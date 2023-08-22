LG’den Yeni Kampanya;

“Hayat Sevgiden Daha Fazlasını Hissetiğinde Güzel”

LG’nin Yeniden Tanımlanan Stratejisinin Bir Parçası Olan Yeni Video Kampanyası, Gündelik Aşk Hikayelerine Işık Tutmayı ve Tüketicilerin Aileleriyle Sevdikleri Anları Tanımlamalarına Yardımcı Olmayı Amaçlıyor.

LG Electronics (LG), “Hayat Sevgiden Daha Fazlasını Hissetiğinde Güzel” isimli yeni bir kısa video kampanyası başlattı. Kampanya, LG ürün ailesini tüketicilerin günlük yaşamına daha fazla dahil ediyor ve evde yaşanan, bazen fark edilmeyen, her gün yaşanan sevgi dolu anları sergiliyor.

Aileler nasıl birbirini önemsiyor ve birbirine güveniyorsa, LG de müşterilerini önemsiyor. LG, büyükanne büyükbaba, ebeveyn ve çocukların da dahil olduğu geniş aile üyeleri arasındaki sürekli güçlenen bağı desteklemeyi ve kolaylaştırmayı amaçlıyor; çünkü LG “Hayat Sevgiden Daha Fazlasını Hissetiğinde Güzel” mottosuna inanıyor.

LG Electronics Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölge CEO'su IL HWAN LEE yeni kampanya ile ilgili, “LG, nesilleri ve bölgeleri aşan bir marka. Yenilikçi ürünlerimiz yalnızca rahatlık ve teknoloji liderliği pozisyonumuz gereği değil, aynı zamanda 'Hayat Güzel'i vurgulamak ve tüketicilerin birbirini önemsemesine, paylaşmasına ve desteklemesine yardımcı olmak için yaratıldı. Yeni marka stratejimizin bir parçası olarak, Hayat Sevgiden Daha Fazlasını Hissetiğinde Güzel adlı bu yeni kampanya kapsamında tüketicilerimiz, LG ürünlerinin en küçük etkileşimleri bile sevgi dolu bir şeye dönüştürebildiğini görecek ve kampanyamızın anlamı ve etkisi daha da derinleşecek” şeklinde konuştu.



Modern bir sitcom tarzında 10 kısa filmin yer aldığı web dizisi, Temmuz ayında teaser videosu ile başladı. Her bölüm eğlenceden rahatlığa hijyene kadar farklı konseptlerde hizmet sunan bir LG ürünü içeriyor. Videoların odak noktası ise; aile ve görünüşte zararsız günlük durumların ev halkına sevgi dolu bir jest yapma fırsatını nasıl doğurabileceği… Her 15-20 saniyelik video, günlük gerilim noktasında başlayacak ve gece yarısı bir buzdolabı yağmacısının nasıl yakalandığı, kardeşlerin neden en iyi suç ortağı olduğu ve bazen gerçek aşkın sahte bir gülümseme anlamına geldiği gibi saptamalar sunacak. Her videoda “Hayat Güzeldir” felsefesi ile önlenebilecek gergin süreçlere yer verilecek.



Kampanya, aile hayatıyla sorunsuz bir şekilde bütünleşen farklı LG ürünlerine ışık tutacak ve aynı zamanda tüketicilere LG ev merkezini video aracılığıyla sanal olarak keşfetme fırsatı vererek, markaya daha fazla canlılık katacak. Tüketiciler, herkesin ortak deneyimlerine gönderme yapan her kısa bölüm için kendi sonlarını da seçebilecekler.

“Hayat Sevgiden Daha Fazlasını Hissetiğinde Güzel” kampanyası, LG'nin kısa süre önce duyurduğu, daha dinamik ve genç bir görünüm sunan ve aynı zamanda markanın "Koşulsuz Müşteri Deneyimi", "İnsan Odaklı İnovasyon", “Bir Gülümsemeye Güç Vermek” ve "Sıcaklık" temel değerlerini koruyan ve yineleyen yeni marka yönü ve görsel kimliğiyle zahmetsizce birleşiyor. İkonik olma yolunda ilerleyen LG’nin kısa videoları, markanın küçük aşk jestlerini mümkün kılan bir unsur olduğunu öne çıkarıyor ve tüm bölgeye yayılan bir aile kutlaması yaratıyor.

LG Electronics Hakkında:

LG Electronics, Inc. dünya genelinde neredeyse her ülkedeki varlığı ve 74.000’den fazla çalışanıyla teknoloji ve üretim alanında küresel olarak faaliyet gösteren yenilikçi bir şirkettir. 2022 yılında dünya çapındaki satış rakamı 80 Trilyon KRW olan LG, Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri, Ev Eğlence Sistemleri, Otomotiv Malzemeleri ve Profesyonel Ürünler iş birimlerinden oluşmaktadır. Ayrıca üst sınıf LG SIGNATURE ürünleri ve yapay zekaya sahip ThinQ’in yanı sıra televizyon, beyaz eşya, iklimlendirme çözümleri, monitörler, servis robotları ve otomotiv bileşenleri alanında da dünyanın lider üreticisidir. LG Electronics hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.LGnewsroom.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.