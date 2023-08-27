LG, ThinQ UP 2.0 ile Beyaz Eşyaları Kişiselleştiriyor

LG’nin Akıllı Ev İnovasyonu, Yerleşik Yükseltilebilirlik ve Yeni Abonelik Hizmetleri ile Genişletilmiş Müşteri Deneyimi Sağlıyor.

IFA 2023'te LG Electronics (LG), beyaz eşyalarını ultra kullanışlı ve ultra bağlantılı yaşam tarzı çözümlerine dönüştüren bir akıllı ev yeniliği olan ThinQ UP 2.0'ı tanıtacak. ThinQ UP 2.0, LG'nin beyaz eşya işinin abonelik hizmetleri de dahil olmak üzere donanım dışı alanlara doğru genişlemesini vurguluyor ve şirketin beyaz eşyanın1 "hizmetleştirilmesini" teşvik etmedeki liderliğini doğruluyor.

Yeni Akıllı Ev Çözümü stratejisi "Sıfır İşçilik Evde Kaliteli Zaman Yaratır" vizyonuyla uyumlu olan LG, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve evde daha fazla özgürlük ve kolaylık sağlamak için tasarlanmış çok çeşitli hizmetler sunacak.

LG ThinQ UP 2.0, tüm müşteri yolculuğu boyunca ürün performansını ve hizmet seçeneklerini kullanıcıların tercihlerine göre uyarlayarak kişiselleştirme konusunda yeni bir standart belirliyor. Sabit özelliklere ve spesifikasyonlara sahip geleneksel ürünlerden farklı olarak ThinQ UP ile uyumlu cihazlar, temel işlevlerini sürekli olarak günceller ve her bir kullanıcıya uygun özelliklersunuyor. Mevcut ThinQ UP cihazlarına göre önemli bir gelişme olan ThinQ UP 2.0 ürünleri, esnek abonelik seçenekleriyle yeni hizmetler ekliyor. Aynı zamanda günlük hayatı daha sorunsuz hale getirmek için ek hizmetler önererek ev işlerinin süresini ve zahmetini azaltmak için akıllıca çalışıyor.

Başlangıcından İtibaren Hiper Kişiselleştirilmiş Aletler

Ev aleti kişiselleştirme süreci, müşteri ürünlerini teslim almadan önce başlıyor. Örneğin, ThinQ UP 2.0 çamaşır makinesi satın alan müşterilerden, LG ThinQ uygulaması aracılığıyla gerçekleştirilen üç adımlı 'Yaşam Deseni Analizi' anketine katılmaları isteniyor. LG, anket sonuçlarını analiz ediyor ve müşterinin tercihlerine göre optimize edilmiş yıkama döngüleri uygulayarak en başından itibaren kişiye özel bir kullanıcı deneyimi sağlıyor. Dahası, müşteriler, makinelerine yüklenen döngülerin sırasını ayarlama esnekliğine sahip oluyor ve kişisel ayarlarını uygulamaya kaydedebiliyor.

Benzer şekilde özelleştirilebilen LG'nin en yeni InstaView alt dondurucusu, saklanan malzemelerin tazeliğini korumak için birden fazla seçenek sunuyor. Kullanıcılar, ThinQ uygulaması aracılığıyla buzdolabında bulunan yiyecek türlerine göre hassas sıcaklık ayarları uygulayabiliyor ve InstaView kapısının cam paneline entegre LED aydınlatmanın rengini değiştirebiliyor. Üstelik, dondurucunun alt kısmındaki LCD ekrana aile üyeleri veya ev arkadaşları için mesaj ve hatırlatıcılar bırakabiliyorlar.

ThinQ UP 2.0 çamaşır makineleri ve kurutucularda ilk olarak LG tarafından geliştirilen, DQ-C çip adı verilen cihaz içi çip ve yepyeni bir işletim sistemi geliyor. DQ-C çipi, farklı içerik türlerinin eklenmesini desteklemek için yeterli belleğe sahip olup, kullanıcıların cihazların dokunmatik ekranları veya ThinQ uygulaması aracılığıyla kolayca yönetilebilen bir dizi özel özellik ve işlevin keyfini çıkarmasına olanak tanıyor.

