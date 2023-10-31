LG, 2023 Yılının Üçüncü Çeyrek



Finansal Sonuçlarını Açıkladı

LG’nin gösterdiği Yüksek Performans ve Güçlü Kârlılık; İş Portföyünün Geliştirilmesinde, B2B İşlerinin Hızlandırılmasında ve Yeni Büyüme Motorlarının Tedarik Edilmesinde İlerlemeyi Yansıtıyor.

LG Electronics Inc. (LG), 2023'ün üçüncü çeyreğinde 20,7 trilyon KRW konsolide gelir ve 996,7 milyar KRW işletme karını açıkladı; her ikisi de şirket tarihindeki ikinci en yüksek üçüncü çeyrek rakamları oldu. Dikkate değer performans, hem şirketin temel beyaz eşya işinden hem de gelecekteki büyüme motorlarından biri olan araç çözümlerinden kaynaklandı. Beyaz eşya faaliyet kârını geçen yıla göre iki katından fazla artırırken, araç çözümleri tüm zamanların en yüksek işletme kârını kaydetti.

Güçlü performans, şirketin 2030'a yönelik gelecek vizyonunu gerçekleştirmede kaydettiği sorunsuz ilerlemeyi yansıtıyor ve uzun süren ekonomik yavaşlamaya rağmen sağlam gelir ve kâr sağlıyor. LG'nin geçen Temmuz ayında açıklanan 2030 vizyonunun temelleri B2B genişlemeye odaklanıyor. Bu donanım dışı iş modeli inovasyonunun yanı sıra, bir ev aletleri şirketinin ötesine geçip, farklı alanları ve deneyimleri birbirine bağlayabilen ve genişletebilen gerçek bir Akıllı Yaşam Çözümleri şirketi haline gelme amacıyla yeni büyüme motorlarının geliştirilmesi ve satın alınması anlamına geliyor.

Gelir artışı, otomotiv parçaları ve HVAC sistemleri de dahil olmak üzere B2B'deki genişlemeyle büyük ölçüde desteklendi; bu, şirketin tarihindeki ikinci en yüksek üçüncü çeyrek rakamının arkasındaki temel faktör olarak gösteriliyor. B2B'deki gelir, bu yıl toplam gelirin yaklaşık yüzde 35'ini oluşturacak şekilde önemli ölçüde arttı.

B2B segmentleri, B2C'ye kıyasla ekonomik koşullardan daha az etkileniyor ve iş düzgün bir şekilde kurulduğunda istikrarlı gelir ve kar beklenebiliyor. Bir başka avantaj da müşterilerle uzun vadeli güçlü bir ilişkinin geliştirilmesine yardımcı olabilecek kilitlenme etkisi olarak gösteriliyor. LG, yalnızca B2B ürünleri tedarik etmenin ötesine geçerek, tedarik edilen ürünlerle bağlantılı olarak yüksek katma değerli iş çözümleri sunmayı, bölgede ek büyüme fırsatları geliştirmeyi planlıyor. Hedef ise, B2B gelirini 2030 yılına kadar 40 trilyon KRW'nin üzerine çıkarmak.

Üçüncü çeyrek faaliyet kârı hem geçen yılın aynı dönemine hem de bir önceki çeyreğe göre yüzde 30'dan fazla arttı. Yüksek kârlılığa en büyük katkıyı sağlayanlardan biri, içerik ve abonelik hizmetleri gibi donanım dışı çözümleri beyaz eşya ve TV'ler gibi geleneksel donanım ürünleriyle birleştiren şirketin iş modeli yeniliği oldu. Geçmişte bir ürün satıldığında tek seferlik gelir kaydediliyordu. Bu, artık LG cihaz tüketicilerinin kullandığı milyonlarca üründe kurulu platformlardaki çözümlerin kullanımından sürekli gelir elde etmeye dönüştü.

LG, yeni büyüme motorları geliştirir ve satın alırken, yalnızca yüksek potansiyel gösteren değil aynı zamanda mevcut işletmelerle sinerji yaratabilecek gelecek vaat eden işletmelere yatırım yapmaya odaklanmayı hedefliyor. Elektrikli araç şarjına yapılan yatırım bu stratejinin başlıca örneği olarak gösteriliyor. Şirketin, çeşitli ortaklarla işbirliği içinde önümüzdeki yıldan itibaren küresel genişleme planları bulunuyor.

Şirketin 2030 vizyonunun üç temel dayanağının -şirketin büyümesine liderlik etmek (B2B), kar elde etmek (donanım dışı) ve kurumsal değeri artırmak (yeni büyüme motorları)- kesintisiz çalışması ve sağlam ilerlemesi, LG'nin Triple 7'ye -ortalama büyüme oranı ve faaliyet kârı yüzde 7 veya daha fazla ve işletme değeri/FAVÖK oranı 7 veya daha fazla- ulaşma yolundaki ilerlemesinin güçlü bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

LG, iş portföyü dönüşüm çabalarını dördüncü çeyreğe kadar hızlandırmaya odaklanmaya devam edecek, araç bileşeni çözümlerinin liderliğini üstlenerek B2B'de yüksek büyümeyi sürdürmeyi ve aynı zamanda yılın sonu itibarıyla önemli ürün serilerinin satışlarını artırmayı amaçlayacak. Eş zamanlı olarak şirket, ileriye dönük istikrarlı kârlılığı desteklemek için gelişmiş talep tahmini yoluyla verimliliği optimize etmeyi planlıyor.

