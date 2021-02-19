LG, 2021 Serisi Premium TV’lerini Satışa Sunuyor

LG Electronics (LG), yeni OLED, QNED Mini LED ve NanoCell TV'leri içeren ve tüketicilere her zamankinden daha fazla seçenek sunan geniş bir yelpazeye sahip 2021 Premium TV serisini duyurdu. İlk olarak Güney Kore ve ABD’de satışa sunulacak LG 2021 TV modelleri bu yılın ikinci çeyreği itibariyle Türkiye’de de satışta olacak. Olağanüstü bir ev eğlencesi deneyimi sunmayı garantileyen yeni ürün serisi, en kompakt boyut olan 43 inç’ten ilk kez satışa sunulacak 83 inç'e ve büyüleyici bir izleme deneyimi sunan 88 inç'e kadar daha geniş bir ekran boyutu yelpazesi sunuyor. Böylece her boyuttaki oda veya kullanıcı ihtiyacı için mükemmel bir LG TV bulunuyor.LG’nin 2021 OLED TV'leri (Z1, G1, C1, B1, A1 serisi) kendi parlaklıklarını kontrol edebilen milyonlarca OLED pikselinin yarattığı kusursuz siyah ve kusursuz renklerle benzersiz bir TV deneyimi sunmasının yanı sıra her dekorasyonla uyum sağlayan görülmemiş incelikte bir forma sahip. G1 serisindeki yeni OLED evo teknolojisi, olağanüstü netlik, ayrıntı ve gerçekçilik ile daha canlı ve etkileyici görüntüler için daha iyi parlaklık sağlayan, OLED TV teknolojisinin evrimindeki bir sonraki adımı simgeliyor. C1 serisi, farklı kullanıcı ihtiyaçlarını ve mekan gereksinimlerini karşılamak için oyunseverlerin favorisi 48 inç’ten ultra geniş 83 inç'e kadar farklı ekran boyut seçenekleri sunuyor. OLED serisinin giriş seviyesi modelleri B1 ve A1 ise üstün OLED deneyimine geçmeyi düşünen tüketiciler için uygun birer seçenek olacak.Global ürün test ve belgelendirme kuruluşu Intertek tarafından yüzde 100 renk doğruluğuna sahip olduğu onaylanan1 LG OLED TV’ler aynı zamanda göz dostu olma özelliğini de taşıyor. TÜV Rheinland tarafından düşük mavi ışık yaydığı onaylanan LG OLED TV’lerin aynı zamanda titreşimsiz bir görüntü sunduğu Underwriters Laboratories tarafından tescil edildi.2021 için diğer heyecan verici bir gelişme ise LCD TV görüntü kalitesini en üst seviyeye taşıyan yeni LG QNED Mini LED TV serisi. 8K (QNED99, QNED95 modelleri) ve 4K (QNED90, QNED85 modelleri) seçenekleriyle sunulan LG QNED Mini LED TV serisi, geleneksel LCD televizyonlara oranla daha derin siyahlar, daha canlı, doğru renkler ve daha büyük kontrast elde etmek için LG'nin Quantum Dot NanoCell teknolojisini ve Mini LED arka aydınlatmasını kullanıyor. Daha sürükleyici ve gelmiş bir HDR görüntü kalitesi sunan ve LCD TV kategorisine yeni bir standart getiren LG QNED Mini LED TV, NanoCell Plus ve quantum dot teknolojileri ile mavi dalga boyu LED'den yayılırken daha iyileştirilmiş kırmızı ve yeşil ışık sunuyor.Yeni NanoCell serisi, 8K (NANO99, NANO 95) ve 4K (NANO90, NANO85, NANO80, NANO77, NANO75) modelleri ile tüm LG 2021 TV serisi içerisinde en fazla 8K ve 4K seçeneğine sahip seri olma özelliğini taşıyor. Tüm modellerde soluk renklerin filtrelenmesi için nano parçacıkların kullanıldığı LG NanoCell ekran teknolojisi, izleyicilerin en sevdikleri filmleri, dizileri ve spor programlarını gerçek renklerle deneyimleyebilmelerini sağlıyor.