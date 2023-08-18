LG, IFA 2023’te Herkes İçin Daha İyi Mutfak Hayatı Sloganı ile Ankastre Mutfak Paketini Tanıtıyor

LG’nin Avrupa Pazarını Hedefleyen Ankastre Mutfak Paketi, Enerji Verimliliği, İşlevsellik ve Kusursuz Tasarımı Bir Araya Getiriyor.

LG Electronics (LG), markanın yeni ankastre mutfak paketi ile IFA 2023'te "herkes için daha iyi bir mutfak hayatı" sunacak. Enerji verimliliği, kullanıcı dostu özellikler ve zarif tasarımla öne çıkan seri, bir InstaView™ fırın, QuadWash™ bulaşık makinesi, entegre havalandırma sistemli indüksiyonlu fırın, derin donduruculu buzdolabı ve mikrodalga fırından oluşuyor.

Yeni tanıtılan ankastre mutfak paketi, halihazırda ultra premium Signature Kitchen Suite'i içeren LG premium ürün portföyünü destekliyor ve şirketin Avrupa ankastre pazarının yanı sıra, bir bütün olarak beyaz eşya pazarındaki konumunu güçlendirmesi bekleniyor. LG, küresel pazarın yüzde 70'inden fazlasını oluşturan Kuzey Amerika ve Avrupa'daki ankastre beyaz pazarlarını genişletme ve LG'yi ilk beş ankastre markasından biri haline getirme planını geçtiğimiz ay açıklamıştı.

LG InstaView Fırın

Gelişmiş izolatörleri ve optimize edilmiş ısıtma kontrolü sayesinde LG'nin 24 inçlik fırını, A++ enerji verimliliği derecesine ulaşıyor.1 Yeni fırın ayrıca ısı kaybını en aza indiren dört katmanlı bir cam kapıya sahip ve kullanıcıların kapıyı açmasına gerek kalmadan içeriyi kolayca görmelerini sağlayan LG InstaView teknolojisi ile donatılmış durumda.

Ayrıca LG'nin InstaView fırını, zarif, mat siyah kaplamayı sezgisel tam dokunmatik düğmeler ve ergonomik bir tutacakla birleştirerek estetiği işlevsellikle kusursuz bir şekilde harmanlıyor. ProBake Convection™ teknolojisinin eşit ısı ve hassas kontrolünden yararlanan fırın, buharda pişirme, sous-vide ve hava ile kızartma (airfry) gibi özel pişirme ayarları sağlayabiliyor; evdeki şeflerin lezzetli ve farklı mutfak deneyimleri sunmasını kolaylaştırıyor. Güçlü ovma ihtiyacını ve kimyasalların kullanımını ortadan kaldıran LG EasyClean™ ile kullanımdan sonra fırını temizlemek daha da kolay. Şirketin yenilikçi fırını, 2023 iF Tasarım Ödülü ve 2023 Red Dot Ödülü'nün de sahibi.

24 inçlik InstaView modelinin yanı sıra yine LG ankastre mutfak paketinden Steam Assistant özellikli 24 inçlik kompakt bir fırın da IFA'da sergilenecek.

LG Quadwash Bulaşık Makinesi

LG QuadWash bulaşık makinesi, her döngüde enerji kullanımını optimize etmek için şirketin yenilikçi Inverter Direct Drive Motorunu kullanarak A enerji verimliliği derecesi2 sunuyor. İçinde LG QuadWash teknolojisi bulunan ankastre bulaşık makinesi, bulaşıklardaki lekeleri, yağı ve yemek artıklarını çıkarmak için her yöne yüksek basınçlı su püskürtüyor. Bu arada, LG'nin özel TrueSteam™ teknolojisi, su lekelerini en aza indirerek pırıl pırıl temiz sonuçlar sunmaya yardımcı oluyor. 3

Şık bulaşık makinesinde ayrıca ince bir ortam ışığı göstergesiyle hafifçe aydınlatılan, okunması kolay bir LED ekran paneli bulunuyor. Wi-Fi özellikli, gelişmiş cihaz, LG ThinQ™ uygulamasına bağlanarak kullanıcıların işlemi kolayca kontrol etmesine ve izlemesine, yeni programlar indirmesine ve Smart Diagnosis ile küçük sorunları çözmesine olanak tanıyor. 4