Farklı Ev Çözümleri Sunuyor

Beyaz eşyaların "hizmetleştirilmesine" öncülük eden LG'nin yeni çözümü, tüketicilerin yaşam tarzlarına uyan ve onları geliştiren kişiselleştirilmiş ürünler ve özelleştirilmiş hizmetler sunuyor. Tüketiciler, ThinQ UP 2.0 serisinden bir cihaz satın alırken, ev işleri ve yönetim yükünü azaltabilecek bir dizi hizmet arasından seçim yapabiliyor. Bunlar arasında, LG ürünlerinin performansına yardımcı olan ve performansı artıran abonelikler ve akıllı ev hizmetlerinin yanı sıra, özel giysi bakımı için çamaşırhane hizmetleri ve deterjan ve taze yiyeceklerin yeniden sipariş edilmesi için zaman kazandıran otomatik hizmetler de yer alıyor. 2

Örneğin, ThinQ UP 2.0'ın çeşitli özellikleri sayesinde LG'nin yeni çamaşır makineleri, kullanıcıların yaşam tarzlarını destekleyen hepsi bir arada çözümler haline geliyor; kuru temizlemeden giysi saklamaya ve daha fazlasına kadar çeşitli uygun hizmetlere tek elden erişim sağlıyor.

Ürün Odaklılıktan Akıllı Yaşam Çözümleri İşletmesine Geçiş

LG'nin cihaz abonelik hizmeti, müşterilere üç ila altı yıl arasında değişen bir süre için kaydolma özgürlüğü sunarak, kendi bireysel koşullarına en uygun seçeneği seçmelerine olanak tanıyor. Abonelik süresi boyunca şirket, LG ThinQ uygulaması aracılığıyla aylık raporlar sunarak, müşterinin kullanım alışkanlıklarına ve tercihlerine göre kişiselleştirilmiş ürün önerileri öneriyor.

LG Electronics Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri Şirketi Başkanı Lyu Jae-cheol ThinQ UP 2.0 ile ilgili şunları söylüyor: “LG ThinQ UP 2.0, daha hizmet tabanlı bir iş modeline doğru yolculuğumuzun başlangıcını işaret ediyor. Küresel ev aletleri pazarında önemli bir oyuncu olan LG, "Hizmet Olarak Ev" (HaaS) çağına liderlik etmeye kararlı ve kullanıcılarının hayatlarını daha iyi hale getiren yenilikçi çözümler sunmaya devam edecek.”

1-5 Eylül tarihleri ​​arasında IFA 2023'te LG standını (Salon 18, Messe Berlin) ziyaret edenler, LG'nin gelişmiş ThinQ 2.0 cihazlarının kusursuz rahatlığını deneyimleyebiliyor.













1 ThinQ UP 2.0 özelliklerine sahip ürünler şu anda yalnızca Kore bölgesinde mevcuttur.

2 Ürünlerin, özelliklerin ve ev hizmetlerinin kullanılabilirliği modele ve bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

LG Electronics Hakkında:

LG Electronics, Inc. dünya genelinde neredeyse her ülkedeki varlığı ve 74.000’den fazla çalışanıyla teknoloji ve üretim alanında küresel olarak faaliyet gösteren yenilikçi bir şirkettir. 2022 yılında dünya çapındaki satış rakamı 80 Trilyon KRW olan LG, Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri, Ev Eğlence Sistemleri, Otomotiv Malzemeleri ve Profesyonel Ürünler iş birimlerinden oluşmaktadır. Ayrıca üst sınıf LG SIGNATURE ürünleri ve yapay zekaya sahip ThinQ’in yanı sıra televizyon, beyaz eşya, iklimlendirme çözümleri, monitörler, servis robotları ve otomotiv bileşenleri alanında da dünyanın lider üreticisidir. LG Electronics hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.LGnewsroom.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.