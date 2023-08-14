LG, IFA 2023'TE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR

YAŞAM VİZYONUNU PAYLAŞACAK

LG, ‘Sürdürülebilir Yaşam, Herkese Neşe’ Teması Altında, Enerji Verimli Yeniliklerle Herkes İçin Daha İyi Bir Yaşam Taahhüdü Sunuyor.

LG Electronics (LG), dünyanın dört bir yanından tüketicileri, Almanya, Berlin’de düzenlenen IFA 2023 çatısı altında (1-5 Eylül), en son yeniliklerini deneyimlemeye davet ediyor. ‘Sürdürülebilir Yaşam, Herkese Neşe’ teması altında şirket, ‘LG Sürdürülebilir Köy’ün yanı sıra, insanlar ve dünyamız için daha iyi bir yaşam yaratmaya yardımcı olmak için tasarlanmış verimli, kullanışlı ve sürdürülebilir ürün ve çözümlerden oluşan gelişmiş ekosistemini tanıtacak.

IFA 2023 sırasında, Messe Berlin Salon 18'deki LG standını ziyaret edenler, şirketin en yeni ürünlerinin gelişmiş, çevre dostu özelliklerini ve işlevlerini keşfedecek, sürdürülebilir bir yaşam için kapsamlı vizyonunu öğrenebilecekler.



IFA'ya katılamayacak olanlar, açılış gününden itibaren LG Global YouTube kanalına ( https://www.youtube.com/@LGGlobal ) yüklenecek olan videolaeı izleyerek LG'nin inovasyon vitrinini keşfedebilecekler.



LG Electronics Hakkında:

LG Electronics, Inc. dünya genelinde neredeyse her ülkedeki varlığı ve 74.000’den fazla çalışanıyla teknoloji ve üretim alanında küresel olarak faaliyet gösteren yenilikçi bir şirkettir. 2022 yılında dünya çapındaki satış rakamı 80 Trilyon KRW olan LG, Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri, Ev Eğlence Sistemleri, Otomotiv Malzemeleri ve Profesyonel Ürünler iş birimlerinden oluşmaktadır. Ayrıca üst sınıf LG SIGNATURE ürünleri ve yapay zekaya sahip ThinQ’in yanı sıra televizyon, beyaz eşya, iklimlendirme çözümleri, monitörler, servis robotları ve otomotiv bileşenleri alanında da dünyanın lider üreticisidir. LG Electronics hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.LGnewsroom.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.