses akışı sunuyor.

Üstün Özellikler LG G8sThinQ’de

Özellikle Z kamerası ile öne çıkan LG G8sThinQ’da, Z Kamerası sayesinde, kullanıcıların karanlıkta bile telefon kilitlerini sadece bir el hareketiyle açmalarını sağlanıyor. LG G8sThinQ’in bugüne kadar sunulan en geniş görüş alanına sahip gelişmiş kamerası, kullanıcıların herhangi bir gecikme veya renk bozulması olmadan yakınlaştırma özelliğinden faydalanmalarını sağlıyor. Ön taraftaysa, standart bir objektifin yanı sıra, kullanıcıların selfie çekme keyiflerini artırmaya yardımcı olmak amacıyla “Portre” ve “Spot Işığı” gibi özellikleri destekleyen, mesafeyi hızlı şekilde ölçerek mükemmel çekim sağlayan Z Kamera kullanıyor. Qualcomm Snapdragon 855 Mobil Platform ve canlı 6,2 inç FHD + FullVision OLED ekrana (2248 x 1080) sahip LG G8sThinQ ayrıca LG’nin zengin, dokulu bir performans ve etkileyici bir surround ses sağlayan stereo hoparlörlerle donatılmış üstün mobil ses özelliğini sürdürüyor.