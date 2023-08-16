LG, IFA 2023’te Sergilediği Akıllı Kulübe ile Sürdürülebilir Yaşam Sunuyor

Enerji Verimliliği, Konfor ve Kolaylık Sunan LG'nin Yenilikçi Konut Çözümü, Alanı Akıllı Cihaz ve Hizmetlerle Sorunsuz Bir Şekilde Birleştiriyor.

LG Electronics (LG), konut çözümü LG Smart Cottage'ı IFA 2023'te tanıtıyor. Kompakt, prefabrik bir ev olan Smart Cottage, LG'nin en yeni ısıtma, havalandırma, iklimlendirme (HVAC) ve enerji çözümlerinin yanı sıra en yeni akıllı ev aletlerini ve hizmetlerini içeriyor. En son modüler konut teknolojileri ve teknikleri kullanılarak inşa edilmiş bir alanla birinci sınıf cihazları ve kullanışlı hizmetleri harmanlayan LG Smart Cottage, konut yaşamına yeni bir paradigma getiriyor.

Sürdürülebilirlik göz önünde bulundurularak tasarlanan ve LG'nin Herkes İçin Daha İyi Yaşam vizyonuyla uyumlu olan Smart Cottage, işlevsel, kullanışlı bir yaşam ortamı ve maksimum alan verimliliği sağlayan iki katlı, stüdyo tarzı bir yerleşim planına sahip. Az yer kaplayan ancak ihtiyaç duyulabilecek tüm cihaz ve olanaklara sahip olan modüler ev, kolayca taşınabiliyor ve istenilen yere yerleştirilebiliyor. ReportLinker tarafından yapılan araştırmaya göre, küresel prefabrik konut pazarının 2023'ten 2028'e kadar yıllık yüzde 4,8 bileşik büyüme oranıyla 2028 yılına kadar tahmini 22,9 milyar ABD dolarına ulaşması bekleniyor.

İçerisi, LG'nin "nazik, sağlam ve rafine" tasarımı ve parke, fayans ve pirinç gibi çeşitli malzemelerin uyumlu kullanımı sayesinde alan rahat ve birinci sınıf bir his uyandırıyor. Çevresel etkiyi azaltmak için evin değiştirilebilir modül bileşenleri, ünlü bir Güney Koreli çelik şirketi olan POSCO tarafından üretilen düşük karbonlu çelik malzemelerden yapıldı.

LG Smart Cottage'a kurulan yenilikçi, yüksek verimli LG mutfak, yaşam ve hava çözümleri arasında WashTower Compact, QuadWash™ bulaşık makinesi, çeşitli ankastre mutfak aletleri, bir su arıtma cihazı ve Therma V™ Monobloc havadan suya ısı pompası (AWHP) yer alıyor. LG'nin enerji tasarruflu AWHP'si, geleneksel bir ısıtma ve soğutma sisteminden daha az güç kullanarak yıl boyunca iç mekan konforu sağlamanın yanı sıra, 200 litre kapasiteli Entegre Su Tankına (IWT) bağlantı yoluyla güvenilir bir sıcak su kaynağı sağlayabiliyor.

Smart Cottage'ın dış cephesi, en fazla iki kişinin günlük enerji ihtiyacını karşılayabilen sürdürülebilirlik odaklı LG teknolojileriyle donatılmış durumda. Çatıya monte 4 kilovatlık (kW) güneş panelleri, güneş enerjisinin güvenli bir şekilde yerinde toplanmasını ve depolanmasını sağlamak için şirketin Enerji Depolama Sistemine (ESS) bağlanıyor ve günde 15 kilovat kadar elektrik üretiyor. Fazla enerji daha sonra kullanılmak üzere ESS'de depolanabiliyor veya sözleşmeli elektrik sağlayıcısına satılabiliyor.

Ek olarak, LG'nin modüler evinde yerleşik bir elektrikli araç (EV) şarj cihazı bulunuyor, bu nedenle ev sahiplerinin elektrikli araçlarını şarj etme konusunda endişelenmelerine gerek kalmıyor.

Akıllı ve kullanışlı bir kullanıcı deneyimi için, bu olağanüstü yerleşke içindeki tüm cihazlar LG ThinQ ile sorunsuz bir şekilde bağlanıyor. Kullanıcılar, ThinQ uygulaması aracılığıyla her cihazı zahmetsizce kontrol edebiliyor, tüm HVAC sistemini yönetebiliyo ve enerji depolama ve tüketimini gerçek zamanlı olarak izleyebiliyor. Dahası, LG ThinQ, Smart Cottage'ın kameraları, hareket sensörleri ve akıllı kapı zilleri gibi güvenliği artıran Nesnelerin İnterneti (IoT) aksesuarlarına bağlanarak bina sakinlerini güvende tutmaya ve iç huzuru sağlamaya yardımcı oluyor.

Smart Cottage'ı hayata geçirmek için LG, Güney Koreli bir inşaat ve inşaat mühendisliği hizmet sağlayıcısı olan GS Engineering & Construction Corp (GS E&C) ile ortaklık kurdu.

LG Electronics Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri Şirketi başkanı Lyu Jae-cheol şunları söyledi: “Prefabrik bir evden çok daha fazlası olan LG Smart Cottage, son teknoloji ThinQ bağlantısıyla sürdürülebilir bir yaşam tarzını kolaylaştıran yenilikçi bir konut çözümü. LG, enerji çözümlerini, cihazlarını ve hizmetlerini insanların hayatı istedikleri gibi yaşamalarına izin veren bir alana sorunsuz bir şekilde entegre ederek konut yaşamını yeniden tanımlamayı hedefliyor.”

1-5 Eylül tarihleri ​​arasında IFA 2023'te LG standını (Salon 18, Messe Berlin) ziyaret edenler, LG Smart Cottage'ı ve daha iyi bir yaşam için bir dizi başka yeniliği keşfedebilecek.

LG Electronics Hakkında:

LG Electronics, Inc. dünya genelinde neredeyse her ülkedeki varlığı ve 74.000’den fazla çalışanıyla teknoloji ve üretim alanında küresel olarak faaliyet gösteren yenilikçi bir şirkettir. 2022 yılında dünya çapındaki satış rakamı 80 Trilyon KRW olan LG, Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri, Ev Eğlence Sistemleri, Otomotiv Malzemeleri ve Profesyonel Ürünler iş birimlerinden oluşmaktadır. Ayrıca üst sınıf LG SIGNATURE ürünleri ve yapay zekaya sahip ThinQ’in yanı sıra televizyon, beyaz eşya, iklimlendirme çözümleri, monitörler, servis robotları ve otomotiv bileşenleri alanında da dünyanın lider üreticisidir. LG Electronics hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.LGnewsroom.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.