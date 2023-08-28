Yeni LG XBOOM XL7S’nin Cesur Sesi

Eğlenceyi Artırıyor

Devasa ses kapasitesiyle arkadaş toplantılarını bir adım öteye taşıyan LG XBOOM XL7S, ev partilerinin aranılan eşlikçisi olmaya aday.

LG Electronics (LG), LG XBOOM XL7S ile ev partilerine farklı bir boyut katıyor. 250 W çıkışa ve 8 inç woofer’a sahip LG XBOOM XL7S, bulunduğu ortamı devasa bir sesle doldururken, dinamik piksel ışıklandırması ve çok renkli halka ışıklarıyla adeta bir kulüp ortamı sunuyor. Teleskopik tutma yeri ve tekerlekleri ile taşıma kolaylığı sunan LG XBOOM XL7S, 20 saatlik pil ömrüyle kesintisiz eğlence sağlıyor. Üstelik mikrofon ve gitar girişi ile davetlilerin çalan müziğe eşlik etmesine olanak tanırken IPX4 sayesinde yağmur altında, havuz kenarında su sıçrama derdi olmadan kullanılabiliyor.

Güçlü Ses, Gürleyen Baslar

Sınıfının en güçlü parti hoparlörü olan LG XBOOM XL7S, muazzam bir ses, gürleyen baslar ve net yüksek notalar üretiyor. Ev partilerine eğlence, enerji ve heyecan katmak isteyenlerin yol arkadaşı olacak LG XBOOM XL7S, 250 watt’lık ses çıkışı ile büyük partilere yoğun ve mükemmel ses sağlayacak şekilde tasarlandı. 8 inçlik devasa Woofer'a sahip LG XBOOM XL7S, kalabalığa derin ve cesur bir ses sunarak güçlü bir bas sağlıyor. Düşük ses seviyesinde bile basların hissedilmesine olanak tanıyan Dinamik Bas Optimizasyonu ile, basta bozulma olmadan dengeli bir ses sunuyor. Daha iyi ses kalitesi veren iki adet 2,5 inç kubbeli tweeter ile, iç ve dış mekanlarda yüksek frekanslı notaların net bir şekilde duyulmasına imkan tanıyor.



XBOOM Parti Işıkları ile Büyüleyici Parti Ortamı

LG XBOOM Parti Işıkları ile partilere renk de katıyor. Metin veya animasyonlarla, parti davetlilerini şaşırtacak bir ışık gösterisi oluşturulabilmesini sağlıyor. Gösterişli çift flaşlı ışıklar kalabalığı büyülerken dinamik piksel ışıklandırma ve çok renkli halka ışıklandırma büyüleyici bir ortam yaratıyor. XBOOM uygulaması aracılığı ile yazılıp, LG XBOOM XL7S’in LED panelinde görüntülenebilen yazılı mesajlar katılımcılara ekstra eğlenceli bir ortam sağlıyor. Dinamik Piksel Işıklandırma ayrıca animasyon ön ayarları da sunuyor. LED panelde renkli desenler, görsel ekolayzer (EQ) veya farklı karakterler görüntülenebiliyor. Müziğin temposuna uyum sağlayan Çok Renkli Halka Işık gösterisi ise, partilere dinamik bir hava katıyor.

LG XBOOM XL7S ile Kendi Konserini Kendin Düzenle

LG XBOOM XL7S, kullanıcıların birbirinden eğlenceli karaoke partileri vermesine de imkan tanıyor. Hoparlöre mikrofon takıp şarkı söyleneceği gibi, gitar bağlayıp akustik bir konser vermek de mümkün. Üstelik LG XBOOM XL7S, kullanıcıların müziklerini paylaşmak istedikleri her yere kolayca gidebilecek şekilde dizayn edildi. Teleskopik tutma yeri, tekerlekler ve bir valiz gibi devrilerek taşınabilme özelliği, hoparlöre kullanım kolaylığı sağlıyor.

LG XBOOM XL7S’i yakından incelemek için: https://www.lg.com/tr/hoparlor/lg-xl7s

LG Electronics Hakkında:

LG Electronics, Inc. dünya genelinde neredeyse her ülkedeki varlığı ve 74.000’den fazla çalışanıyla teknoloji ve üretim alanında küresel olarak faaliyet gösteren yenilikçi bir şirkettir. 2022 yılında dünya çapındaki satış rakamı 80 Trilyon KRW olan LG, Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri, Ev Eğlence Sistemleri, Otomotiv Malzemeleri ve Profesyonel Ürünler iş birimlerinden oluşmaktadır. Ayrıca üst sınıf LG SIGNATURE ürünleri ve yapay zekaya sahip ThinQ’in yanı sıra televizyon, beyaz eşya, iklimlendirme çözümleri, monitörler, servis robotları ve otomotiv bileşenleri alanında da dünyanın lider üreticisidir. LG Electronics hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.LGnewsroom.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.