Sömestr Keyfi LG XBOOM İle Çıkar



Mükemmel ses kalitesini evlere taşıyan LG XBOOM ve taşınabilir bluetooth hoparlör serisi XBOOM Go, sömestr tatilinde başta öğrenciler olmak üzere tüm aile için müzik ve dans dolu eğlenceli vakitler sunuyor.

LG Electronics (LG), öğrencilerin yarıyıl tatilini keyifli hale getirmek için profesyonel ses kalitesini evlere taşıyan LG XBOOM ve taşınabilir bluetooth hoparlör serisi LG XBOOM Go’yu öneriyor. Kullanıcıların üstün MERIDIAN teknolojisi destekli mükemmel ses kalitesini gittikleri her yere taşımasını sağlayan LG XBOOM Go PL serisinde PL7, PL5 ve dört farklı renk seçeneği ile PL2 bluetooth hoparlör bulunuyor. Öğrenciler, yuvarlak hatlı dizaynı ile dengeli ses sunan LG XBOOM Go PL serisi bluetooth hoparlörlerle bulundukları her ortamda mükemmel kalitede müziğin coşkusunu yaşayabiliyorlar. Üstelik woofer ışıklandırmaları ve şık kauçuk kaplaması, Sound Boost özelliği, pasif radyatörlerle sunduğu ses gücü, tek şarjla sağlanan 24 saate varan pil ömrü* ile duşta, plajda, yağmur altında kesintisiz olarak kullanabilmesi LG XBOOM Go hoparlörlerin avantajları arasında yer alıyor.

Ses teknolojisi lideri İngiliz MERIDIAN Audio’nun eşsiz teknolojisi ile profesyonel ses kalitesinde müziği hissetmenizi mümkün kılan LG XBOOM ON serisi ise ON5, ON7 ve ON9 modelleriyle partiyi evinize taşıyor. Dual Woofer, Super Bass Boost ve diğer eğlenceli özellikleriyle müziksever öğrencilere olağanüstü deneyim yaşatıyor. LG XBOOM ON serisi, ritme göre değişen rengi ve yaydığı ışık şeritleriyle evleri adeta bir eğlence merkezine dönüştürüyor. Akıllı telefonunuzdan kontrol edebilinen DJ Pad ile kontrol hep elinizde olurken, parçadaki vokalleri kısmak için kullanılan ses kesici ve müziği kullanıcının sesine göre ayarlayan anahtar değiştiriciyle karaoke yapma keyfi sunan LG XBOOM ON serisinde bluetooth bağlantısının yanı sıra, 2 USB bağlantı noktası, gitar ve CD’yi de kapsayan farklı giriş seçenekleri bulunuyor.