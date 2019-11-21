LG Isı Pompası Serisinin Yeni Üyesi, Çevre Dostu LG Therma V R32

Kullanıcı Kolaylığını Artıran LG'nin Yeni Çözümü, Eşsiz Isıtma Performansı ve Enerji Verimliliğine Sahip.

LG Electronics (LG), güvenilir Therma V serisine en yeni ilavesini sunuyor; LG Therma V R32 Split. Özel olarak yeni ve yenilenmiş konut pazarları için tasarlanan yüksek verimli Therma V R32 Split, etkili alan ısıtma ve sıcak su temini sağlayabilen çok yönlü bir çözüm olarak sunuluyor. Yeni model, Therma V ürününden en güçlü ısıtma elde edilmesine yardımcı olmak için düşük Küresel Isınma Potansiyeli (GWP) R32 soğutucu akışkan ve gelişmiş bir kompresör kullanıyor. LG Therma V R32 Split, basitleştirilmiş izleme ve yönetim için akıllı kontrol de sunuyor.

LG Therma V Havadan Suya Isı Pompası (AWHP) sistemleri serisi, bir evin sıcak su sistemini güçlendirmek için çeşitli enerji tasarrufu seçenekleri sunuyor. LG Therma V R32, geleneksel bir gaz, yağ veya buhar sistemini değiştirerek ya da bu sisteme eklenerek karbon emisyonlarını ve enerji kullanımını önemli ölçüde azaltabiliyor. Diğer bir deyişle, cihazın doğal enerjiyi dış havadan emmesi, geleneksel ısıtma sistemlerinden daha az enerji tüketmesini sağlıyor.

Ayrıca, her zaman çevre konusunda proaktif olan LG, ekolojik olarak sorumlu teknolojisini geliştirerek Therma V R32 Split için R32 soğutucu akışkanını seçti. R32, R410A soğutucu akışkanının çevresel olarak sürdürülebilir alternatifi olarak biliyor ve yeni model Avrupa F- gaz kurallarına uygunluğu ile öne çıkıyor. R32, R410A'dan yüzde 70 daha düşük olan 675'lük bir GWP'ye sahip ve karşılaştırıldığında aynı performansı elde etmek için yüzde 20 daha az gaz şarjı gerektiriyor. İçindeki ekolojik olarak güçlü soğutucu akışkan ile Therma V R32 Split, daha yeşil, daha enerji verimli bir ısıtma çözümü sunuyor. Therma V ürün grubunun enerji tüketimini en aza indirgeme konusundaki güçlü mirasını sürdüren ürün, ısıtma işleminde 4.65 Mevsimsel Performans Katsayısı (SCOP) ve Enerji ile ilgili Ürün (ErP) A +++ (35 derece su sıcaklığına bağlı olarak) derecesine sahip.

LG tarafından geliştirilen bir kompresör ve akıllı fonksiyonlar, Therma V R32 Split'i daha da özel kılıyor. Kompresörün bir sistemin enerji tüketiminin yüzde 90'ını oluşturduğu bilgisi ile tasarlanan R1 kompresörü, dünyanın ilk "geçişli" hibrit kaydırma şeklindeki kompresörü olma özelliğine sahip. R1 kompresörü, etkinliği ve verimliliği en üst düzeye çıkarmak için kaydırma tipi ve döner tip kompresörün özelliklerini birleştiriyor. LG’nin yenilikçi teknolojisi, kaydırmanın eğilme hareketini ortadan kaldırarak enerji israfını en aza indiriyor ve genel güvenilirliği artırıyor. 10-135 Hz'lik daha yüksek bir işletim aralığı ise, etkileyici kompresörün bir başka avantajı. Yeni kompresör, verimlilik ve güvenilirliğin yanı sıra Therma V R32 Split'in daha sessiz ve daha dayanıklı olmasını sağlıyor. Aynı zamanda -25 santigrat derecelik düşük bir ortam ısısında bile (LAT) güvenilir şekilde çalışarak ısıtma performansını arttırıyor.

Kullanıcı rahatlığı konusunda güçlü olan LG Therma V R32 Split, yönetimi daha kolay hale getiren bir dizi geliştirmeye sahip. Bunların başında, kullanıcıların ürünü uzaktan izlemelerini ve kontrol etmelerini sağlayan bir akıllı telefon uygulaması olan SmartThinQ geliyor. Sistem seçeneklerine her yerden erişim sağlayan uygulama, mod seçmeyi veya değiştirmeyi, sıcaklığı ayarlamayı ve enerji tüketimini izlemeyi mümkün kılıyor. Hatta kullanıcıların zor bir günün ardından evdeki sıcak ve konforlu bir iç mekan ortamına dönebilmeleri için bir odayı “ön ısıtma” yapmalarını bile sağlıyor.