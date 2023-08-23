LG, 2. Nesil LG Signature Çamaşır ve Kurutma Makinesi ile Tek Üründe Çoklu Çözüm Sunuyor

Kullanıcı Dostu Yeni Model Sorunsuz Çamaşır Yıkama Deneyimi Sunuyor.

LG Electronics (LG), IFA 2023'te 2. nesil LG SIGNATURE serisinin en son üyesi olan Isı Pompalı yeni Yıkama-Kurutma makinesini tanıtıyor. LG'nin gelişmiş ısı pompası teknolojisinden yararlanan yeni, az yer kaplayan cihaz, etkili bir yıkama ve kurutma performansı, hassas giysi bakımı ve benzersiz tek noktadan çamaşır yıkama deneyimi sunuyor.

Isı Pompalı şık 27 inç Kurutmalı Çamaşır Makinesi, LG SIGNATURE'ın kusursuz, zarif tasarımına sahip ve 25 kg yıkama ve 13 kg kurutma kapasitesiyle çamaşırları temiz ve kuru hale getiriyor. Büyük kapasiteli gerçek bir yer tasarrufu sağlayan LG'nin çamaşır kurutma makinesi, aynı zamanda, ana tamburun altında bulunan ve hassas çamaşırları veya günlük egzersiz ekipmanlarını temizlemek için ideal olan küçük bir yıkayıcı olarak tanımlanan TWINWash™ özelliğini de bünyesinde barındırıyor. Yıkama ve kurutma özelliği, bu yeni hepsi bir arada modeli özellikle yerin kısıtlı olduğu evler ve apartmanlar için uygun hale getiriyor ve birçok kullanıcının hem zamandan hem de yerden tasarruf sağlayan bir çamaşır yıkama çözümü çağrısına yanıt veriyor.

Tek noktadan çamaşır yıkama çözümü olan LG SIGNATURE Kurutmalı Çamaşır Makinesi, sezgisel "tek dokunuşla" kontrol sağlayarak kullanıcı deneyimini kolaylaştırıyor. Yapay zeka destekli çamaşır ve kurutma döngüsü, kumaş türlerini ve yük boyutunu ve ayrıca kalan nemin varlığını algılayarak en iyi yıkama ve kurutma sonuçları için en uygun ayarları otomatik olarak uyguluyor. Uygun bir şekilde, kurutma işlemi, yıkama döngüsü biter bitmez başlıyor ve çalışma süresini kısaltıyor. Bu düzeyde bir otomasyon, kullanıcıların çamaşır yıkamak için daha az, sevdikleri şeyleri yapmak için daha fazla zaman harcayabilecekleri anlamına geliyor.

LG'nin yeni cihazı, kuruma sürelerini önemli ölçüde azaltmak ve enerji verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için şirketin kendi inverter ısı pompası kurutma modülünü kullanıyor. 6 Motion™ AI Direct Drive teknolojisi sayesinde, çamaşır-kurutma makinesi ayrıca kurutma performansını akıllı bir şekilde optimize eder ve her yük için kumaş hasarını en aza indiriyor.

Şirketin yeni çamaşır makinesi ve kurutucu kombinasyonu, özenle uygulanmış bir dizi akıllı özellikle kullanım kolaylığını daha da artırıyor. Örneğin, cihazın akıllı dokunmatik kapısı ve ses tanıma özellikleri, kullanıcıların neredeyse hiç çaba sarf etmeden makineyi açmasına ve kapısını açmasına olanak tanıyor. Ayrıca, yıkama veya kurutma döngüsünü ayarlamak için sesli komutları kullanabilirken, çamaşır makinesinin kendisi kullanıcıları çamaşırlarının durumu hakkında sözlü olarak güncelleyebiliyor. Ayrıca, LG SIGNATURE Kurutmalı Çamaşır Makinesi'nin parlak, yedi inçlik LCD ekranı, özelliklerin ve ayarların kolayca kontrol edilmesini sağlıyor ve kullanıcıların ThinQ uygulaması aracılığıyla indirdikleri tüm yeni programlara erişmelerine imkan tanıyor.

LG Electronics Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri Şirketi Başkanı Lyu Jae-cheol şunları söyledi: “Isı Pompalı LG SIGNATURE Kurutmalı Çamaşır Makinesi, birinci sınıf bir performansla birlikte alan verimliliği ve zaman kazandıran otomasyon sunan gelişmiş, hepsi bir arada bir pakettir. LG SIGNATURE'ın tamamen tüketicilerin ideal yaşamlarını yaşamalarına yardımcı olan çözümler sunmaya yönelik yeni marka teması "Live Beyond" ile uyumlu olarak, beklentilerin ötesine geçen ve günlük hayatı daha kolay hale getiren yenilikler sunmaya devam edeceğiz.”

LG, 1-5 Eylül tarihleri ​​arasında Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenen IFA 2023'teki sergi standında (Salon 18, Messe Berlin) yeni ikinci nesil LG SIGNATURE Isı Pompalı Yıkayıcı-Kurutucu da dahil olmak üzere en yeni ev aletlerini sergileyecek.

LG Electronics Hakkında:

LG Electronics, Inc. dünya genelinde neredeyse her ülkedeki varlığı ve 74.000’den fazla çalışanıyla teknoloji ve üretim alanında küresel olarak faaliyet gösteren yenilikçi bir şirkettir. 2022 yılında dünya çapındaki satış rakamı 80 Trilyon KRW olan LG, Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri, Ev Eğlence Sistemleri, Otomotiv Malzemeleri ve Profesyonel Ürünler iş birimlerinden oluşmaktadır. Ayrıca üst sınıf LG SIGNATURE ürünleri ve yapay zekaya sahip ThinQ’in yanı sıra televizyon, beyaz eşya, iklimlendirme çözümleri, monitörler, servis robotları ve otomotiv bileşenleri alanında da dünyanın lider üreticisidir. LG Electronics hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.LGnewsroom.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.