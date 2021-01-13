LG’NİN 2021 İÇİN GELİŞTİRDİĞİ VE GÜNCELLEDİĞİ EN YENİ MONİTÖR SERİSİ LG ULTRA, TÜM BEKLENTİLERİ AŞIYOR





Premium görüntü teknolojisi ve verimlilik arttırıcı bir dizi özellik sayesinde bu yeni ürün serisi, en talepkâr profesyonellerin bile ihtiyaçlarını karşılayacak.

LG Electronics (LG), 2021 Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES®) tanıttığı yeni Ultra monitör serisiyle, premium monitör segmentindeki sağlam konumunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor. Oyun tutkunları, dijital sanatçılar ve teknoloji profesyonelleri düşünülerek tasarlanan, benzersiz bir verimlilik ve eğlence deneyimi sunan en yeni UltraGear™, UltraWide™ ve UltraFine™ serisi monitörler, hem ev hem ofis kullanımı için ideal.

2021 LG UltraGear Oyun Monitörleri

Nano IPS özellikli ve 1 milisaniye GTG oranına sahip Yeni UltraGear oyun monitörleri (27GP950, 32GP850 ve 34GP950G modelleri) benzersiz oyun deneyimleri sunuyor. LG'nin fark yaratan hızı ve görüntü kalitesi, yüksek ekran çözünürlüğü ve geniş renk gamı (DCI-P3 yüzde 98) sayesinde, 2021'de görücüye çıkan bu modellerin üçü de, türü ne olursa olsun tüm oyunları daha sürükleyici hale getiriyor.

27 inç UltraGear 4K UHD monitör (27GP950 model), 160 Hz'e yükseltilebilen 144 Hz'lik yenileme hızı sayesinde akıcı bir oyun deneyimini mümkün kılıyor. Akıcı görüntüler için HDMI 2.1 değişken yenileme hızını (VRR) destekleyen bu model, kullanıcıların heyecan verici 4K oyunların keyfini hem PC'lerde hem de en yeni nesil konsollarda 120hz'e varan bir hızda çıkarmasını sağlıyor. Monitörün Nano IPS ekranının son derece doğru ve inanılmaz derecede canlı renkler üretmesini sağlayan LG donanım kalibrasyonu ise, 27GP950'nin sunduğu üstün oyun performansını daha da yukarı taşıyor.

LG 32GP850, geçen yılın çok sevilen 27GL850 modelinin izinden giden başarılı bir ürün olarak öne çıkıyor. 31,5 inç QHD Nano IPS monitör, 180 Hz'e kadar yükseltilebilen 165 Hz ultra yüksek yenileme hızı sunan sıvı kristal paneliyle, oyun deneyimine yeni bir boyut getiriyor. Aynı zamanda NVIDIA G-SYNC® uyumlu olan bu UltraGear ürünü zengin ve canlı görüntüler üreterek oyuncuların ekran yırtılması veya takılma sorunları yaşamadan en sevdikleri oyunlarda derinlikli bir deneyim yaşamasını sağlıyor.

2021 CES İnovasyon Ödülü'nü kazanan LG 34GP950G; 34 inç ekranı, 21:9 en boy oranı, UltraWide QHD Nano IPS görüntü kalitesi ve 144 Hz yenileme hızı (180 Hz'e yükseltilebilir) sayesinde sinema kalitesini oyunlara taşıyor. Bu monitör, NVIDIA tarafından resmi olarak onaylanmış en yüksek g-SYNC performans seviyesini sunan NVIDIA G-SYNC® ULTIMATE ile donatılmış durumda. Bu sayede ekran yırtılması ve takılma sorununu minimuma indirerek en iyi görüntü kalitesini ve en sürükleyici oyun deneyimini sunuyor.

Ayrıca, 27GP950 ve 34GP950G modelleri VESA DisplayHDR 600 sertifikalıdır. 32GP850 ise en iyi dinamik oyun deneyimini sunmak için HDR10 teknolojisini destekliyor. Her modelde, yansımaları azaltan mat yüzeyli bir ekran bulunuyor. Arka gövdesindeki dairesel tasarım ise LG UltraGear'ın kendine özgü fütüristik görünümünün bir parçası.

