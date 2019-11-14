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Yeni LG Çamaşır Makineleri AI DD Teknolojisiyle Ekstra Performans Sağlıyor

Kurumsal 11/14/2019
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LG Electronics (LG), daha iyi çamaşır yıkama sonuçları elde etmek için tasarlanan en yeni önden yüklemeli çamaşır makinesini piyasaya sürüyor. Makine, derin öğrenme ile birlikte şirketin yeni Yapay Zeka Direkt Sürücüsü (DD) ile güçlendirilmiş durumda. Yeni teknoloji, kumaş hasarını en aza indirmek için makine içerisindeki çamaşırın özelliklerini ve hacmini belirleyerek kusursuz ve nazik bir yıkama sağlıyor. Ayrıca, yükseltilmiş TurboWash 360 ile LG’nin gelişmiş önden yüklemeli makinesi giysileri daha temiz hale getiriyor ve daha kısa sürede döngüleri tamamlıyor.

 

Geliştirilmiş DD motoruna sahip yeni cihaz, üstün kumaş bakımını içerecek şekilde 'mükemmel yıkama performansı' tanımını genişletiyor. Derin öğrenme teknolojisini kullanan AI DD, çamaşırların ağırlığını otomatik olarak algılayıp kumaş yumuşaklığını doğru bir şekilde değerlendirerek, özenle ayarlanmış bir yıkama sağlıyor. Bu, her seferinde mükemmel sonuçları garanti ediyor ve kullanıcıların favori giyim eşyalarının ömrünü uzatan kumaş hasarı oluşumunu yüzde 18 azaltıyor.

 

LG çamaşır makinesi, TurboWash 360 özelliği sayesinde, sadece 39 dakika süren hızlı yıkama kolaylığı sunuyor. Bu da, geleneksel TurboWash özelliğinden yüzde 34 daha hızlı yıkama anlamına geliyor. Makine, çamaşırları daha temiz hale getirmek için dört farklı yöne su ve çamaşır deterjanı jetleri sıkıyor. Yeni LG çamaşır makinelerinde bulunan Steam Plus özelliği, mükemmel çamaşır yıkama fonksiyonunun yanı sıra, özel bir sterilizasyon döngüsüyle, alerjenlerin yüzde 99,9'unu nötralize ediyor. Wrinkle Care özelliği ise, rahatsız edici kırışıklıkların yüzde 30'unu gideriyor.

 

Yeni çamaşır makinesi ayrıca, LG’nin pratik ve kullanıcı dostu özellikler yaratma konusundaki kararlılığını da ortaya koyuyor. Dayanıklı ve güvenilir olan yeni çamaşır makinesi, A +++ -% 50 enerji derecesine ve 10 yıllık garantiye sahip. Kolaylığı artıran SmartThinQ™ uygulaması, kullanıcıların çamaşır makinesini akıllı telefonlarından uzaktan kontrol etmelerini ve izlemelerini sağlıyor. Ayrıca, yeni çamaşır makinesinin altına LG MiniWash yerleştirildiğinde TWINWash™'a dönüştürülebiliyor ve kullanıcının aynı anda iki farklı çamaşırı yıkamasını sağlıyor.

 

LG Electronizs Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri Başkanı Song Dae-hyun “Devrim niteliğindeki AI DD özellikli yeni çamaşır makinemiz, çamaşır sonuçlarını ve kullanıcı deneyimini geliştiren özelleştirilmiş yıkama sunuyor. Nazik bir kumaş bakımı ve daha iyi performans sağlamak için derinlemesine öğrenme kullanan son çamaşır makinemiz tüketiciler için hayatı kolaylaştırıyor ve sektördeki liderliğimizi gösteriyor” dedi.

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