LG Entegre Havalandırma Sistemli İndüksiyonlu Fırın

LG'nin yeni endüksiyonlu fırını, pişirme yüzeyinin tam ortasında yer alan aşağı hava akımı ve davlumbaz havalandırma sistemine sahip yenilikçi bir mutfak cihazı olarak tanımlanıyor. Pişirmeden kaynaklanan dumanı ve buharı etkili bir şekilde aşağı çeken sistem, ağ filtreler kullanıyor ve hassas hava tahliyesi ile kokusuz bir mutfak sağlamak için değişken hız ayarları sunuyor. Kullanıcı dostu sürgülü tip dokunmatik kontrol düğmeleri, yeni mutfak paketindeki diğer cihazların birinci sınıf estetiğini paylaşan fırının abartısız, minimalist görünümüne katkıda bulunuyor.

LG Electronics Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri Şirketi Başkanı Lyu Jae-cheol şunları söyledi “LG'nin mutfak paketi, dünya çapındaki tüketicilerin LG markasından beklediği yenilikçi teknolojileri ve kusursuz tasarımı içeriyor. Bu şık ankastre parçalar, herkes için daha uygun bir pişirme çözümü ve daha iyi bir mutfak hayatı sunarak ürün yelpazemizi geliştiriyor ve Avrupa pazarındaki konumumuzu sağlamlaştırıyor.”

1-5 Eylül tarihleri ​​arasında IFA 2023'te LG'nin standını (Salon 18, Messe Berlin) ziyaret edenler, LG Cooking Studio sergisinde tümü iki kusursuz konsept mutfağa kusursuz bir şekilde entegre edilmiş yeni ankastre mutfak paketinden bir dizi farklı ürünü görebilirler.

1 Yeni pişirme cihazları, Avrupa Komisyonu tarafından enerji verimliliği sınıfını gösteren bir enerji etiketi ile gelir. Bunlar, davlumbazlar ve fırınlar için A+++'dan G'ye kadar değişir. Fırınlar için bu derecelendirmeler, enerji verimliliklerine dayanmaktadır. (https://commission.europa.eu/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/energy-effience-products /pişirme aletleri_tr).

2 Avrupa Komisyonu, Mart 2021'de ev aletleri enerji derecelendirme standartlarını revize etti. Bunun bir parçası olarak, bulaşık makineleri için önceki A+++ - D ölçeği yerine A'dan G'ye kadar değişen yeni bir enerji etiketi derecelendirme sistemi getirildi. (https://commission.europa.eu/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/energy-effici-products/ bulaşık makineleri_tr).



3 LG dahili laboratuvarı tarafından LG dahili test yöntemlerine göre LG Steam olmayan model DFB415 ve LG Steam modelinde (DFB325) şeffaf bir cam bardakla Normal Döngüde test edilmiştir.

4 LG ThinQ uygulaması aracılığıyla sağlanan hizmet olan Smart Diagnosis, kullanıcıların bir sorun yaşaması durumunda tanılama sonucunun yanı sıra kullanım ipuçları da sağlıyor.

LG Electronics Hakkında:

LG Electronics, Inc. dünya genelinde neredeyse her ülkedeki varlığı ve 74.000’den fazla çalışanıyla teknoloji ve üretim alanında küresel olarak faaliyet gösteren yenilikçi bir şirkettir. 2022 yılında dünya çapındaki satış rakamı 80 Trilyon KRW olan LG, Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri, Ev Eğlence Sistemleri, Otomotiv Malzemeleri ve Profesyonel Ürünler iş birimlerinden oluşmaktadır. Ayrıca üst sınıf LG SIGNATURE ürünleri ve yapay zekaya sahip ThinQ’in yanı sıra televizyon, beyaz eşya, iklimlendirme çözümleri, monitörler, servis robotları ve otomotiv bileşenleri alanında da dünyanın lider üreticisidir. LG Electronics hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.LGnewsroom.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.