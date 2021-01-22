LG, Akdeniz Bölgesi’nin En Büyük LG Mağazasını Antalya’da Açtı





Teknoloji Lideri LG, 2021 yılını yeni bir yatırımla karşılayarak Akdeniz Bölgesi’nin en büyük LG mağazası olan Antalya Dapa LG Brand Shop’u, Muratpaşa’da hizmete açtı. Son teknoloji ürünlerinin sergilendiği bir merkez niteliği taşıyan mağazada, LG’nin birbiriyle konuşan cihazlarından uzaktan yönetilebilen beyaz eşyalarına, kişisel asistan görevi gören TV’lerine kadar yeni nesil teknolojilerinin sergilendiği ThinQ Deneyim Alanı da bulunuyor.





Antalya Dapa LG Brand Shop’ta açılışa özel birbirinden cazip fırsatlar da sunuluyor.





2019 yılından bu yana, Türkiye yatırımlarına hız kesmeden devam eden LG Electronics (LG), Akdeniz Bölgesi’nin en büyük LG Brand Shop’unu Antalya Muratpaşa’da açarak, Akdenizlileri üst sınıf ürünleriyle buluşturdu. 242 m2 büyüklüğündeki mağazada, başta LG markalı TV, buzdolabı, çamaşır makinesi, kurutma makinesi ve bulaşık makinesi olmak üzere, klima, ses sistemleri ve hoparlörler bulunuyor. Antalya’da açılan Akdeniz Bölgesi’nin en büyük LG Brand Shop’unun bir başka özelliği ise, içerisinde bulunan LG ThinQ Deneyim Alanı ile tüketicileri geleceğin teknolojileri ile buluşturması.

Türkiye’de perakende mağaza sayılarını artırarak bu alanda büyüme gösteren LG Electronics, ülke genelinde yatırımcıların da ilgisini çekmeye devam ediyor. Antalya’da açılan ikinci LG Brand Shop olan Antalya Dapa LG Brand Shop ile LG Electronics Antalya’daki mağaza sayısını yıl sonuna kadar 4’e çıkarmayı hedefliyor.

Cazip Açılış Fırsatları

Akdeniz Bölgesi’nin en büyük LG Brand Shop’u niteliği taşıyan Antalya Muratpaşa’daki mağaza, açılışa özel birbirinden cazip fırsatlarla da adından söz ettiriyor. LG’nin üstün teknolojiye sahip cihazları açılış nedeniyle çok özel fırsatlarla tüketicilerin ilgisine sunuluyor.

Yeni Nesil Teknolojiler LG ThinQ Deneyim Alanı’nda

LG’nin Antalya Muratpaşa’da bulunan mağazasında yer alan LG ThinQ Deneyim Alanı’nda, LG ThinQ teknolojisi sayesinde birbiriyle konuşan ve uzaktan yönetilebilen LG ürünleri sergileniyor. Bu ürünlerin en dikkat çekenleri arasında; kapısını açmaya gerek kalmadan üzerindeki ekran yardımıyla içerisindekileri gösteren buzdolabı LG InstaView, iki farklı çamaşırı, iki farklı bölmede tek seferde yıkayabilen LG TwinWash ve buhar teknolojisi ile bakteri ve alerjenleri yüzde 99,9’a varan oranda yok eden çamaşır makineleri ve yapay zekaya sahip TV’ler yer alıyor. Yapay zekaya sahip ürünlerini ve IoT özelliklerini tek bir vizyonda bir araya getiren LG ThinQ teknolojisi, ürünlerin birbirleriyle iletişim kurmasını ve kullanıcıların hayatlarını kolaylaştırmalarını sağlıyor.

Ev Aletleri Birbiriyle Konuşuyor, Uzaktan Yönetilebiliyor

LG’nin ThinQ platformu sayesinde, ev sahipleri, çamaşır makinelerinden klimalara, buzdolaplarından televizyonlarına kadar çeşitli ev ürünleriyle etkileşimde bulunabiliyor. Örneğin ev sahipleri, uygulama ile çamaşır makinelerini uzaktan harekete geçirebiliyor, klimayı işten dönmeden önce 5 dakika önce çalışacak şekilde programlayabiliyor. Yapay zekaya sahip LG ThinQ AI platformu, LG OLED ve Nanocell TV’lerin ses komutu ile kontrol edilebilmesine olanak tanıyor.

LG ThinQ, aynı cihazları birbirinden değişik şekillerde kullanan evdeki farklı kullanıcılarla senkronize olarak çalışıyor. Her bir kullanıcın neyi sevdiğini ve nasıl davrandığını inceliyor ve evdeki her bir kişi için kişiselleştirilmiş deneyimler sunuyor.

LG’nin ThinQ platformu, her bir cihazın sorunlarının nasıl giderileceği ve kolaylıkla yönetileceği konusunda da öneriler sunuyor. Örneğin; çamaşır makinesinin içinin iyice temizlenmesi gerektiğini veya ev sahibinin çok fazla deterjan kullandığını söyleyebiliyor, gerektiğinde kendiliğinden teknik servisi arayarak kayıt oluşturabiliyor.

Antalya Dapa LG Brand Shop

Adres: Yenigün Mah. Kızılırmak Cd. No: 25 Ali Peçen (Alpek) Plaza Muratpaşa / Antalya PK 07010

Telefon: 0242 502 48 78