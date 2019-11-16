LG OLED TV’lere NVIDIA G-Sync Güncellemesi Geliyor

NVDIA’nın üstün teknolojisiyle uyumlu ilk TV olma özelliğini taşıyan LG OLED TV’ler PC oyun deneyimini yeni bir seviyeye taşıyacak.

LG Electronics'in (LG) 2019 model OLED TV'lerine, benzersiz bir oyun deneyimi sağlayacak NVIDIA G-SYNC® uyumluluk desteğini içeren bir ürün yazılım güncellemesi geliyor.

NVIDIA G-SYNC uyumluluğu, Türkiye’de satışta olan E9 (65 inç), C9 (77, 65 ve 55 inç) ve B9 (65 ve 55 inç) LG OLED TV modellerine Aralık ayı içerisinde yazılım güncellemesi ile gelecek.

LG’nin 2019 model OLED TV’leri G-SYNC uyumluluğu ile, yaygın olarak kullanılan ekranların ortak sorunu olan titreme, yırtılma veya takılma olmadan en pürüzsüz, en etkileyici oyun deneyimini sunacak.

Dünya çapında oyuncular, olağanüstü görüntü kalitesi, düşük giriş gecikmesi ve ultra hızlı tepki süresi nedeniyle LG OLED TV'leri uzun süredir beğenerek kullanıyor. G-SYNC uyumluluk desteğinin eklenmesi ile GeForce RTX 20 Serisi veya GTX 16 Serisi donanımlarına sahip oyuncular 55, 65 ve 77 inç seçeneklerindeki büyük ekran LG OLED TV’lerde benzersiz bir oyun deneyimi yaşayabilecekler.

LG Ev Eğlence Sistemleri TV Ürün Planlama Bölümü Kıdemli Başkan Yardımcısı Sam Kim, “Sektördeki NVIDIA G-SYNC uyumluluk desteği sunan ilk TV olan LG OLED TV, en gelişmiş oyun tecrübesini sunma taahhüdünü bir kez daha kanıtlıyor. Dünyanın önde gelen oyun donanım markası NVIDIA ile olan ortaklığımız, 2019 OLED TV'lerimizin oyun performansında yeni bir standart oluşturmasına yardımcı oluyor” dedi.