Üstün görüntü kalitesinin ötesinde, LG’nin tüm premium 2021 TV'leri, en yeni standartlar, içerik formatları, farklılaştırılmış değer katan yepyeni özellikler ve işlevlerle uyumluluk sayesinde sürükleyici bir ev eğlencesi deneyimi sunuyor. Bu yılki TV'ler, Dolby Vision IQ, Dolby Atmos®, HDR10 PRO ve Filmmaker Mode™ desteği ile en yeni filmleri, TV dizilerini ve belgeselleri en yüksek kalitede görüntü ve sesle hayata geçiriyor.LG TV'lerin üstün oyun deneyimini iyileştiren yeni Game Optimizer özelliği, kullanıcının oynadığı oyun türüne göre birinci şahıs, nişancı, rol yapma veya gerçek zamanlı strateji gibi en iyi görüntü ayarlarını otomatik olarak uyguluyor. Sporseverler, Maç Bildirimi özelliği ile LG TV'de favori liglerini ve takımlarını takip etmeyi her zamankinden daha kolay yapabiliyor. OLED serisindeki Motion Pro özelliği ise spor karşılaşmalarında bulanıklık ve titreşim olmadan en üstün izleme deneyimini sunuyor. Ayrıca LG TV'ler, Bluetooth Surround uyumluluğu ile stadyumda olma hissini yeniden yaratmak amacıyla, sahadaki her sesi aslına sadık kalarak yeniden yaratan güçlü, nüanslı ses için birden fazla Bluetooth hoparlöre kablosuz olarak bağlanabiliyor.2021 LG TV serisindeki her model HDMI 2.1 desteğini sağlarken, TV'yi bir ses sistemine bağlama işlemini basitleştirirken aynı zamanda sesi optimize eden gelişmiş ses dönüş kanalı (eARC) ve kesintisiz oyun ve gecikmesiz izleme sağlayan otomatik düşük gecikme modu (ALLM) da destekleniyor.2021 LG Premium TV serisinin üst segment modellerinde2 bulunan LG’nin en yeni akıllı işlemcisi 4.Nesil α (Alpha) 9 AI, iyileştirilmiş derin öğrenmeyi kullanarak her kalitede içeriğin yeni TV'lerin yüksek çözünürlüklü ekranlarında keskin ve ayrıntılı görünmesini sağlamak için yükseltme performansını artırıyor. 4.Nesil α9 İşlemci, her sahnedeki ışık miktarı, oynatılan içerik türü ve izleme ortamındaki ortam koşullarına göre hassas ayarlamalar yaparak görüntüyü optimize ediyor.2021 serisinde, ekrandaki nesneleri tanıyan ve her sahneye üç boyutluluk ve derinlik getirmek için bunları bağımsız olarak işleyen LG AI Picture Pro özelliği ile görüntü kalitesi daha da iyileştirildi. Ek olarak, AI Sound Pro, iki kanallı sesi sanal 5.1.2 surround ile karıştırırken Otomatik Ses Seviyesi, kanallar veya akış uygulamaları arasında geçiş yaparken tutarlı bir ses seviyesi sağlıyor.LG'nin en yeni TV'lerinin sunduğu kullanıcı deneyimi, şirketin sezgisel akıllı TV platformunun en son sürümü olan webOS 6.0 sayesinde artık her zamankinden daha rahat. 2021 için yenilenen ve iyileştirilen yeni webOS kullanıcı ara yüzü, uygulamalara daha hızlı erişimin yanı sıra, kişiselleştirilmiş önerilerle daha basit içerik keşfi sağlıyor. Yeniden tasarlanan Sihirli Kumanda, Netflix, Amazon Prime ve Disney+ gibi popüler içerik sağlayıcıları için özel kısa yol tuşlarına da sahip. Bu tuşlar, kullanıcıların yalnızca bir düğmeye basarak en sevdikleri hizmetlere geçmelerine olanak tanıyor.1 Intertek tarafından yürütülen üçüncü taraf testleri, tüm renk hacmi boyunca dağıtılan 125 renk yaması için hesaplanan CIE dE 2000 renk farkı metriğine dayalı olarak ekranın renk uygunluğunun yüzde 100 olduğunu bildirdi. 125 renk yamasının her biri için renk farkı (Delta-E) değeri 2'den azdı.2 İşlemci aşağıdaki LG TV serilerinde yer almaktadır: OLED Z1, OLED G1, OLED C1, QNED Mini LED QNED99, QNED Mini LED QNED95, NanoCell Nano99, NanoCell Nano95 serisi.