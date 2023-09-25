LG Buzdolaplarına Uluslararası EPD Sertifikası

LG, ürünlerinin çevresel etkileri hakkında doğrulanmış bilgiler sunarak sürdürülebilirliğe olan bağlılığını kanıtlıyor.

LG Electronics (LG), birinci sınıf buzdolaplarının (600 litrelik modeller)* Uluslararası Çevresel Ürün Beyanı (EPD) sertifikasını aldığını duyurdu. Böylelikle, gelişmiş modeller, geçen yıl EPD Norveç tarafından tanınmış olan EPD sertifikasını ikinci kez almış oldu.

Uluslararası EPD Sistemi, bir ürünün üretim, nakliye, dağıtım, kullanım ve imha dahil olmak üzere tüm yaşam döngüsü boyunca çevresel etkisini ölçmek için tasarlandı. EPD sertifikası, tüketicilere bir ürünün gezegen üzerindeki etkisi hakkında doğru ve şeffaf bilgi sağlayarak, daha sürdürülebilir yaşama çabalarını destekleyebilecek cihazları seçmelerine yardımcı oluyor. Ürünler, tüketicilerin resmi EPD web sitesinden daha fazla bilgi edinebileceği uluslararası standartlara göre değerlendiriliyor.

LG buzdolaplarının Eylül ayı içerisinde, İstanbul’da düzenlenen törenle Uluslararası EPD sertifikasını almasıyla; ilk kez küresel bir beyaz eşya üreticisinin ürettiği bir buzdolabı bu özel sertifikaya sahip oldu. Yüksek verimli buzdolapları, gelişmiş Inverter Linear Compressor™, vakum yalıtımı ve optimize edilmiş soğutma döngüsü sayesinde enerji tüketimini azaltıyor. LG, ürünün olağanüstü verimliliğinin ve yakın zamanda verilen EPD sertifikasının, evdeki enerji ayak izini azaltmak isteyen müşteriler tarafından olumlu karşılanacağını öngörüyor.



İyi bir ESG yönetimine bağlı olan LG, 1995'ten bu yana ürünlerinin Yaşam Döngüsü Değerlendirmelerini (LCA) aktif olarak yürütüyor ve tüm değerlendirmeleri ilgili uluslararası standart olan ISO 14040'a uygun olarak gerçekleştiriyor. Tüketiciler ve diğer paydaşlar nezdinde güveni artıran LG, karbon emisyonları ve küresel ısınma üzerindeki etkileri de dahil olmak üzere yeniliklerinin etkisini resmi web sitesinde ve yıllık sürdürülebilirlik raporunda açıklıyor. Şirket ayrıca Karbon Ayak İzi etiketlemesi ve Carbon Trust sertifikasyonu gibi diğer uluslararası üçüncü taraf çevresel ürün beyanı sertifikasyon programlarına da katılıyor.



Ayrıca LG, orta ve uzun vadeli ESG eylem planı “Daha İyi Yaşam Planı 2030”un bir parçası olarak bir dizi sürdürülebilirlik odaklı “2030” girişimini sürdürüyor. Bu girişimler arasında, ürün kullanım aşamasındaki karbon emisyon yoğunluğunun (2020 yılına kıyasla) yüzde 20 oranında azaltılması, ürünlerde 600.000 ton (kümülatif) geri dönüştürülmüş plastik kullanılması ve 8 milyon ton eski beyaz eşyanın toplanması yer alıyor. Şirket aynı zamanda Avrupa Komisyonu'nun 'Sürdürülebilir Ürünler için Ekolojik Tasarım Yönetmeliği (ESPR)' gibi önemli çevre düzenlemelerine uymaya da kendini adamış durumda.



LG Electronics Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri Şirketi Başkanı Lyu Jae-cheol konuyla ilgili şunları şöyledi: “Almış olduğumuz EPD sertifikası, LG'nin çevreye ve şeffaflığa olan bağlılığının simgesidir. Ürünlerimizin etkisini en aza indirmek için yenilikçi teknolojilerimizden yararlanırken tüketicileri sorumlu satın alma kararları vermeye teşvik eden çevresel ürün beyanı sertifikalarını almaya devam edeceğiz.”



LG Electronic Türkiye Başkanı Dustin (Dong Eun) Lee ise; “Öncelikle bizleri layık görmüş oldukları bu önemli sertifikadan dolayı EPD International'ın tüm yönetimine şükranlarımı sunuyorum. LG, küresel eko tasarım trendi kapsamında, küresel çevresel etkiyi azaltmak için gelecekteki ürünlerinde de yaşam döngüsü değerlendirme prosedürlerini uygulamaya devam edecek” şeklinde konuştu.



* LG Electronics, LG buzdolabı modelleri MF-B6**, F62*****B, M62*****2(S) için bir Çevresel Ürün Beyanı yayınladı. Bu ürünler şu anda Güney Kore'de mevcuttur.



LG Electronics Hakkında:

LG Electronics, Inc. dünya genelinde neredeyse her ülkedeki varlığı ve 74.000’den fazla çalışanıyla teknoloji ve üretim alanında küresel olarak faaliyet gösteren yenilikçi bir şirkettir. 2022 yılında dünya çapındaki satış rakamı 80 Trilyon KRW olan LG, Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri, Ev Eğlence Sistemleri, Otomotiv Malzemeleri ve Profesyonel Ürünler iş birimlerinden oluşmaktadır. Ayrıca üst sınıf LG SIGNATURE ürünleri ve yapay zekaya sahip ThinQ’in yanı sıra televizyon, beyaz eşya, iklimlendirme çözümleri, monitörler, servis robotları ve otomotiv bileşenleri alanında da dünyanın lider üreticisidir. LG Electronics hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.LGnewsroom.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.