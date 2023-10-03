LG, ‘Hayat Güzeldir’ Marka Filmiyle İyimserlik Mesajı Veriyor

Ödüllü yönetmenin motivasyon veren marka filmi, izleyicilere iyimserlik yolunu açıyor.

LG Electronics (LG) yeni marka filmiyle ‘Hayat Güzeldir’ mesajını vurguladı. Devam eden küresel marka kampanyasının bir parçası olan film, LG'nin ‘Hayat Güzeldir’ felsefesinin gerçek anlamını güzel bir şekilde aktarıyor ve şirketin iyimser olmanın önemine dair güçlü mesajını paylaşıyor.

Ağustos 2023'te başlatılan ‘Hayat Güzeldir’ kampanyası, zor zamanlarda iyimser bir tavırla zorluklarla yüzleşmeyi teşvik etmeyi ve aynı zamanda şirketin tüm tarihi boyunca tutarlı bir şekilde desteklediği LG marka felsefesinin ve değerlerinin kalıcı doğasını vurgulamayı amaçlıyor.

Yeni tanıtılan 90 saniyelik film, kişisel yolculuğunda iyimserliği seçen, engelleri aşmasına ve kimsenin yapabileceğine inanmayacağı bir şeyi başarmasına olanak tanıyan orta yaşlı bir adamı konu alıyor. Filmin başlangıcında, kahraman bir banliyö caddesinde uzun bir kaykaya binmeye çalışıyor ve oldukça endişeli görünüyor. Ancak film ilerledikçe daha kararlı hale geliyor ve yüzünde mutlu, kendinden emin bir gülümsemeyle asfalt üzerinde zarif bir şekilde süzülmeye başlıyor.

Bu yürek ısıtan hikayenin altında yatan mesaj herkesin içinde bir iyimserin olduğu; bu sadece onu benimsemeye karar verme meselesi. Uzun tahtayı yaşam için bir metafor olarak kullanan film, kişinin algılanan sınırlamalarını aşacak kadar cesur ve iyimser olması durumunda herhangi bir hedefin veya hayalin ulaşılabilir olduğunu öne sürüyor.

LG'nin marka filmi, Emmy ödüllü yönetmen Nicolai Fuglsig'in başkanlığını yaptığı bir grup deneyimli yaratıcı tarafından hazırlandı; yönetmen Nicolai Fuglsig'in basit ve büyüleyici hikayesi, iyimserlik yolunda yürümeyi seçtiğinde neler olabileceğini çok güçlü bir şekilde gösteriyor.

Nicolai Fuglsig, "LG bana, ‘Hayat Güzeldir’ felsefesinin anlamını iyimserliği seçme merceğinden paylaşma fikriyle geldi ve ben de hemen projeye kapıldım. Konfor alanından çıkıp zorlukların üstesinden gelmek için iyimserliği kullanan beklenmedik bir kahramanın hikayesini seviyorum. Kişisel olarak bunun, olumsuzluklara takılıp kalmamak ve hayatı dolu dolu yaşamak için güçlü bir hatırlatma olduğunu düşünüyorum" dedi.

LG, işini dönüştürürken, müşteriler ve paydaşlarla iletişim kurma biçimini değiştiriyor ve ‘Hayatın Güzelliği’ değerlerinin ve felsefesinin müşteri deneyimindeki her temas noktasında sunulmasını sağlıyor. Kampanya şimdiye kadar Dubai, Londra, New York ve Seul dahil olmak üzere dünyanın çeşitli şehirlerindeki en ikonik simge yapılardan bazılarını süsledi.

LG Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Küresel Pazarlama Merkezi Başkanı ve Jeongseok (JS) Lee, "Hayat Güzeldir, inovasyon yoluyla insanların hayatlarını daha iyi hale getirmeye yönelik sarsılmaz bağlılığımızı temsil ediyor. Akıllı yaşam çözümü şirketi olma yönündeki gelecek vizyonumuz doğrultusunda, çeşitli müşterilerimizle her temas noktasında daha dinamik ve genç bir şekilde iletişim kuracağız” dedi.

LG'nin Küresel Pazarlama Merkezi Başkan Yardımcısı Kim Hyo-eun, "Küresel kampanyamızla, Hayat Güzeldir mesajımızı iletmeyi, müşterilerimize iyimser bir tavırla hayata başlamaları konusunda ilham vermeyi ve cesaretlendirmeyi amaçlıyoruz. Marka filmimizin müşterileri neşelendireceğini ve hayatlarında anlamlı bir etki yaratacağını umuyoruz" şeklinde konuştu.

Marka filmi LG Global YouTube kanalından ( www.youtube.com/GlobalLG ) izlenebiliyor.

LG Electronics Hakkında:

LG Electronics, Inc. dünya genelinde neredeyse her ülkedeki varlığı ve 74.000’den fazla çalışanıyla teknoloji ve üretim alanında küresel olarak faaliyet gösteren yenilikçi bir şirkettir. 2022 yılında dünya çapındaki satış rakamı 80 Trilyon KRW olan LG, Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri, Ev Eğlence Sistemleri, Otomotiv Malzemeleri ve Profesyonel Ürünler iş birimlerinden oluşmaktadır. Ayrıca üst sınıf LG SIGNATURE ürünleri ve yapay zekaya sahip ThinQ’in yanı sıra televizyon, beyaz eşya, iklimlendirme çözümleri, monitörler, servis robotları ve otomotiv bileşenleri alanında da dünyanın lider üreticisidir. LG Electronics hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.LGnewsroom.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.