2021 LG UltraWide Monitör

CES İnovasyon Ödülü'ne layık görülen başka bir LG ürünü de 40WP95C LG UltraWide monitör oldu. 5K2K UltraWide (5.120 x 2.160) çözünürlüğe ve 21:9 en boy oranına sahip 40 inç genişliğinde ve kavisli bir Nano IPS ekran sunan bu monitör, pek çok işlevi aynı anda sunan bir güç merkezi niteliği taşıyor. Çok geniş bir ekran alanı sunan bu monitör, kullanıcıların aynı anda daha fazla şey görmesini ve yapmasını sağlayarak verimliliği artırmaya yardımcı oluyor. UltraWide, bu özellikleri sayesinde dijital içerik üreticileri, geliştiriciler veya düzenli olarak çoklu işlem yapan herkes için mükemmel bir seçim. Yüzde 98 DCI-P3 (tipik) ve yüzde 135 sRGB renk gamı kapsamı sayesinde sunduğu şaşırtıcı derecede net görüntü kalitesi en ayrıntılı çalışmalar için gereken hassasiyeti sağlarken, HDR 10 özelliği de kusursuz bir HDR performansını garanti ediyor. LG UltraWide, tek bir kabloyla hem hızlı veri aktarımı hem de güç iletimi sağlayan Thunderbolt™ 4 gibi çeşitli seçenekle modern profesyonellerin bağlantı ihtiyaçlarını da karşılıyor. Tam ayarlanabilir eğim, yükseklik ve eksen özellikleriyle ergonomik olarak tasarlanan bu monitör, tüm kullanıcı türleri ve pozisyonlar için tam konfor sağlıyor.

2021 LG UltraFine Display OLED Pro

Doğru renk üretiminin yanı sıra olağanüstü HDR ve SDR görüntü kalitesi sunan LG UltraFine Display OLED Pro (32EP950 modeli), film veya animasyon stüdyolarında çalışan görsel efekt sanatçıları ve prodüktörler gibi yaratıcı profesyoneller için ideal bir çözüm. 31,5 inç genişliğindeki bu 4K monitör, kendinden aydınlatmalı OLED ekranı sayesinde 1.000.000:1 kontrast oranı sunuyor. Sekiz milyondan fazla pikselde sunduğu bağımsız karartma kontrolü özelliği ise, HDR LCD ekranlarda yaygın olarak görülen rahatsız edici halo etkisini ortadan kaldırmaya yardımcı oluyor. UltraFine Display OLED Pro ayrıca, hem DCI-P3 hem de Adobe RGB renk gamının yüzde 99'unu (tipik) kapsayan üstün renk doğruluğu sağlıyor.

LG UltraFine Display OLED Pro, 10 bit 4K OLED ekranı ve LG Calibration Studio sayesinde, dijital sanatçıların taleplerini karşılayan bir renk doğruluğu sunuyor. LG'nin donanım kalibrasyonu çözümleri ise, kullanıcıların en yüksek renk doğruluğu ve tutarlılığını sağlamak için doğrudan ayarlamalar yapmalarını sağlıyor. Üründe ayrıca, çeşitli cihazlara kolayca bağlanabilmeyi sağlayan çok sayıda bağlantı noktası bulunuyor: bir adet 90W USB-C, iki DisplayPort, bir HDMI ve üç USB girişi.

LG Electronics Business Solutions Company Kıdemli Başkan Yardımcısı ve BT İş Birimi Başkanı Jang Ik-hwan Ultra serisi hakkında şunları söyledi: "LG'nin en gelişmiş Ultra monitör serisi, günümüzün seçici tüketicilerinin sürükleyici oyunlardan profesyonel üretim ve performans ihtiyaçlarına kadar uzanan tüm ihtiyaçlarını karşılamak için gereken her özelliğe sahip. Premium monitör segmentindeki lider konumumuzu sürdürmemizin tek yolu, hem mevcut hem de yeni müşterilerimiz için tasarladığımız yeni ürünlerimizi ve ürün çeşitliliğimizi inovasyonlarımızla geliştirmeye devam etmemizdir."

LG'nin 2021 Ultra monitörleri CES 2021 kapsamında 11 Ocak'tan itibaren LG'nin sanal fuar standında sergilenecek. Sosyal medyada #LGCES2021 etiketini takip ederek CES'teki tüm LG gelişmelerinden haberdar olabilirsiniz.

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