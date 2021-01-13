LG, Sanal Olarak Gerçekleştirilen “Gelecek Konuşmaları”nda Teknoloji Liderleriyle Yeni Çağda Açık İnovasyonun Değerini Tartıştı





LG CTO’su Şirketin Açık İnovasyon Stratejisini ve Hayatı Herkes İçin Daha İyi Hale Getirmek İçin Birleşik Bir Hedefe Doğru Birlikte Çalışmanın Önemini Tartışıyor.

LG Electronics'in (LG) Başkanı ve CTO'su Dr. I.P. Park, sosyal mesafe çağında şirketin ilham verici açık inovasyon vizyonunu paylaşmak için tamamen dijital olarak gerçekleştirilen CES 2021'de sanal sahneye çıktı. Dr. Park, LG Future Talk'un (Gelecek Konuşmaları) sunucusu olarak, şirketin en son teknolojik atılımlarının altında yatan ilkenin açık inovasyon olduğunu örneklerle gösterdi.

Daha önce rastlanmamış değişimlerin olduğu bir yılda, LG’nin hayatı daha iyi hale getirme konusundaki kararlılığı ve dünya çapındaki tüketicilerin değişen ihtiyaçlarını karşılama becerisi aynı kaldı. Dr. Park bu noktayı açıklamak için, tüketicilerin sağlığını ve güvenliğini sağlamaya yardımcı olan LG PuriCare Giyilebilir Hava Temizleme Cihazı ve LG Akıllı Termal Kamera gibi çığır açan ürünlerin tanıtımını gerçekleştirdi. LG aynı zamanda, hem çalışanlar hem de müşteriler için daha hijyenik ortamlar sağlamak ve sağlık risklerini en aza indirmek için CLOi robotlarını, yüksek insan trafiğinin olduğu alanların dezenfekte edilmesinden kapıdan kapıya teslimat yapmaya ve yemek servisine kadar çeşitli ortamlar ve görevler için de uyarlıyor.

Dr. Park’la birlikte Consumer Technology Association (Tüketici Teknolojisi Derneği) Başkanı ve CEO’su Gary Shapiro’nun yer aldığı ve ana konusu açık inovasyon olan konuşmada tüketiciler için doğru olanı sunmak konusunda disiplinler ve sektörler arasında artan ortaklığın gücü hakkında konuşuldu. LG’nin birçok işbirliği girişiminin en önemli örneği olan LG İnovasyon Konseyi, birçok farklı teknoloji sektörü şirketinden uzmanı öğrenmek, birlikte çalışmak, yeni fırsatları keşfetmek ve insanların hayatını geliştirecek yeni yollar bulmak üzere bir araya getiriyor.

Shapiro teknolojiler ve disiplinlerin yapay zeka, 5G bağlanabilirliği, nesnelerin interneti, bulut, sensörler, yön bulma ve piller gibi bir dizi dijital yeniliğin hayatı kolaylaştırmak için bir araya geldiğinin ve hayatımızın büyük bir parçası olan mobiliteyi dönüştürmenin ne kadar önemli olduğunu belirterek şöyle devam etti: “Benzer şekilde değişimi taşıma, lojistik, tarım, sağlık hizmetleri ve hatta yiyecek – içecek sektöründe de görüyoruz.”

LG'nin yeniliğe yönelik bu açık yaklaşımı özellikle şirketin yapay zeka ve nesnelerin interneti özellikli cihazlarını kapsayan LG ThinQ markası altında çalışan her şeyin temelini oluşturuyor. Dr. Park, çalıştıkları kategorilerdeki tüm ürün ve hizmetleri birbirine bağlayarak tüketicilere tatmin edici bir kullanıcı deneyimi ve eşsiz bir kolaylık sağlayacak bir ekosistem geliştirmeye yönelik heyecan verici planlarının ana hatlarını çizdi. "Tüm bunlar, sadece yapay zeka kapasitesi ve bağlantısallığı olan birbirinden farklı araçlar ve cihazlarla değil; daha çok, LG ve iş ortaklarının birlikte çalışarak, hizmet verdikleri kişilere sunduklarını genişletmek, iyileştirmek ve değer katmak için bir ekosistem oluşturmakla ilgilidir ”.

Yakında belirli pazarlarda LG ThinQ Store’da satışına başlanacak olan pişirilmeye hazır yemek kitlerinin üreticisi Tovala’nın CEO’su David Rabie’nin de katıldığı toplantıda Dr. Park, tam bir dijital yaşam tarzı platformu haline gelmek için kontrol ve izleme işlevinin ötesine geçen gelişmiş bir ThinQ uygulaması hayal ettiğini açıkladı. LG, çeşitli ortaklıklar aracılığıyla ve kullanıcıların paket barkodunu tarayarak önceden hazırlanmış seçili yemekler için doğru fırın ayarlarının uygulanmasına olanak tanıyan Scan-to-Cook (Pişirmek İçin Tara) gibi yeni özelliklerle ev idaresini zahmetsiz hale getiriyor, böylece tüketiciler de kendileri için daha önemli olan konulara odaklanabiliyorlar.

Ardından Dr. Park'a, CES 2020'de yapay zeka deneyiminin kademelerini duyurmasında yardımcı olan Element AI CEO'su Jean-François Gagné katıldı. İki şirket, diğer iş ortaklarıyla birlikte, sektör liderlerinin, araştırmacıların, kural koyucuların ve tüketicilerin yapay zekayı herkesin iyiliği için nasıl en iyi şekilde uygulayacaklarını tartışabilecekleri AIX Exchange isimli inovatif ve yeni bir platform geliştiriyor. Dr. Park ayrıca LG’nin üzerinde çalıştığı bazı akıllı teknolojiler hakkında da bilgi verdi. Bunların arasında ThinQ buzdolaplarının ve akıllı aynalarının mevcut yapay zeka kapasitelerini artıracak Vision Pack de bulunuyor.

Dr. Park’ın DXC Technology’nin Başkan Yardımcısı ve Luxoft’un Başkanı ve CEO’su Dmitry Loschinin ile birlikte yaptığı konuşmada ise, LG ve DXC Luxoft’un birlikte kurdukları yeni ortaklık olan ve LG’nin arabaları ev ve ofise sorunsuz bir şekilde bağlayan webOS Auto’dan yararlanarak araç içi deneyimi yeniden şekillendirecek Alluto’nun tanıtımı yapıldı. Dr. Park, webOS'un potansiyelinin bir örneği olarak, yolcular için sürükleyici interaktif deneyimler sunacak yeni bir akıllı kabin konseptinin sunumunu gerçekleştirdi. Ayrıca geleceğin akıllı şehirlerindeki akıllı filo yönetimini de içeren çeşitli ticari ve genel kullanıma açık uygulamalar için uygun, bulut tabanlı ve hareket kabiliyeti sağlayan bir ekosistem olasılığından da bahsetti.

Dr. Park sektörler arasında birlikte çalışmanın öneminin bir kez daha farkına vardıklarını çünkü böylesine bir ekosistemi inşa edip geliştirmenin tamamen multidisipliner bir çaba olduğunu vurguladı. “Dijital dönüşüm çağında daha iyi bir yaşam için yenilik söz konusu olduğunda yapılacak her şey takım çalışması, işbirliği ve birlikte çalışma ile alakalıdır.”

LG Future Talk ve LG’nin en son yeniliklerine şirketin CES 2021 sanal fuar standından ulaşılabilir.