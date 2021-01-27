LG ARTCOOL Klima ile Kış Aylarında Doğal Sıcaklık





Şık tasarımı ile göz dolduran LG ARTCOOL Klima, kış aylarında hızlı ısınmak isteyenlerin kurtarıcısı oluyor. Uzaktan yönetilmesi, sessiz çalışması ve enerji tasarruflu olması ile öne çıkan LG ARTCOOL Klimalar, iyonlaştırma özelliğiyle doğanın tam içinden gelmişcesine temiz bir hava sunuyor.

Soğuk kış ayları, herkesin evlere kapandığı, dışarıdaki işlerini bir an önce halledip sıcak evlerine kavuşmanın hayalini kurdukları zamanlar olarak biliniyor. Soğuk havadan kaçıp eve gelindiğinde evin de soğuk ve henüz ısınmamış olduğunu görmek ise hayal kırıklığı yaratıyor. LG, minimal tarzıyla, tüm ortamlara uyum sağlayacak şekilde tasarlanan LG ARTCOOL Klimalarla hayalleri gerçeğe dönüştürüyor. LG ARTCOOL Klimalar, LG’nin özel ev aletleri uygulaması LG ThinQ ile uzaktan yönetilebiliyor. Kullanıcılar, Wi-Fi donanımlı bir cihaz üzerinden, diledikleri zaman, diledikleri yerden klimalarını kontrol edebiliyor. Böylelikle, LG ARTCOOL sahipleri, evlerine gitmeden önce ortamı diledikleri ölçüde ısıtabiliyorlar.

Kesintisiz kavisli ve ince tasarımı, sezgisel ekranı ve ön panelindeki dayanıklı ayna cam ile bulunduğu ortama şıklık katan LG ARTCOOL Klimalar, enerji verimliliği ile de dikkat çekiyor. LG ARTCOOL Klimalarda bulunan LG inverter kompresör, enerji tasarrufu, hızlı ısıtma, soğutma ve gürültüsüz çalışma özellikleri sunarken klimaların daha uzun ömürlü olmasını da sağlıyor. LG Inverter Kompresör, istenilen sıcaklık seviyesini korumak için kompresörün hızını sürekli olarak ayarlayarak geleneksel kompresörlere göre daha fazla enerji tasarrufu sağlıyor. Ayrıca, LG Inverter Kompresör sayesinde, hava daha uzağa ve daha hızlı yayılıyor. Optimize edilmiş hava çıkışı tasarımı, odayı daha çabuk ısıtan güçlü bir hava akışı sağlıyor.