LG Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri Şirketi, üçüncü çeyrekte 7,46 trilyon KRW gelir ve 504,5 milyar KRW işletme karı elde etti. Faaliyet karı, üretim, tedarik ve lojistik de dahil olmak üzere genel iş operasyonlarındaki güçlü rekabet gücü sayesinde yıldan yıla iki kattan fazla arttı. Gelir, hafifleyen talebe yanıt olarak ürün gruplarının stratejik olarak yeniden konumlandırılmasının yanı sıra HVAC, parçalar ve ankastre cihazlar da dahil olmak üzere B2B ürün gruplarının genişletilmesinin de yardımıyla geçen yılın üçüncü çeyreğine göre güçlü kalmayı sürdürdü. LG, B2B büyüme ivmesini hızlandırmak için HVAC sistemlerindeki elektrifikasyon ve karbondan arındırma trendinden yararlanmayı planlıyor. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri'nde şirket yakın zamanda Kaliforniya'nın 2030 yılına kadar altı milyon elektrikli ısı pompası kurma hedefini destekleyen bir dizi eylem taahhüt etti. LG ayrıca HVAC portföyünü yeni Özel Dış Hava Sistemleri ile aktif olarak genişletiyor. Dördüncü çeyrekte şirket, LG ThinQ UP 2.0 ile işini hizmetlere ve aboneliklere genişleterek ev aletlerinde paradigma değişikliğine öncülük etmeye çalışacak. ThinQ UP için yükseltilmiş dört özellik halihazırda Kuzey Amerika'da piyasaya sürüldü ve müşteri deneyimi inovasyonunun hızını artırdı.

LG Araç Bileşen Çözümleri Şirketi’nin üçüncü çeyrek geliri 2,5 trilyon KRW ve faaliyet kârı 134,9 milyar KRW olarak gerçekleşti; bu, tüm üçüncü çeyrek gelirleri ve faaliyet kârları arasında en yüksek rakamdı. Şirket, tedarik zincirinin istikrarlı yönetimine ve yıl sonuna kadar 100 trilyon KRW'ye ulaşması beklenen birikmiş siparişlere dayanarak büyüme hızını artırıyor. İş biriminin bu yıl ilk kez yıllık gelirinin 10 trilyon KRW'yi aşması ve LG'nin genel büyümesinde önemli bir itici güç haline gelmesi bekleniyor. Otomotiv parça sektöründe talebin geçici olarak yavaşlayacağı yönündeki bazı endişelere rağmen, elektrikli araçlara geçişin hızlanması ve katma değeri yüksek parçalara olan talebin artması nedeniyle büyümenin hala yüksek olması bekleniyor. Bu gelişmeler ışığında LG, Meksika'nın Ramos Arizpe kentindeki LG Magna fabrikasında katma değeri yüksek projelere ve bölgesel üretimin hızlandırılmasına odaklanarak büyüme ivmesini sürdürmeyi planlıyor.

LG Ev Eğlence Sistemleri Şirketi, üçüncü çeyrekte 3,57 trilyon KRW gelir ve 110,7 milyar KRW işletme karı kaydetti. Şirket, artan LCD panel fiyatlarına rağmen pazarlama giderlerini etkin yöneterek kârlı büyümesini sürdürürken, akıllı TV platformu üzerine kurduğu içerik ve hizmet işlerinin büyümesiyle kâr kaynaklarını da çeşitlendirdi. İçerik ve hizmet pazarı büyümeye devam ederken şirket, ürün bazlı bir işten platform bazlı bir medya ve eğlence işine geçişini hızlandırıyor. Bu amaçla çeşitli içerik sağlayıcılarla işbirliğini genişletmenin yanı sıra şirket, müşterilerin içerik deneyimini genişletmek için TV işletim sistemlerini de yükseltiyor. LG'nin içerik ve hizmet sektörünün temeli olan webOS destekli TV sayısının 2026 yılına kadar 300 milyon adede ulaşması bekleniyor.

LG İş Çözümleri Şirketi’nin üçüncü çeyrek geliri 1,33 trilyon KRW olurken, işletme zararı 20,5 milyar KRW oldu. BT ürünlerine olan talebin yumuşaması nedeniyle hem gelir hem de karlılık zayıfladı. Zorlu iş koşulları devam ederken şirket, özelleştirilmiş çözümler sunan ticari ekranlar ve katlanabilir dizüstü bilgisayarlar gibi birinci sınıf BT ürün serileriyle müşteri deneyimlerini yenilemeye devam ederken, aynı zamanda LG'nin yeni büyüme motorlarından biri olan elektrikli araç şarj cihazı işini geliştirme konusunda da ilerleme kaydediyor.

LG Electronics Hakkında:

LG Electronics, Inc. dünya genelinde neredeyse her ülkedeki varlığı ve 74.000’den fazla çalışanıyla teknoloji ve üretim alanında küresel olarak faaliyet gösteren yenilikçi bir şirkettir. 2022 yılında dünya çapındaki satış rakamı 80 Trilyon KRW olan LG, Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri, Ev Eğlence Sistemleri, Otomotiv Malzemeleri ve Profesyonel Ürünler iş birimlerinden oluşmaktadır. Ayrıca üst sınıf LG SIGNATURE ürünleri ve yapay zekaya sahip ThinQ’in yanı sıra televizyon, beyaz eşya, iklimlendirme çözümleri, monitörler, servis robotları ve otomotiv bileşenleri alanında da dünyanın lider üreticisidir. LG Electronics hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.LGnewsroom.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.