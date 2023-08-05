LG, “2023 Global IT Challenge” ile Engelli Gençlerin Yeteneklerini Geliştiriyor



Abu Dabi'deki Finaller Öncesinde, Yaklaşık 500 Katılımcı Ön Eleme Turları İçin Bir Araya Geldi.

LG Electronics (LG), 25 Temmuz'da Güney Kore Sağlık ve Refah Bakanlığı ve Uluslararası Rehabilitasyon Kore ile Engelli Gençler için 2023 Global IT Challenge’ın (GITC) iki günlük çevrimiçi ön eleme turuna ev sahipliği yaptı.

LG, Güney Kore Sağlık ve Refah Bakanlığı ile birlikte 2011'den beri GITC'ye liderlik ediyor. Program, engelli gençlerin BİT becerilerini güçlendirirken sosyal hayata dahil olmalarını destekleyen güçlü bir temel oluşturmak için oluşturuldu. LG Electronics ve GITC Organizasyon Komitesi tarafından yürütülen yarışma, şimdiye kadar 38 ülkeden toplam yaklaşık 4.500 engelli genci programdan yararlandırdı.

Bu yıl, 17 ülkeden yerel eleme turlarıyla seçilen yaklaşık 500 engelli genç, Ekim 2023'te BAE'nin Abu Dabi kentinde yapılacak olan finallerde yerlerini almak için 6 yarışmada yarıştı. Her etkinlikte ve engellilik kategorisinde üstün performans gösterenlere sertifikalar ve para ödülü verildi.

Yarışmalar, yalnızca Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel ve internet arama motorları dahil olmak üzere çeşitli bilgisayar programlarındaki becerilerini değerlendirmiyor, aynı zamanda video yapma ve düzenleme, kendi kendine giden araba programlama programları kullanma ve engelli kişilerin hayatlarını iyileştiren BT geliştirme becerilerini de test ediyor. Her yarışmaya 4 veya daha az kişiden oluşan takımlar katılabiliyor. Bu yılki GITC, katılımda herhangi bir kısıtlama olmayan ve engel türüne veya derecesine göre düzenlenen bir e-spor müsabakasını da başlattığı için çok özel olarak konumlandırılıyor.

Yarışmaya, sürekli olarak katılımcı ülke ekleniyor. GITC Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki ülkelere yayıldıkça, Güney Kore, Çin, Vietnam, Tayland ve diğer Asya ülkeleri dışındaki ülkeler de rekabet edebiliyor.

GITC'den giderek daha fazla sayıda engelli genç toplumda gelişmeye devam ediyor. Örneğin, sırasıyla 2014 Busan GITC ve 2015 Endonezya GITC'de Küresel BT Lideri (MVP) ödülünün kazananları Chan Outdam Keo ve Paramuditaya Dyan, artık en iyi devlet kurumlarında BT geliştiricileri olarak isimlerini yapıyor.

Keo, "Bu yarışmadan kazandığım deneyim, zihniyetimi tamamen değiştirdiği için gelişimim için paha biçilmezdi. Düşünme şeklimi değiştirebildim ve engelliliğimle ilgili alanı geliştirme hayalimi destekleyebildim" şeklinde konuştu.

LG, ürün ve hizmetlerinin fiziksel yeteneklerinden bağımsız olarak herkesin erişimine açık olmasını sağlayarak "Herkes İçin Daha İyi Bir Yaşam" gerçekleştirme çabalarını sürdürüyor. Buna bir işaret dili danışma merkezinin işletilmesi, videolu ürün kılavuzları sağlanması, işaret dili, ses desteği ve ev aletleri için braille çıkartmalarının dağıtılması da dahil ediliyor. Ayrıca şirket, geçen yıldan beri bir engelli danışma grubu yürütüyor ve müşterilerin en büyük sıkıntılarını dinlemeye ve çözmeye devam ediyor.

LG Electronics Dış İlişkiler Kıdemli Başkan Yardımcısı Yoon Dae-sik “Global IT Challenge, eski katılımcıların IT alanında başarılı bir kariyere sahip olabileceklerini kanıtlamalarıyla, engelli insanların topluma daha iyi entegre olmalarını sağlayan bir temel oluşturmakla ilgili. Küresel bir şirket olarak, tutkularının peşinden gidebilmeleri ve hayallerini gerçekleştirebilmeleri için engelli gençleri her zaman desteklemeye çalışacağız.”

LG Electronics Hakkında:

LG Electronics, Inc. dünya genelinde neredeyse her ülkedeki varlığı ve 74.000’den fazla çalışanıyla teknoloji ve üretim alanında küresel olarak faaliyet gösteren yenilikçi bir şirkettir. 2022 yılında dünya çapındaki satış rakamı 80 Trilyon KRW olan LG, Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri, Ev Eğlence Sistemleri, Otomotiv Malzemeleri ve Profesyonel Ürünler iş birimlerinden oluşmaktadır. Ayrıca üst sınıf LG SIGNATURE ürünleri ve yapay zekaya sahip ThinQ’in yanı sıra televizyon, beyaz eşya, iklimlendirme çözümleri, monitörler, servis robotları ve otomotiv bileşenleri alanında da dünyanın lider üreticisidir. LG Electronics hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.LGnewsroom.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.