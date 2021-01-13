LG ve Element AI, Yapay Zeka Deneyimini Geliştirmek İçin İçerik Merkezi Oluşturuyor





Dünyanın önde gelen araştırmacıları, karar vericileri, tasarımcıları ve şirketleri insan – makine iş birliği ve çeşitlilik gibi konulardaki farklı bakış açılarını bir arada paylaşıyor.





CES® 2021’de, LG Electronics (LG) başkanı ve CTO’su Dr. I.P. Park ve Element AI CEO’su Jean-François Gagné, yapay zeka, tüketici haklarının korunması, tasarım ve iş dünyasının önde gelen uzmanlarıyla derinlemesine görüşmeleri içeren çok yönlü bir dijital rapor olan AIX Exchange: Yapay Zeka ve İnsan Deneyiminin Geleceği’ni tanıtacaklar. AIX Exchange, 2020'de CES'te başlatılan Yapay Zeka Deneyimi Düzeyleri (AIX) Çerçevesi’ni temel alarak insan merkezli tasarıma odaklanmayı sürdürürken tüketiciye yönelik yapay zekadaki gelişmeler için de ortak bir tanımlama sunuyor.

Rapor, yapay zeka araştırmaları tasarımını, Genel Algı, Etik, Şeffaflık, Kullanıcı Deneyimi, İçerik ve İlişkiler başlıklı altı ana konu üzerinden inceliyor. Her bir konu, şeffaflık oluşturmak için kullanıcı ara yüzünün önemi ve son kullanıcıların bu teknolojileri benimseyebilmesinin nasıl desteklenebileceği gibi birçok alt başlığa sahip. Tüm paydaşlara hitap etmesini sağlamak için genel izleyicilerin tartışmanın bazı teknik yönlerini takip etmesine yardımcı olan bir Yapay Zekayı Anlama bölümü de var.

LG Electronics Başkanı ve CTO’su Dr. Park, farklı paydaşların farklı platformlarda çok sayıda tartışma gerçekleştirdiğini gördüklerini ve sektörün bu önemli konulara tek bir yerden ulaşabilmesi için bir yol oluşturmak istediklerini belirtiyor. “Bu çabanın amacı soruları yanıtlamak değil, onları son kullanıcı çerçevesinde sormak. Yapay zekanın sunduğu sorunları ve fırsatları gündeme getirerek, neyin tehlikede olduğunu ve iş birliği yoluyla geleceği şekillendirmeye neyin yardımcı olabileceğini daha iyi anlamayı umuyoruz.”

Rapor; evlerimizde, arabalarımızda ve ceplerimizde giderek daha fazla yer bulan teknoloji açısından önemli bir zamanlamada yayınlanıyor. McKinsey, yapay zeka teknolojisinin yılda 3,5 trilyon ile 5,8 trilyon dolar arasında değer yaratma potansiyeline sahip olduğunu tahmin ederken1, PwC mesleklerin yüzde 30'unun 2030'ların ortasına gelindiğinde potansiyel olarak otomatikleşme riski altında olduğunu öngörüyor. 2

Element AI CEO’su Gagné de AIX Exchange’in yapay zekanın geleceği ve ev, araba, iş yeri ve halka açık yerler gibi insanların kullandığı alanlarda uygulanmasına ilişkin birbirinden farklı uzman bakış açılarını bir araya getirmek için oluşturulduğunu vurguladıktan sonra şöyle devam ediyor: “Sektördeki pek çok kişi, bu teknolojinin muazzam potansiyelinin yanı sıra tehlikelerini konuşmak üzere, geleceğimizi şekillendirmek ve korumak için bir araya gelmemizin gerektiğini de görüyor.”

Röportajlar Zoom üzerinden Eylül – Kasım 2020 arasında düzenlenip kaydedildi. Görüşme yapılanlar arasında:

Yoshua Bengio, Mila Bilimsel Yöneticisi ve son Turing Ödülleri kazananı

Rodney Brooks, iRobot Corp.’u kuruan robotik girişimcisi, Roomba robot elektrik süpürgesinin yaratıcısı

Dr. Christina J. Colclough, çalışan hakları ve teknolojinin etkileri üzerinde çalışan küresel karar verici

David Foster, Lyft Ulaşım, Bisiklet ve Scooter Başkanı

Dr. Yuko Harayama, Japonya’nın Toplum 5.0 yol haritasının geliştirilmesine yardım eden Japonya Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Konseyi Yönetici Üyesi

Charles Lee Isbell Jr., Georgia Tech Bilişim Bilimleri Dekanı

Helena Leurent, Küresel Tüketici Hakları Grubu Consumers International Genel Müdürü

Bo Peng, ünlü tasarım ajansı IDEO’nun Portföy Yöneticisi

Jeff Poggi, McIntosh Group Eş CEO’su

Sri Shivananda, PayPal Kıdemli Başkan Yardımcısı ve CTO’su

Dr. Max Welling, Qualcomm Hollanda Teknolojilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Amsterdam Üniversitesi Makine Öğrenimi Araştırma Kurulu Başkanı

Alex Zafiroglu, 3A Enstitüsü (3Ai, Avustralya Ulusal Üniversitesi) Müdür Yardımcısı

Röportajlar, AIX Exchange YouTube kanalından izlenip dinlenebilir ya da rapor üzerinden incelenebilir. Raporda ayrıca sektördeki son gelişmelere referanslar, Yapay Zeka Tarihi hakkında bir infografik gibi paylaşılabilir tüketici dostu içerik ve hatta paydaş gruplarının yapay zeka hakkında farklı konuşma biçimlerini gözlemlemek için doğal dil işleme ve derin öğrenmeyi kullanan yapay zeka tarafından oluşturulmuş bir konuşma araştırması da yer alıyor.