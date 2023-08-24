LG, “Hayat Güzeldir” Kampanyasıyla İyimserlik



Mesajı Yayıyor

LG, Hayat Güzeldir Kampanyasını Daha Dinamik ve Daha Genç Bir Görsel Kimlikle Sunmak İçin Ünlü Simge Yapıları 'Devraldı'.

LG Electronics (LG), daha dinamik ve genç marka kimliğini tanıtmak için çeşitli “Markayı Yeniden Keşfetme” faaliyetleri yürüterek yepyeni “Life’s Good - Hayat Güzeldir” küresel kampanyasını başlattı.

LG 22 Ağustos'tan itibaren, Dubai, Londra, New York, Vietnam ve Seul gibi dünyanın en ikonik yerlerinden bazılarında dijital dış mekan (OOH) reklamlarıyla “Life’s Good - Hayat Güzeldir” küresel kampanyasını başlattı. Her görüntü ve video, LG'nin yenilenen görsel temalarını sergilemek için titizlikle hazırlandı.

Şirket, küresel kampanyasıyla müşterilerine Hayat Güzeldir mesajını aktarmayı, onları hayata iyimser gözlerle bakmaya yönlendirmeyi amaçlıyor. Pandemi sonrası değişiklikler nedeniyle dünya çapında artan belirsizlik ve istikrarsızlık karşısında kampanya, tüketicilerin moralini yükseltmeyi ve karşılıklı desteği teşvik ederek olumlu bir etki yaymayı hedefliyor.

Yeni kampanya, güncellenen marka ve görsel kimliğini tanıtmanın yanı sıra şirketin felsefesini ve değerlerini paylaşmayı hedefliyor. ‘Hayatın Güzelliği'nin gerçek anlamını somutlaştırmaya kendini adayan LG, bu mesajı dinamik ve genç bir tavırla iletmek için yeni marka ve görsel kimliğini Nisan ayında yeniledi.

LG'nin kampanyası dünyanın en yüksek binası olan Dubai'deki Burj Khalifa'da, Vietnam'daki Landmark 81 gökdeleninde, şirketin New York Times Meydanı ve Londra Piccadilly Circus'taki dijital reklam panolarında, Peru Óvalo Gutiérrez'deki LED dış mekan ekranında, KP Tower'da, Hindistan ve Güney Kore'deki seçkin mekanlarda görülebiliyor. Kampanya aynı zamanda, LG'nin “Hayat Güzeldir” sloganını taşıyan Londra'nın sevilen kırmızı çift katlı otobüslerini de kapsıyor.

Reklam videolarında “Geleceğin Yüzü” olarak konumlandırılan “L” ve “G” harflerinin oluşturduğu gülen yüz dikkat çekiyor ve eğlendiriyor. Video aynı zamanda şirketin temel renk paletine en son eklenen ‘Aktif LG Kırmızısı’nın gençlik coşkusunu da yansıtıyor.

Ayrıca LG, resmi sosyal medya kanalları aracılığıyla marka bilinirliğini teşvik ederek genç müşterilerle dijital etkileşimini genişletiyor. Şirket, 25 Ağustos'tan itibaren Instagram ve TikTok gibi büyük sosyal medya platformları için özel olarak hazırlanan "LG Parmak Kalp Filtresi" ve "Hayatın Güzel Çıkartma Paketi" gibi özellikleri tanıtacak. Tüm kullanıcılara ücretsiz olarak sunulan bu yaratıcı öğeler, şirketin tüketicileri markaya yeni ve heyecan verici yollarla bağlayacak küresel bir katılım kampanyası başlatmaya yönelik daha geniş planının bir parçası.

LG ayrıca, Hayatın Güzelliği ve temel marka değerlerinin anlamını müşterilere daha özgün bir şekilde aktarmak için LG'nin küresel sosyal medya kanalları aracılığıyla çeşitli sosyal medya önderleriyle işbirliği içerikleri yayınlamayı planlıyor.

LG, kampanya için aralarında kendine ve geleceğe güvenle kendi yolunu çizen Nijeryalı-Koreli moda modeli Park Jennie; Avustralyalı milli yüzücü ve şarkıcı-söz yazarı Cody Simpson ve ünlü şarkıcı ve Hollywood aktörü Will Smith'in kızı Willow Smith’in de bulunduğu tamamı "cesur iyimserler" ruhunu temsil eden bir grup sosyal medya önderiyle ortaklık kurdu. Bu anlamlı ortaklıklar aracılığıyla LG, dünyanın her yerindeki müşteriler arasında ilham ve umudu teşvik ederek Hayat Güzeldir mesajını güçlendirmeyi hedefliyor.

Temmuz ayında LG, müşterilerin çeşitli deneyimlerini birleştirip genişletebilecek bir "akıllı yaşam çözümü şirketine" dönüşme vizyonunu açıkladı ve ana stratejilerinden biri olarak çeşitli müşteri temas noktalarında LG Markasını Yeniden Keşfetme faaliyetlerini istikrarlı bir şekilde yürütüyor.

LG Electronics'in Küresel Pazarlama Merkezi Başkanı Lee Jeong-seok şöyle konuştu: “LG, müşterilerin değişen ihtiyaçlarının farkına varan bir firma. Zamanla gelişen yenilikçi müşteri deneyimlerini aktif olarak iletişime dönüştürmeye de kararlı. Temel değerimizi ve Hayat Güzeldir mesajını içtenlikle paylaşarak tüketicilerimizle iletişimimizi geliştirmeyi hedefliyoruz. İyimserlik dolu bu mesaj dünya çapındaki müşterilere çeşitli temas noktalarında iletilecek.”

LG'nin Hayat Güzeldir kampanyası hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.lg.com/lifesgood adresini ziyaret edebilirsiniz.

LG Electronics Hakkında:

LG Electronics, Inc. dünya genelinde neredeyse her ülkedeki varlığı ve 74.000’den fazla çalışanıyla teknoloji ve üretim alanında küresel olarak faaliyet gösteren yenilikçi bir şirkettir. 2022 yılında dünya çapındaki satış rakamı 80 Trilyon KRW olan LG, Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri, Ev Eğlence Sistemleri, Otomotiv Malzemeleri ve Profesyonel Ürünler iş birimlerinden oluşmaktadır. Ayrıca üst sınıf LG SIGNATURE ürünleri ve yapay zekaya sahip ThinQ’in yanı sıra televizyon, beyaz eşya, iklimlendirme çözümleri, monitörler, servis robotları ve otomotiv bileşenleri alanında da dünyanın lider üreticisidir. LG Electronics hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.LGnewsroom.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.