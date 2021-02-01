LG, 2020 Finansal Sonuçlarını Açıkladı





LG’nin tarihindeki en yüksek dördüncü çeyrek satış ve işletme karının yanında 2020 yılında elde edilen toplam kar da yeni bir şirket rekoru oldu.

LG Electronics Inc. (LG) 2020’de 56,45 milyar dolar ciro ve 2,85 milyar dolarlık rekor işletme karı gerçekleştirdiğini duyurdu. 2019’la karşılaştırıldığında yüzde 31,1’lik bir artış olmasının ardındaki en büyük neden; üst sınıf beyaz eşya ve OLED televizyonların yüksek satışı yanında otomotiv malzemelerindeki büyüme oldu.

Dördüncü çeyrekte gerçekleşen satışlar 2019’un aynı dönemine göre yüzde 16,9 ve bir önceki çeyreğe göre yüzde 11’lik bir artış göstererek 16,76 milyar dolar olarak gerçekleşti. COVID-19’un etkilerine rağmen dördüncü çeyreğin işletme karı da 2019’un dördüncü çeyreğine göre yüzde 539’luk bir artışla 580,19 milyon dolar oldu.

Her ne kadar 2021 için de COVID-19’un etkilerinin sürmesi ve ekonomik durumun yavaş bir şekilde düzelmesi beklense de LG, dünya hükümetlerinin sağlam mali politikaları ve aşıların başarılı bir şekilde uygulanmasıyla birlikte küresel ekonominin normalleşmesini bekliyor. 2021'de, LG’nin çeşitli iş alanlarında AI (yapay zeka), 5G, IoT (nesnelerin interneti) ve mobilite gibi temel teknolojiler geniş çapta kullanılacak.

LG Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri Şirketi, 2020 cirosunu geçen yıla göre yüzde 3,5 artırdı ve rekor kırarak 19,87 milyar dolar olarak gerçekleştirdi. İşletme karı da rekor kırarak 2,10 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu sonuçların nedeni yeni cihaz kategorilerindeki satışlar ve Güney Kore'de beyaz eşya kiralama hizmetlerindeki büyüme oldu. Güney Kore, Kuzey Amerika ve Avrupa'da gerçekleşen çift haneli büyüme sonucunda, yüzde 20 artışla ulaşılan 4,94 milyar dolar, şirketin tarihindeki en yüksek dördüncü çeyrek satışı oldu.

LG Ev Eğlence Sistemleri Şirketi 2020 cirosunu 11,76 milyar dolar ve işletme karını geçen yıla göre yüzde 22,9 artışla 865,29 milyon dolar olarak açıkladı. Bu çeyrekte gerçekleşen satışlar 2019’un aynı dönemine göre yüzde 7,9 ve bir önceki çeyreğe göre yüzde 16,7 artışla 3,82 milyar dolar oldu. Kuzey Amerika ve Avrupa’daki artan satışlar sonucunda çeyreğin işletme karı, 182,48 milyon dolar olarak gerçekleşti.

LG Mobil İletişim Şirketi 2020 cirosu 4,66 milyar dolar oldu. Dördüncü çeyrek satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,9 artışla 1,24 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ancak 4G işlemcilerin zor bulunması ve yurtdışı pazarlardaki üst sınıf akıllı telefon satışlarının düşmesi sonucunda bir önceki çeyreğe göre satışlar yüzde 9,2 azaldı. Tüm yılın işletme zararı 750,63 milyon dolar olarak açıklandı. Önde gelen cihazları desteklemek için yapılan artan pazarlama yatırımları, üretim verimlilikleri nedeniyle düşen sabit maliyetlerle kısmen dengelendi.

LG Otomotiv Malzemeleri Şirketi, 2020 satışlarının 2019’a göre yüzde 6,1 artışla 5,18 milyar dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı. Dördüncü çeyrekteki ciro geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41,3 artışla 1,71 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu artışın arkasında Kuzey Amerika ve Avrupa gibi kilit öneme sahip otomotiv pazarlarının taleplerinin karşılanması ve yeni projelere yönelik satışların artması yatıyor. 1,78 milyon dolar olan dördüncü çeyrek işletme zararı, özellikle ikinci yarı yılda piyasa talebindeki toparlanmaya paralel gerçekleşen satış artışları ve düzeltilmiş maliyet yönetimi nedeniyle yıllık ve çeyrek bazında iyileşme yoluna girdi.

LG İş Çözümleri Şirketi uzaktan çalışma ve çevrim içi eğitim nedeniyle artan BT ürünleri talebi sonucunda 408,51 milyon dolarlık işletme karı ve 5,36 milyar dolarlık ciro elde etti. Dördüncü çeyrek satışları 2019’un aynı dönemine göre yüzde 4,8 artarak 1,35 milyar dolar olarak gerçekleşirken dördüncü çeyrek işletme karı da 62,73 milyon dolar oldu. Bir önceki yılın aynı dönemine göre düşüş kaydedildi. Bunun nedeni de temel bileşenlerin ve küresel lojistik maliyetlerinin artmasıydı. Bilgilendirme ekranları pazarının küresel talepler düzelmeye başladıkça ve BT ürünlerine olan talep artmaya devam ettikçe gelişmesi bekleniyor. Şirketin solar modül bölümünün de başlıca gelişmiş pazarlardaki yenilenebilir enerji talebinin artmasına bağlı olarak büyümesi bekleniyor.