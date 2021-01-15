LG’den Evcil Hayvan Dostu Dik Süpürge: A9 Cordzero PetNBed





Evini dört ayaklı bir arkadaşla paylaşanlar tüylü dostların kıymetini çok iyi bilir. Varlıklarıyla neşe ve huzur veren, hayatımızın her anını bizimle paylaşan patilerin tüyleri hem özen ister hem de evde kapsamlı bir temizlik gerektirir. Bu nedenle, evini tüylü bir dostla paylaşan herkes mükemmel temizliğin yanı sıra, tüy toplama özelliğine sahip bir süpürge arayışındadır. LG, evcil hayvan dostlarının bu arayışını LG A9 CordZero PetNBed’le son veriyor. Etkili Parçacık Toplayıcı Power Drive Nozzle™, Tek Dokunuşla Kontrol, 5 Aşamalı Filtre Sistemi, 80 Dakikaya Kadar Çalışma Süresi Sunan Çift Batarya Sistemi Dual PowerPack™, 3 Farklı Saklama ve Şarj Yöntemi ve Optimum Denge Sağlayan Tutma Kolu Opti-balanced Handle™ özelliklerinin yanı sıra, mükemmel tüy toplama özelliğine de sahip olan LG A9 CordZero PetNBed, 31 Ocak tarihine kadar seçili LG markalı beyaz eşyalarla birlikte alındığında 1500 TL indirim ve özel total bakım başlık seti hediyesiyle sunuluyor.

Varlıklarıyla neşe veren, en sıkıntılı anları renklendiren, can yoldaşımız olan patili dostların tüyleri sorun olmaktan çıkıyor. Evini evcil bir hayvanla paylaşan herkesin aradığı etkili, tek hareketle tüm tüyleri toplayacak güçteki süpürge LG tarafından sunuluyor, üstelik kablosuz ve dik şekilde. AEROSCIENCE teknolojisine sahip, yeni kablosuz dikey süpürgesi A9 CordZero PetNBed, evcil dostlarımızla yaşadığımız alanları mükemmel şekilde temizleyerek hijyenik hale getiriyor. Üstelik yatak yüzeyine uygun başlığı ile, temizlik konusunda hassas olan herkesin ortak sorunu olan yatak temizliği konusuna da çözüm getiriyor.

LG A9 CordZero PetNBed Dik süpürge ile sunulan AEROSCIENCE, LG'nin güçlü mini siklonlardan yararlanarak toz parçacıklarını ayırdığı hava akımlı süpürge teknolojisi olarak biliniyor. LG A9 CordZero PetNBed, bu teknoloji sayesinde, en ufak toz zerresini bile alarak tertemiz, tüy, toz ve kirden arınmış ortamlar yaratıyor. LG A9 CordZero PetNBed, mükemmel toz ve tüy toplama özelliğinin yanı sıra, etrafa saçılan parçacıkları toplama konusunda da iddialı. A9 CordZero’da bulunan Power Drive Nozzle™ içindeki doğrudan tahrikli motor, süpürme işlemi sırasında silindiri döndürerek etkili parçacık toplama özelliği sağlıyor.

Yıkanabilen Filtreler LG A9 CordZero PetNBed’de

Süpürgelerin en büyük problemlerinden biri de zaman içerisinde kirlenen ve artık işlevini yitiren filtreler. LG A9 CordZero PetNBed, yıkanabilir filtreleriyle bu soruna da çözüm oluyor. Çıkartılıp yıkanabilen metal, bez ön ve ince toz filtreler, zaman içerisinde süpürgenin filtresinde biriken kirlerin temizlenmesine, makinenin ilk günkü performansını devam ettirmesine olanak tanıyor. Kolayca değiştirilebilen çift bataryası ise, LG A9 CordZero PetNBed’in 80 dakikaya kadar çalışmasına olanak tanıyor. Tek dokunmayla kolayca, açık-kapalı ve turbo modları arasında değişebilen güç seviyesi, duvara asılabilmesinin yanı sıra, ayakta ya da kompakt modda da saklanabilmesi, teleskopik borusunun, 4 farklı uzunluk ayarlama seçeneği ile daha fazla çok yönlülük sağlaması, LG A9 CordZero PetNBed’i cazip kılan diğer özellikler arasında yer alıyor.

LG A9 CordZero PetNBed 1500 TL İndirimli

31 Ocak tarihine kadar seçili LG markalı beyaz eşyaların yanında LG A9 CordZero PetBed kablosuz dikey süpürge alanlar, 1500 TL’lik indirimin yanı sıra, içerisinde farklı kullanım başlıkları bulunan 1500 TL değerinde bakım kitinin de sahibi oluyor. LG A9 CordZero PetNBed, Teknosa ve LG Brandshop mağazalarında satışa sunuluyor.