LG OLED, Cecilia Bengolea'nın “Animations in Water”

Sergisini Contemporary Istanbul’da Sanatseverlerle

Buluşturdu

18'inci Contemporary Istanbul'un partneri LG OLED, Arjantinli sanatçı Cecilia Bengolea'nın “Animations In Water” sergisini fuar kapsamında sanatseverlerle buluşturdu. Sanatçının video eserlerinden oluşan seçki Contemporary Istanbul'daki LG OLED ART deneyim alanında dünyanın ilk kablosuz OLED TV'si LG SIGNATURE OLED M ve son teknoloji LG OLED ekranlarında sergileniyor.

1 Ekim'e kadar Tersane İstanbul’da sanatseverleri ağırlayacak Contemporary Istanbul, LG OLED ART deneyim alanında Arjantinli sanatçı Cecilia Bengolea’nın "Animations In Water" sergisine ev sahipliği yapıyor. Yeni nesil tasarım ve sanat platformu Mercado yaratıcı kurgusuyla LG OLED ART deneyim alanında hayat bulan seçki, sanatçının suyun ve hareketin akışından ilham alan video çalışmalarını bir araya getiriyor. Mekan tasarımı; dansı empati ve duygusal alışveriş için bir araç olarak kullanan sanatçının sanat pratiğini vurgulayacak şekilde katılımcıları deneyim alanının içinde performans yapmaya teşvik ediyor. Seçkide yer alan Favorite Positions ve Bestiaire, sanatçının vücudunu en sevdiği pozisyonlarda 3B taramasıyla oluşturduğu animasyonlu heykel video serilerinden oluşuyor. Siyah-beyaz bir video çalışması olan Lightning Dance, aşırı hava koşulları ile vücut arasındaki ilişkiyi ele alırken; seçkideki bir diğer video çalışma Neutrinos Ensemble ise izleyiciyi evrendeki en küçük parçacık olan nötrinoların dünyasına bir yolculuğa çıkarıyor. Astrofiziği dans figürleri için bir materyal olarak ele alarak peformans sanatını bilimsel disiplinlerle birleştiriyor.

Performans, video, heykel gibi çeşitli medyalar üzerinde çalışan Cecilia Bengolea, LG OLED işbirliği ile gerçekleştirilen sergideki çalışmaları ile ilgili “Bedenin kendine ait bir fiziksel zeka tarafından yönlendirildiği izlenimi veren hareketler ilgimi çekiyor. Bu hareketlerde, ritüel ve tekrar yoluyla kollar, bacaklar ve gövde bağımsız bir hafıza geliştiriyor gibi görünüyor. Eylemi düşünceden ayıran çağrı ve yanıt mekanizmasından kurtulan beden, kendine ait bir yaşamı tanımlamaya başlıyor. Bu bağlamda, dans belki de en gelişmiş bedensel ifade biçimimiz olarak önümüze çıkıyor. Spordan veya diğer ilgili fiziksel iletişim biçimlerinden farklı olarak dans, figürü işlevsellikten yoksun, saf bir araç olarak düşünmemizi gerektiriyor” diyor. Dansı radikal empati ve duygusal alışveriş için bir araç ve ortam olarak kullanan Bengolea, dansı ve performansı animasyonlu heykel olarak gördüğü geniş bir sanat anlayışı geliştiriyor.

LG’nin sanata olan desteği ile ilgili bilgi veren LG Electronics Türkiye TV Pazarlama Müdürü Can Kara “LG olarak, LG OLED ART platformumuz ile tüm dünyada ve Türkiye'de sanata destek veriyor, sanatçılar, sanat galerileri, insiyatifler ve sanat kurumları ile işbirlikleri yaparak görüntü ve ses teknolojilerimizle onları destekliyoruz. LG OLED ekranlar benzersiz görüntü ve ses kalitesi ile sanatçıların eserlerini tam da kurguladıkları gibi yansıtma fırsatı sunuyor. Partneri olduğumuz Contemporary Istanbul’un 18. Edisyonunda bizlerle birlikte olan Cecilia Bengolea’nın muhteşem eserlerini de gerek LG OLED ekranlarımız, gerekse dünyanın ilk kablosuz OLED TV’si olma özelliği taşıyan LG SIGNATURE OLED M ile sanatseverlerin beğenisine sunuyor olmaktan ayrı bir mutluluk duyuyoruz” dedi.

LG SIGNATURE OLED M, 4K 120Hz kalitesinde video ve ses sinyallerini kablosuz olarak ekrana gönderen ayrı bir Zero Connect kutusuyla birlikte geliyor ve gerekli tüm kabloların TV’den uzak bir alana yerleştirilen bu kutuya bağlanması ile kullanıcıların kablo karmaşasından kurtulmasına yardımcı oluyor.

LG Electronics Hakkında:

LG Electronics, Inc. dünya genelinde neredeyse her ülkedeki varlığı ve 74.000’den fazla çalışanıyla teknoloji ve üretim alanında küresel olarak faaliyet gösteren yenilikçi bir şirkettir. 2022 yılında dünya çapındaki satış rakamı 80 Trilyon KRW olan LG, Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri, Ev Eğlence Sistemleri, Otomotiv Malzemeleri ve Profesyonel Ürünler iş birimlerinden oluşmaktadır. Ayrıca üst sınıf LG SIGNATURE ürünleri ve yapay zekaya sahip ThinQ’in yanı sıra televizyon, beyaz eşya, iklimlendirme çözümleri, monitörler, servis robotları ve otomotiv bileşenleri alanında da dünyanın lider üreticisidir. LG Electronics hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.LGnewsroom.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Sanatçı Hakkında

Cecilia Bengolea (Buenos Aires, 1979), performans, video ve heykel gibi farklı yeni medya çalışmaları yapıyor. Dansı radikal empati ve duygusal alışveriş için bir araç ve ortam olarak kullanan Bengolea, doğada ve ilişkilerde bulunan sembolik enerjilerle aşılanan kompozisyonları, hem bireysel hem de kolektif olarak bedenin bir araç olduğu fikri etrafında şekillendiriyor ve hareketi, dansı ve performansı animasyonlu heykel olarak gördüğü geniş bir sanat anlayışı geliştiriyor. Bengolea, çalışmalarını Bilbao'daki Guggenheim Müzesi'nin (2021 ve 2022) yanı sıra; Bourse de Commerce, Pinault Koleksiyonu, Paris (2021), E.A.T – Engadin Art Talks, İsviçre (2019); Desert X, Palm Springs (2019); Fondation Giacometti, Paris (2019); Palais de Tokyo, Paris (2018, 2015); Fiorucci Art Trust, Stromboli (2018); Dakka Sanat Zirvesi, Bangladeş (2018); TBA21–Akademi, Venedik (2018); Dia:Beacon, New York (2017); Elevation 1049, Gstaad, İsviçre (2017); Spiral Salonu, Tokyo (2016); 32. São Paulo Bienali (2016); Hayward Galerisi, Londra (2016); Centre Pompidou, Paris (2016, 2010); 13. Lyon Bienali (2015); Tate Modern, Londra (2015); ICA, Londra (2015) ve 10. Gwangju Bienali’nde de (2014) sergiledi.